Orbán Viktor a brüsszeli csúcs középpontjában

Deák Dániel bejegyzésében hangsúlyozta, az Európai Bizottság elnökének és körének azon terve, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozná Ukrajnát és a háborút, újabb lépcsőt jelentene a konfliktus eszkalációjában. Az elemző állítása szerint a kezdeményezést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, ezért az nem rendelkezik széles körű nagyhatalmi támogatással. Hozzátette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan elutasítja ezt a megoldást, és több uniós tagállam is hasonló álláspontot képvisel.

A politológus szerint, miután a befagyasztott orosz vagyon felhasználása szerinte súlyos gazdasági következményekkel járna, Brüsszelben egy olyan javaslat is felmerült, amely közös uniós hitel felvételével biztosítana forrásokat Ukrajna számára. Az elemző úgy fogalmazott: ez azt jelentené, hogy minden tagállamnak, így Magyarországnak is hozzá kellene járulnia a hitelhez. Állítása szerint

Orbán Viktor ezt az elképzelést is elutasítja, és vétót helyezett kilátásba.

Deák Dániel szerint brüsszeli források egy akár szombatig elhúzódó uniós csúcstalálkozóval számolnak, mivel a résztvevők mindenképpen megoldást keresnek Ukrajna finanszírozására. Az elemző állítása szerint Orbán Viktor jelezte: nem lehet kifárasztani, és szükség esetén napokon át is kész képviselni a magyar érdekeket. Hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök ebben nincs egyedül, mivel Csehországot is patrióta vezetés képviseli.