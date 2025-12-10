Kijött a kormányrendelet: rendészeti kézbe kerülnek a javítóintézetek

A ma megjelent Magyar Közlöny és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint a kormány úgy döntött: a javítóintézetek irányítását és fenntartását a jövőben a rendvédelmi szervek veszik át.

A 386/2025. (XII. 10.) kormányrendelet szerdán 11 órakor lép hatályba. A dokumentum a javítóintézetek irányításával kapcsolatos haladéktalan intézkedésekről szól,

célja pedig az, hogy a javítóintézetek irányításával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot a rendvédelmi szervek haladéktalanul vegyék át.

A rendelet értelmében a javítóintézetek irányítását ezentúl a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka látja el. A fenntartásról és a működés biztosításáról szintén a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik, így az intézmények a jövőben egységes rendészeti keretek között működnek tovább.

A rendőrség szerepe is jelentősen erősödik az intézményekben. A rendelet előírja, hogy a testület

folyamatos bűnmegelőzési célú rendőri felügyeletet biztosít a javítóintézetekben, rendszeres bűnmegelőzési és jogi tájékoztatást tart a dolgozóknak a fiatalokkal szemben alkalmazható intézkedésekről és a jogszerű bánásmódról, valamint biztosítja, hogy az ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte vagy engedélye nélkül – akadálytalanul beszámolhassanak az őket ért esetleges jogsértésekről.

A döntést a ma reggel tartott Kormányinfón előrevetítette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki hangsúlyozta: a kormány álláspontja szerint az ilyen típusú intézményeket nem a szociális intézményrendszerben kell fenntartani. Gulyás elmondta:

Nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó. Ez egy fiatalkorúak börtöne. Itt 57 fogvatartott van, akiknél a bíróság rendelte el az előzetes letartóztatást vagy ítélte el őket.

A miniszter elmondta, a Szőlő utca esetében egyértelműen egy büntetés-végrehajtási intézetről van szó.

Minden ellentétes állítással szemben az egész Szőlő utcai ügyre és a vezetőkkel szembeni büntetőeljárásra azért kerül sor, mert a kormány korábban valamennyi, ebben a szektorban dolgozó embernek az átvilágítását elrendelte, és ez adott alapos gyanút már az otthon korábbi vezetőjével szembeni eljárásra is

– jelentette ki Gulyás Gergely.