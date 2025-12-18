Hétvégén lesz az idei utolsó háborúellenes gyűlés

Szombaton, december 20-án lesz a digitális polgári körök (DPK) országjárásának idei utolsó állomása. Győr, Nyíregyháza és Mohács után ezúttal Szegeden találkozhatnak a DPK-tagok. A szegedi háborúellenes gyűlésen mások mellett Lázár János, Áder János és Orbán Viktor is színpadra lép. Az eseményen Kocsis Máté is jelen lesz, majd a gyűlés után több száz fős fórum várja Jászberényben.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Szombaton Szeged! Légy részese Te is! Kövesd élőben itt, a Facebook-oldalamon vagy találkozzunk ott!

– írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője a legutóbbi alkalommal, Mohácson is színpadra állt, és így kezdte a beszédét:

A busók jól végzik a dolgukat, hogy a rossz szellemeket távol tartották, nem jön ma ide Magyar Péter. Úgy is mondhatnám, hogy foltos lett a gatya ismét, pedig szeretne Orbán Viktor lenni, csak nehéz lesz, ha mögötte felsorakozik a teljes panoptikum a baloldalról 2010 előttről, köztük Kéri László és Bokros Lajos is.

A Zebra DPK alapítója hozzáfűzte: a baloldal nem vész el, csak átalakul.

Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a mohácsi állomáson több meglepetésvendég mellett Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen.

