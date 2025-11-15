Orbán ViktorDPKGyőrországjárás

Orbán Viktorral és sztárfellépőkkel indul az első háborúellenes gyűlés

Zenés előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel és politikusi felszólalásokkal kezdődik az első háborúellenes gyűlés. Az esemény szombat délelőtt Győrben lesz, ahol Orbán Viktor mellett a DPK ismert arcai is feltűnnek. A gyűlés legfőbb témája a háborúellenesség lesz.

Máté Patrik
2025. 11. 15. 5:49
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor az október 23-i beszédében hirdette meg a háborúellenes gyűlést (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

  • Rákay Philip producer,
  • Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,
  • Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,
  • Békés Márton történész-politológus,
  • Nacsa Olivér humorista,
  • Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,
  • Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és
  • Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is

 

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

A győri találkozó után még négy helyszínre látogat el a DPK roadshow, november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt.

Fekete Dávid miniszteri biztos a Magyar Nemzet Rapid című podcastjében elmondta, hogy a városnak és környéken élőknek mindig nagy megtiszteltetés, ha Orbán Viktor miniszterelnök a térségbe látogat, mert annyi fejlesztés történt náluk, amivel maximálisan kiérdemelte a kormányfő a győriek szeretetét. Mint fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy a Háborúellenes Gyűlés országjáró körútjának első állomását Győrben tartják, mert a térségben sok a békeszerető ember.

Fekete Dávid szerint Győrben és térségében is sokan élnek olyanok, akik azt gondolják, hogy a béke mellett a digitális térben is hallatni kell a hangjukat.

Kiemelte, ott is el kell mondani azokat az üzeneteket, amelyek nap mint nap elhangzanak a személyes találkozásokon. Az üzeneteket fel kell hangosítani – tette hozzá. Fekete Dávid szerint egy telt házas rendezvénynek fognak otthont adni, amely a résztvevőknek is sok erőt ad majd, valamint azoknak is, akik az élő közvetítést nézik.

Mint fogalmazott, az jól látható, hogy a háború blokkolja az európai gazdaságot, ilyen értelemben Magyarország is nagyon érintett, a szakértők szerint ha vége lenne a háborúnak, az a gazdaság fellendülését hozná el. Személyes tapasztalatairól is beszámolt, ugyanis nagyon sok lakásba bekopognak, köztereken gyűjtik az aláírásokat és azt látja, hogy a legtöbb embernek fontos a béke melletti kiállás, ezekkel az akciókkal meg tudják erősíteni és támogatni azt, hogy minél hamarabb megvalósuljon Budapesten a békecsúcs. 

Legfontosabb a béke

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár lapunknak jelezte, hogy egy közösségi élményt szeretnének adni, mert a mai világ jól láthatóan ezen alapszik. A DPK koordinátora szerint nem elég az embernek igazat és jót mondania, hanem azt úgy kell becsomagolnia, hogy élvezhető legyen, és közösségi élményt adjon a saját táborukban lévőknek.

Ez így lesz most szombaton Győrben is

– tette hozzá. Az államtitkár kitért arra is, hogy az országjárással meg tudják magukat erősíteni lelkileg, politikailag és szellemileg, hogy készen álljanak a jövő évi megméretésre. A háborúellenesség kapcsán pedig kiemelte, hogy valamennyi DPK-gyűlésnek az a fő mottója, hogy 

aki a háború ellen van, az velünk van.

Ezzel nemcsak a saját táborukon belül akarnak üzenni, hanem szeretnék mindenki figyelmét felhívni arra, hogy a legfontosabb a béke.

Borítókép: DPK-találkozó (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

G. Fodor Gábor
idezojelekpénz

Tényleg, hová lett a pénz?

G. Fodor Gábor avatarja

Hatalmas dolgok történtek Magyarországon az elmúlt tizenöt évben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu