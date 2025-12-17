Navracsis TiborBrüsszelEurópai Bizottság

Brüsszelnek be kell látnia, hogy a zsarolás nem jött be + videó

Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be – mondta el a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjának első, szerdán közzétett epizódjában beszélgetett Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 23:50
Navracsics Tibor és Csuhaj Ildikó Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Navracsics Tibor kifejtette: az Európa Bizottság arra vár, hogy az áprilisi választások fordulatot hoznak. „Nekem meggyőződésem, hogy nem fognak”, és a választások után le kell ülnie a bizottságnak tárgyalni a kormánnyal, hogy miként tudunk hozzáférni azokhoz az uniós pénzekhez, amelyeket politikai okokból zártak el tőlünk. Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be – hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics Tibor szerint Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be
Navracsics Tibor szerint Brüsszelnek be kell látnia, hogy az a zsarolás, amit eddig alkalmaztak, nem jött be
Fotó: MTI

Meg vagyunk győződve arról, hogy tárgyalásokkal vissza tudjuk hozni a Magyarországnak szánt uniós pénzeket, a fordulópont az áprilisi választás lesz

 – mondta. Navracsics Tibor kijelentette: 2022-ben, a jelenlegi kormány megalakulásakor két területért volt felelős, az önkormányzatokért és az uniós források magyarországi hasznosításáért. Az utóbbiak hazahozatala érdekében 2022 második felében intenzív tárgyalásokat folytattak, melyek eredményeképp azóta is jönnek az uniós források. Magyar Péter nélkül is – jegyezte meg.

Azóta is havonta, hetente adnak át önkormányzati vezetőkkel olyan projekteket, amelyek uniós forrásból valósultak meg. Ma időarányosan nézve jobban áll Magyarország az uniós források felhasználásában, mint az előző, 2014-2020-as ciklusban ilyenkor. Ha ez így folytatódik, az élvonalban lesz a 2021-2027-es pénzügyi időszakban is – tette hozzá a miniszter.

Elmondta, hogy januárban megkezdi az önkormányzati rendszer frissítésével, finomításával kapcsolatos konzultációkat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével és a Magyar Önkormányzatok Szövetségével. Vannak tervei arra az esetre, ha 2026 áprilisa után is területfejlesztési miniszter lesz, de ez a miniszterelnök döntése.

Arról, hogy csak egyéni választókerületben indul Tapolcán, elmondta: ha ott tud győzni, azzal bizonyítja, hogy valamit képvisel a magyar politikában. Listán azért nem szerepel, mert akkor igazi a küzdelem, ha „nincs biztosítókötél”.

Az ember hisz abban, hogy győzni fog, mert csak úgy tudja csinálni. (...) Hiszek abban, hogy jobbak vagyunk az egyéni választókerületekben és tudunk nyerni

 – mondta a fideszes politikus. Arra a felvetésre, hogy „érvényes verzió volt-e akár kettő percig”, hogy ne Orbán Viktor legyen a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltje, Navracsics Tibor úgy válaszolt: „nem tudok róla, számomra nem”.

Navracsics Tibor azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány rendszeresen bírálja az EU-t, elmondta: elfogadja, hogy van egy ilyen része a kampánynak, de hiányolja a vitából a racionális érveket, melyeknek helye van az európai belpolitikában és a magyar választási kampányban is. „Én abban a politikában hiszek, amely akármilyen ellentétes nézeteket valló emberekből is áll, de feltételezi azt, hogy a politikának van egy értelme, végcélja: a közjó” – fűzte hozzá.

Beszélt arról is, hogy sokan mennek oda hozzá, nem fideszes szavazók is, hogy azt a fajta a politizálást, amelyet ő képvisel, el tudják fogadni. Ma nem ez a többség, de alakulhat még úgy, hogy a higgadtabb, racionális hangnem fog hódítani Magyarországon.

A magyar demokrácia egy erős demokrácia, a magyarok értenek a demokráciához, kellene egy kicsit hinnünk abban, hogy valóban a mi demokráciánk van olyan jó, mint a francia, a lengyel, vagy a portugál. (...) a demokrácia jól működik, mindenki teszi a dolgát

 – mondta a műsorban a miniszter. Hozzátette: a Szőlő utcai botrány is azt mutatja, hogy a magyar demokrácia „köszöni szépen, jól van”. Elemi felháborodás van a nyilvánosságban minden oldalon. Senki nem mondja azt, hogy ez így rendben van. A politikusok és az állampolgárok is egy nagyon erős és élénk demokráciát tartanak életben. Rengeteg hibája van, de ez a demokrácia fontos és jól teljesít – hangsúlyozta Navracsics Tibor a Kell még mondanom valamit, Ildikó? című műsorban.

Borítókép: Navracsics Tibor és Csuhaj Ildikó (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu