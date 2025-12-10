kormányrendeletjavítóintézeterőszak

Szexuális erőszak és emberölés is szerepel a Szőlő utcai fiatalok bűnlajstromán

Az intézményben összesen 57-en vannak, akiket a bíróság szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés bűntettek miatt ítélt el vagy döntött előzetes letartóztatásukról.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner 2025. 12. 10. 12:38
Nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott – írja a Mandiner. Kovács-Buna Károly a videók kikerülése után le is mondott posztjáról, közben újabb nyomozás indult, a kormány pedig közbelépett, és a rendőrség felügyelete alá rendelt öt javítóintézetet, köztük a Szőlő utcait is. 

A rendőrség felügyelete alá helyeztek öt javítóintézetet. Forrás: Shutterstock

A szerda reggeli Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: 

nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről, 57 elítélt van jelenleg az intézményben, akiknek az előzetes letartóztatásáról vagy ítéletéről a bíróság döntött.

A fiatalkorúak közül 

  • 27-en rablás, 
  • négyen szexuális erőszak, 
  • hárman emberölés, 
  • ketten terrorcselekménnyel fenyegetés, 
  • öten lopás, 
  • egy kerítés, 
  • öten súlyos testi sértés, 
  • egy  magánlaksértés, 
  • egy zsarolás, 
  • négyen kifosztás, 
  • egy személyi szabadság megsértése, 
  • egy jármű önkényes elvétele, 
  • egy kábítószer-kereskedelem és 
  • egy garázdaság

miatt van az intézményben.

A Kormányinfó után nem sokkal megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a rendőrség felügyelete alá helyezett öt javítóintézetet. A rendelet értelmében a rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít. 

A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozóinak a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről és a velük való jogszerű bánásmódról.

A rendőri jelenléttel biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az  őket ért jogsértésekről.

 

Borítókép: Illusztráció (Shuttertock)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

