Orbán Viktor lerántotta a leplet a híres jegyzeteiről, most minden kiderült + videó

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Orbán ViktorATVRónai Egon

– Ezek nem rajzok. Ezek egy új, sajátos nyelv lenyomatai – magyarázta közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. Emlékezetes, a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt folyamatosan ábrákat vetett papírra, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. A kormányfő most elárulta, mi a célja ennek a jegyzetelési formának, hogyan működik és tanulható-e egyáltalán.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 10:45
– Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra – szögezte le közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. Emlékezetes, a miniszterelnök Rónai Egonnak adott interjúja alatt folyamatosan jegyzetelt, ábrákat vetett egy papírra, ami igencsak felkeltette a sajtó érdeklődését. A kormányfő most elárulta, általában egy kérdésről sokszor öt válasz jut eszébe. 

És ha mindet el akarom mondani, akkor valahogyan azt ott rendszerbe kell foglalni. Ezek nem rajzok. Ezek egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai

– magyarázta. Elmondása szerint saját magán kívül senki nem tudja értelmezni ezeket a jegyzeteket, amelynek van egy előnye is: ha esetleg elvesztené, senki sem tudná, mi van ráírva. A miniszterelnöknek felvetették, nem lenne egyszerűbb néhány szót lejegyzetelni, mire azt felelte: a szavak megvannak, neki sorrendre, keretre van szüksége. 

Elárulta azt is, hogy ez a módszer nem szimpla adottság, sőt tanulható. A jogi egyetemen sajátította el, hiszen ott nagy mennyiségű anyagot kell fejben tartani, ahhoz kellett ezt elsajátítani.

Nagy mennyiségű anyagot akkor tudsz élő tudásként fejben tartani és előidézhető állapotba hozni, hogyha egyébként megvan a rendszered, hogy előhívjad

– magyarázta.

 

