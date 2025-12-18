Orbán Viktor számtalanszor hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke mellett áll ki és a magyarok nem fognak asszisztálni a háború finanszírozásához. Szerdán Brüsszelben egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai, ahol több aktuális európai politikai kérdés is napirendre került. Sikerként értékelte Orbán Viktor, hogy meghátrált az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyon ügyében, eközben az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak az orosz gázimport tiltását célzó tervezet elfogadásával – amit sokan újabb támadásként értékeltek Brüsszelből. A csütörtöki uniós csúcsnak hatalmas tétje van, ahova már érkeznek a résztvevők.
Érkeznek az európai vezetők a sorsdöntő uniós csúcsra + videó
Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország következetesen képviseli a béke álláspontját a vitatott kérdésekben. A sorsdöntő uniós csúcs újraírhatja Európa jövőjét az elkövetkező évekre.
Élő közvetítés Brüsszelből, a sorsdöntő uniós csúcsról
Jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása – emelte ki a magyar kormányfő.
Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, António Costa korábban kijelentette, biztos hogy december 18-án döntés születik és ha szükséges, december 19-én vagy 20-án is folytatják a tárgyalást – amíg számukra pozitív eredményre nem jutnak.
Borítókép: Érkeznek az uniós politikusok az egyeztetésre (Fotó: AFP)
