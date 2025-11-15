Orbán Viktorral és sztárfellépőkkel indul az első háborúellenes gyűlés

Ma lesz az első háborúellenes gyűlés Győrben. A 11 órakor kezdődő esemény iránt nagy az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a szervezők csütörtökön jelentették be, hogy telt házas. Ám a rendezvény online és a Hír TV-n is élőben követhető lesz, míg lapunk helyszíni videókkal és szöveges közvetítéssel jelentkezik Győrből. A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé.

Orbán Viktor az október 23-i beszédében hirdette meg a háborúellenes gyűlést (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde lesz, de felszólal Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

De ott lesz még az eseményen

Rákay Philip producer,

Szabó Zsófi színésznő, műsorvezető,

Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrvívó,

Békés Márton történész-politológus,

Nacsa Olivér humorista,

Schmittné Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornásznő,

Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas színész és

Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó is

Hatalmas siker volt az első találkozó

A szervezők közleménye szerint a digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben. A digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozójának sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezután Orbán Viktor a rekord résztvevővel zajló Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Mindenkit szeretettel várunk, mondjuk el, mutassuk meg a világnak, Magyarország nem akar háborút, a magyarok a béke oldalán állnak

– fogalmazott a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben a DPK-találkozóról.

A győri találkozó után még négy helyszínre látogat el a DPK roadshow, november 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án pedig Szegeden tartanak rendezvényt.

Fekete Dávid miniszteri biztos a Magyar Nemzet Rapid című podcastjében elmondta, hogy a városnak és környéken élőknek mindig nagy megtiszteltetés, ha Orbán Viktor miniszterelnök a térségbe látogat, mert annyi fejlesztés történt náluk, amivel maximálisan kiérdemelte a kormányfő a győriek szeretetét. Mint fogalmazott, nagy öröm számukra, hogy a Háborúellenes Gyűlés országjáró körútjának első állomását Győrben tartják, mert a térségben sok a békeszerető ember.

Fekete Dávid szerint Győrben és térségében is sokan élnek olyanok, akik azt gondolják, hogy a béke mellett a digitális térben is hallatni kell a hangjukat.

Kiemelte, ott is el kell mondani azokat az üzeneteket, amelyek nap mint nap elhangzanak a személyes találkozásokon. Az üzeneteket fel kell hangosítani – tette hozzá. Fekete Dávid szerint egy telt házas rendezvénynek fognak otthont adni, amely a résztvevőknek is sok erőt ad majd, valamint azoknak is, akik az élő közvetítést nézik.