Rendkívüli

Orbán Viktor: Magyarország számára nem járható út, hogy közös hitelből finanszírozzuk Ukrajnát

Orbán ViktorBrüsszelEU-csúcs

Orbán Viktor a brüsszeli csúcs középpontjában

Akár napokig is elhúzódhat az Európai Unió brüsszeli csúcstalálkozója, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök az egyik meghatározó szereplő. A vita középpontjában Ukrajna további finanszírozása áll, miközben a magyar kormányfő több kulcskérdésben is határozottan elutasító álláspontot képvisel. A csúcstalálkozót ráadásul nagyszabású gazdatüntetés is kíséri a belga fővárosban – osztotta meg bejegyzését Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 9:40
Orbán Viktor Fotó: NICOLAS LANDEMARD Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Deák Dániel a Telegramon osztotta meg, miszerint Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap a mostani brüsszeli EU-csúcson. Az elemző ezt azzal támasztja alá, hogy elmondása alapján a belga miniszterelnök nyilvánosan jelezte az újságíróknak: egyeztetni kíván a magyar kormányfővel. Deák állítása szerint Orbán Viktor a hivatalos ülések mellett számos háttértárgyaláson is részt vesz, és a csúcstalálkozó idején folyamatos egyeztetéseket folytat Brüsszelben.

Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap a brüsszeli EU-csúcson (Fotó: NICOLAS LANDEMARD / ANADOLU)
Orbán Viktor kiemelt figyelmet kap a brüsszeli EU-csúcson (Fotó: NICOLAS LANDEMARD / ANADOLU)

Deák Dániel bejegyzésében hangsúlyozta, az Európai Bizottság elnökének és körének azon terve, amely a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozná Ukrajnát és a háborút, újabb lépcsőt jelentene a konfliktus eszkalációjában. Az elemző állítása szerint a kezdeményezést Oroszország, Kína és az Egyesült Államok is ellenzi, ezért az nem rendelkezik széles körű nagyhatalmi támogatással. Hozzátette: Orbán Viktor magyar miniszterelnök határozottan elutasítja ezt a megoldást, és több uniós tagállam is hasonló álláspontot képvisel.

A politológus szerint, miután a befagyasztott orosz vagyon felhasználása szerinte súlyos gazdasági következményekkel járna, Brüsszelben egy olyan javaslat is felmerült, amely közös uniós hitel felvételével biztosítana forrásokat Ukrajna számára. Az elemző úgy fogalmazott: ez azt jelentené, hogy minden tagállamnak, így Magyarországnak is hozzá kellene járulnia a hitelhez. Állítása szerint 

Orbán Viktor ezt az elképzelést is elutasítja, és vétót helyezett kilátásba.

Deák Dániel szerint brüsszeli források egy akár szombatig elhúzódó uniós csúcstalálkozóval számolnak, mivel a résztvevők mindenképpen megoldást keresnek Ukrajna finanszírozására. Az elemző állítása szerint Orbán Viktor jelezte: nem lehet kifárasztani, és szükség esetén napokon át is kész képviselni a magyar érdekeket. Hozzátette, hogy a magyar miniszterelnök ebben nincs egyedül, mivel Csehországot is patrióta vezetés képviseli.

A politológus végül hozzátette, az uniós csúcstalálkozót további feszültség kíséri, mivel az épület előtt gazdatüntetésre készülnek Brüsszelben, ahová több ezer traktort várnak. 

Az elemző úgy fogalmazott: a demonstrálók a brüsszeli agrárpolitika átalakítása ellen tiltakoznak, és a megmozduláson magyar gazdák részvétele is várható.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Ursula von der Leyen két háborús javaslattal készült

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu