Orbán Viktorral és sztárfellépőkkel indul az első háborúellenes gyűlés

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.
A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.
De ott lesz még az eseményen
- Rákay Philip producer,
- Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
- Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
- Békés Márton történész-politológus,
- Nacsa Olivér humorista,
- Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
- Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
- Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is
Hatalmas siker volt az első találkozó
A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.
Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak
– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.
A győri találkozó után még négy helyszínre látogat el a DPK roadshow, november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt.
Fekete Dávid miniszteri biztos a Magyar Nemzet Rapid című podcastjében elmondta, hogy a városnak és környéken élőknek mindig nagy megtiszteltetés, ha Orbán Viktor miniszterelnök a térségbe látogat, mert annyi fejlesztés történt náluk, amivel maximálisan kiérdemelte a kormányfő a győriek szeretetét. Mint fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy a Háborúellenes Gyűlés országjáró körútjának első állomását Győrben tartják, mert a térségben sok a békeszerető ember.
Fekete Dávid szerint Győrben és térségében is sokan élnek olyanok, akik azt gondolják, hogy a béke mellett a digitális térben is hallatni kell a hangjukat.
Kiemelte, ott is el kell mondani azokat az üzeneteket, amelyek nap mint nap elhangzanak a személyes találkozásokon. Az üzeneteket fel kell hangosítani – tette hozzá. Fekete Dávid szerint egy telt házas rendezvénynek fognak otthont adni, amely a résztvevőknek is sok erőt ad majd, valamint azoknak is, akik az élő közvetítést nézik.