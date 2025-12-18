Deák Dániel a Telegramon osztotta meg, miszerint Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap a mostani brüsszeli EU-csúcson. Az elemző ezt azzal támasztja alá, hogy elmondása alapján a belga miniszterelnök nyilvánosan jelezte az újságíróknak: egyeztetni kíván a magyar kormányfővel. Deák állítása szerint Orbán Viktor a hivatalos ülések mellett számos háttértárgyaláson is részt vesz, és a csúcstalálkozó idején folyamatos egyeztetéseket folytat Brüsszelben.
Orbán Viktor a brüsszeli csúcs középpontjában
Akár napokig is elhúzódhat az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök az egyik meghatározó szereplő. A vita középpontjában Ukrajna további finanszírozása áll, miközben a magyar kormányfő több kulcskérdésben is határozottan elutasító álláspontot képvisel. A csúcstalálkozót ráadásul nagyszabású gazdatüntetés is kíséri a belga fővárosban – osztotta meg bejegyzését Deák Dániel.
Deák Dániel bejegyzésében hangsúlyozta, az Európai Bizottság elnökének és körének azon terve, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozná Ukrajnát és a háborút, újabb lépcsőt jelentene a konfliktus eszkalációjában. Az elemző állítása szerint a kezdeményezést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, ezért az nem rendelkezik széles körű nagyhatalmi támogatással. Hozzátette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan elutasítja ezt a megoldást, és több uniós tagállam is hasonló álláspontot képvisel.
A politológus szerint, miután a befagyasztott orosz vagyon felhasználása szerinte súlyos gazdasági következményekkel járna, Brüsszelben egy olyan javaslat is felmerült, amely közös uniós hitel felvételével biztosítana forrásokat Ukrajna számára. Az elemző úgy fogalmazott: ez azt jelentené, hogy minden tagállamnak, így Magyarországnak is hozzá kellene járulnia a hitelhez. Állítása szerint
Orbán Viktor ezt az elképzelést is elutasítja, és vétót helyezett kilátásba.
Deák Dániel szerint brüsszeli források egy akár szombatig elhúzódó uniós csúcstalálkozóval számolnak, mivel a résztvevők mindenképpen megoldást keresnek Ukrajna finanszírozására. Az elemző állítása szerint Orbán Viktor jelezte: nem lehet kifárasztani, és szükség esetén napokon át is kész képviselni a magyar érdekeket. Hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök ebben nincs egyedül, mivel Csehországot is patrióta vezetés képviseli.
A politológus végül hozzátette, az uniós csúcstalálkozót további feszültség kíséri, mivel az épület előtt gazdatüntetésre készülnek Brüsszelben, ahová több ezer traktort várnak.
Az elemző úgy fogalmazott: a demonstrálók a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen tiltakoznak, és a megmozduláson magyar gazdák részvétele is várható.
