Érkeznek az európai vezetők a sorsdöntő uniós csúcsra + videó

Orbán Viktor számtalanszor hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke mellett áll ki és a magyarok nem fognak asszisztálni a háború finanszírozásához. Szerdán Brüsszelben egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai, ahol több aktuális európai politikai kérdés is napirendre került. Sikerként értékelte Orbán Viktor, hogy meghátrált az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyon ügyében, eközben az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak az orosz gázimport tiltását célzó tervezet elfogadásával – amit sokan újabb támadásként értékeltek Brüsszelből. A csütörtöki uniós csúcsnak hatalmas tétje van, ahova már érkeznek a résztvevők.

Brüsszelben – a sorsdöntő uniós csúcs alkalmából – egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai

Fotó: MTI