Szexuális erőszak és emberölés is szerepel a Szőlő utcai fiatalok bűnlajstromán

Nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott – írja a Mandiner. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is.

A rendőrség felügyelete alá helyeztek öt javítóintézetet. Forrás: Shutterstock

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:

nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.

A fiatalkorúak közül

27-en rablás,

négyen szexuális erőszak,

hárman emberölés,

ketten terrorcselekménnyel fenyegetés,

öten lopás,

egy kerítés,

öten súlyos testi sértés,

egy magánlaksértés,

egy zsarolás,

négyen kifosztás,

egy személyi szabadság megsértése,

egy jármű önkényes elvétele,

egy kábítószer-kereskedelem és

egy garázdaság

miatt van az intézményben.

A Kormányinfó után nem sokkal megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít.

A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozóinak a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről és a velük való jogszerű bánásmódról.

A rendőri jelenléttel biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.