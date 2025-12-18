BrüsszelPatrióták EurópáértOrbán Viktoruniós csúcs

Érkeznek az európai vezetők a sorsdöntő uniós csúcsra + videó

Az Európai Unió vezető politikusai Brüsszelben tartanak csúcstalálkozót, ahol számos aktuális politikai kérdést vitatnak meg. A magyar miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarország következetesen képviseli a béke álláspontját a vitatott kérdésekben. A sorsdöntő uniós csúcs újraírhatja Európa jövőjét az elkövetkező évekre.

András János
2025. 12. 18. 8:35
Érkeznek az uniós politikusok az egyeztetésre Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor számtalanszor hangsúlyozta, hogy Magyarország a béke mellett áll ki és a magyarok nem fognak asszisztálni a háború finanszírozásához. Szerdán Brüsszelben egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai, ahol több aktuális európai politikai kérdés is napirendre került. Sikerként értékelte Orbán Viktor, hogy meghátrált az Európai Bizottság a befagyasztott orosz vagyon ügyében, eközben az Európai Parlament keresztbe tett Magyarországnak az orosz gázimport tiltását célzó tervezet elfogadásával – amit sokan újabb támadásként értékeltek Brüsszelből. A csütörtöki uniós csúcsnak hatalmas tétje van, ahova már érkeznek a résztvevők.

Brüsszelben – a sorsdöntő uniós csúcs alkalmából – egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai
Brüsszelben – a sorsdöntő uniós csúcs alkalmából – egyeztettek a Patrióták Európáért vezető politikusai
Fotó: MTI

Élő közvetítés Brüsszelből, a sorsdöntő uniós csúcsról

Jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása – emelte ki a magyar kormányfő. 

Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál

– hangsúlyozta Orbán Viktor. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, António Costa korábban kijelentette, biztos hogy december 18-án döntés születik és ha szükséges, december 19-én vagy 20-án is folytatják a tárgyalást – amíg számukra pozitív eredményre nem jutnak.

Borítókép: Érkeznek az uniós politikusok az egyeztetésre (Fotó: AFP)

add-square Sorsdöntő uniós csúcs

Magyarország nem asszisztál a háború pénzeléséhez

Sorsdöntő uniós csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekbaloldal

Hogyan fordult meg a baloldal és a jobboldal viszonya a háborúhoz?

Pozsonyi Ádám avatarja

Korunkban az a jó, hogy voltaképp bárki mondhat bármit. Ez a teljes szabadság kora.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu