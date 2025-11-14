Digitális Polgári KörOrbán Viktorwebshopos vásárlásmagyar webshop

Bárki magára öltheti Orbán Viktor rajzát, ráadásul nemes célt is támogat vele + fotó

A Pride of Hungary pólót is beszerezheti a DPK most indult internetes áruházában. A webshopból befolyó teljes összeget a Jónak lenni jó! kampányra ajánlják fel.

Munkatársunktól
2025. 11. 14. 10:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ha lemaradtál a Pride of Hungary pólókról vagy beszereznéd a miniszterelnök által inspirált legújabb pulcsit, akkor kattints a linkre, és rendeld elő még ma a legmenőbb cuccokat!” – írják a Digitális Polgári Kör hivatalos oldalán.

Forrás: DPK

A webshopból befolyó teljes összeget a Jónak lenni jó! kampányban ajánlják fel jótékony célra.

Mint megírtuk, elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amelyet a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.

A rendhagyó jegyzetet rengetegen szeretnék, ám kérdéses volt, hogy a szerzői jogok miatt hogyan lehet a rajzot bögrére, pólóra, pulóverre vagy egyébre nyomtatni. Az erről szóló bejegyzéshez Orbán Viktor kommentet fűzött, és tisztázta a helyzetet:

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor és Rónai Egon a rendhagyó jegyzettel (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu