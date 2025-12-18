európai unióminiszterelnökorbán viktor

Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez

Brüsszelből jelentkezett a magyar kormányfő. Orbán Viktor közölte: Magyarország továbbra is a béke mellett áll ki, a magyarok nem fognak asszisztálni a háború finanszírozásához.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 7:18
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcst
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Brüsszeli hübrisz a csúcson. Így lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben. A tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén. Mellette Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (j) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 Ismerős szituáció: „jogállamisági problémák” – tette hozzá.

Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucsics elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe

 – húzta alá a miniszterelnök.

De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása – hangsúlyozta. 

Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál

 – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának előestéjén (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

