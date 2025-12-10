Szexuális erőszak és emberölés is szerepel a Szőlő utcai fiatalok bűnlajstromán

Nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott – írja a Mandiner. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.
A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:
nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.
A fiatalkorúak közül
- 27-en rablás,
- négyen szexuális erőszak,
- hárman emberölés,
- ketten terrorcselekménnyel fenyegetés,
- öten lopás,
- egy kerítés,
- öten súlyos testi sértés,
- egy magánlaksértés,
- egy zsarolás,
- négyen kifosztás,
- egy személyi szabadság megsértése,
- egy jármű önkényes elvétele,
- egy kábítószer-kereskedelem és
- egy garázdaság
miatt van az intézményben.
A Kormányinfó után nem sokkal megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít.
A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozóinak a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről és a velük való jogszerű bánásmódról.
A rendőri jelenléttel biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!