Orbán Viktor elmondta, tegnap este úgy látta, van már elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Azt hiszem, ez lekerült a napirendről, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek. Újra kell kezdeni az egész kérdés megtárgyalását – jelezte. Brüsszelben a háborút akarjak finanszírozni.

Orbán Viktor: Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)