Orbán Viktor megadta az engedélyt, jöhetnek a mütyürök

Elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amit a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.

Orbán Viktor és Rónai Egon (Forrás: Facebook)

A rendhagyó jegyzetet rengetegen szeretnék, ám, hívta fel a figyelmet a Forbes magazin,

a szerzői jogok miatt nem lehet a rajzot sem bögrére, sem pólóra, sem pulóverre nyomtatni.

A magazin Facebookon közzétett bejegyzését Orbán Viktor is kiszúrta, sőt megjegyzést is fűzött hozzá:

Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!

Mint megírtuk, a miniszterelnök maga rántotta le a leplet az azóta elhíresült jegyzetről a közösségi oldalán közzétett videóban.

