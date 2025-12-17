Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó

Navracsics Tibor kifejtette: az Európa Bizottság arra vár, hogy az áprilisi választások fordulatot hoznak. „Nekem meggyőződésem, hogy nem fognak”, és a választások után le kell ülnie a bizottságnak tárgyalni a kormánnyal, hogy miként tudunk hozzáférni azokhoz az uniós pénzekhez, amelyeket politikai okokból zártak el tőlünk. Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be – hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics Tibor szerint Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be

Fotó: MTI

Meg vagyunk győződve arról, hogy tárgyalásokkal vissza tudjuk hozni a Magyarországnak szánt uniós pénzeket, a fordulópont az áprilisi választás lesz

– mondta. Navracsics Tibor kijelentette: 2022-ben, a jelenlegi kormány megalakulásakor két területért volt felelős, az önkormányzatokért és az uniós források magyarországi hasznosításáért. Az utóbbiak hazahozatala érdekében 2022 második felében intenzív tárgyalásokat folytattak, melyek eredményeképp azóta is jönnek az uniós források. Magyar Péter nélkül is – jegyezte meg.