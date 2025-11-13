Orbán Viktor megadta az engedélyt, jöhetnek a mütyürök

Elképesztő sikere lett annak a „firkának”, amit a miniszterelnök az ATV-s interjúja alatt készített, és a műsor végén az őt kérdező Rónai Egon műsorvezetőnek ajándékozott.
A rendhagyó jegyzetet rengetegen szeretnék, ám, hívta fel a figyelmet a Forbes magazin,
a szerzői jogok miatt nem lehet a rajzot sem bögrére, sem pólóra, sem pulóverre nyomtatni.
A magazin Facebookon közzétett bejegyzését Orbán Viktor is kiszúrta, sőt megjegyzést is fűzött hozzá:
Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!
Mint megírtuk, a miniszterelnök maga rántotta le a leplet az azóta elhíresült jegyzetről a közösségi oldalán közzétett videóban.
Borítókép: Orbán Viktor és Rónai Egon a rendhagyó jegyzettel (Forrás: Facebook)