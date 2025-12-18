Rendkívüli

Káosz Brüsszelben, már könnygázt is bevetettek a tüntető gazdák ellen + videó

Orbán Viktororosz vagyonBrüsszelEU-csúcs

Orbán Viktor: Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét

Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét – jelentette ki a magyar miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben az EU-csúcsra érkezve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 11:51
Orbán Viktor az EU-csúcson Brüsszelben Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor elmondta, tegnap este úgy látta, van már elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon a blokkoló kisebbség. Lehet, hogy még egyszer nekifutnak, de semmi esély arra, hogy erre többség legyen. Azt hiszem, ez lekerült a napirendről, bár lehet, hogy utóvédharcok még történnek. Újra kell kezdeni az egész kérdés megtárgyalását – jelezte. Brüsszelben a háborút akarjak finanszírozni.

Orbán Viktor: Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)
Orbán Viktor: Nem a háborút kell finanszírozni, hanem a békét (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály)

Arra a kérdésre, hogy olyan közös uniós hitelfelvételt tudna-e támogatni, amelyben Magyarországnak nincs pénzügyi felelősségvállalása, elmondta: még nem tudni, hogy a „meghalt befagyasztott vagyon helyett”milyen más javaslatok jönnek elő.

Kiemelte azonban, hogy a magyar alkotmányban van egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelezettséget teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. 

Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül

– jegyezte meg.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

