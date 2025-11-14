Bárki magára öltheti Orbán Viktor rajzát, ráadásul nemes célt is támogat vele + fotó

„Ha lemaradtál a Pride of Hungary pólókról vagy beszereznéd a miniszterelnök által inspirált legújabb pulcsit, akkor kattints a linkre, és rendeld elő még ma a legmenőbb cuccokat!” – írják a Digitális Polgári Kör hivatalos oldalán.

Forrás: DPK

A webshopból befolyó teljes összeget a Jónak lenni jó! kampányban ajánlják fel jótékony célra.

Mint megírtuk, elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.

A rendhagyó jegyzetet rengetegen szeretnék, ám kérdéses volt, hogy a szerzői jogok miatt hogyan lehet a rajzot bögrére, pólóra, pulóverre vagy egyébre nyomtatni. Az erről szóló bejegyzéshez Orbán Viktor kommentet fűzött, és tisztázta a helyzetet: