Orbán Viktornak hosszú napja lesz + videó

„Ma megoldást kell találnunk. A tanács elnöke azt mondta – és ebben támogatom őt –, hogy nem megyünk el anélkül, hogy megoldást találnánk Ukrajna finanszírozására a következő két évre. A két lehetőség közöl az egyiket az Európai Tanácsnak jóvá kell hagynia” – mondja Ursula von der Leyen azon a videón, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a videóhoz fűzött kommentjében úgy fogalmazott: Brüsszel célja változatlan, folytatni és finanszírozni akarja a háborút. Ezzel szemben – hangsúlyozta –

Magyarország álláspontja egyértelmű: kimaradni a háborúból, és nem venni részt annak finanszírozásában sem.

A politikus szerint a mostani brüsszeli egyeztetések ismét világosan megmutatják az alapvető különbséget az európai vezetés és a magyar kormány álláspontja között.

A bejegyzésben Menczer Tamás kiemelte: Orbán Viktornak hosszú napja lesz, de a magyar kormányfő tisztában van azzal, mire számíthat, és felkészülten ül tárgyalóasztalhoz.

– A magyar cél kimaradni a háborúból és a finanszírozásából is – írta a kommunikációs igazgató.

Nagy menet és hosszú nap lesz

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint a mostani döntések nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövője szempontjából meghatározóak, különösen a háború és a pénzügyi felelősség kérdésében.

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen két háborús finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra, amiről csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve beszélt.

Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

– jelentette ki a magyar miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve.