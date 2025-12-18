Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

ursula von der leyenukrajnabrüsszelháborúorbán viktoreurópai tanács

Orbán Viktornak hosszú napja lesz + videó

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen egyértelművé tette: addig nem zárulnak le a tárgyalások Brüsszelben, amíg nem születik döntés Ukrajna további pénzügyi támogatásáról – erre hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videójával Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki Von der Leyen szavait idézte a videóban, hozzátette: szerinte ez azt jelenti, hogy Orbán Viktorra ma a sorsdöntő EU-csúcson hosszú és kemény tárgyalási nap vár.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 18. 12:57
Orbán Viktor Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko Forrás: MTI Fotószerkesztõség
„Ma megoldást kell találnunk. A tanács elnöke azt mondta – és ebben támogatom őt –, hogy nem megyünk el anélkül, hogy megoldást találnánk Ukrajna finanszírozására a következő két évre. A két lehetőség közöl az egyiket az Európai Tanácsnak jóvá kell hagynia” – mondja Ursula von der Leyen azon a videón, amit Menczer Tamás tett közzé a Facebook-oldalán

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Kovács Attila) 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a videóhoz fűzött kommentjében úgy fogalmazott: Brüsszel célja változatlan, folytatni és finanszírozni akarja a háborút. Ezzel szemben – hangsúlyozta – 

Magyarország álláspontja egyértelmű: kimaradni a háborúból, és nem venni részt annak finanszírozásában sem. 

A politikus szerint a mostani brüsszeli egyeztetések ismét világosan megmutatják az alapvető különbséget az európai vezetés és a magyar kormány álláspontja között.

A bejegyzésben Menczer Tamás kiemelte: Orbán Viktornak hosszú napja lesz, de a magyar kormányfő tisztában van azzal, mire számíthat, és felkészülten ül tárgyalóasztalhoz. 

 – A magyar cél kimaradni a háborúból és a finanszírozásából is – írta a kommunikációs igazgató. 

Nagy menet és hosszú nap lesz

– fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint a mostani döntések nemcsak Magyarország, hanem egész Európa jövője szempontjából meghatározóak, különösen a háború és a pénzügyi felelősség kérdésében.

Amint arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen két háborús finanszírozási javaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság Ukrajna támogatására a 2026–2027-es időszakra, amiről  csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek brüsszeli tanácskozására érkezve beszélt.

Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

jelentette ki a magyar miniszterelnök Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve. 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


