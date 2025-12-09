Szőlő utcarendőrségkormány

A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán

Pintér Sándor teljes kivizsgálást rendelt el annak érdekében, hogy kiderüljön, a rendőrség hibázott-e az elmúlt években, a kormány pedig megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 09.
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium.

Budapest, 2025. november 25. Pintér Sándor belügyminiszter (szemben, k) meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén az Országház Klebelsberg Kunó gróf termében 2025. november 25-én. Mellette Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke (b), Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b2), Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár (j2) és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke (j). MTI/Balogh Zoltán
Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

Beszámoltunk róla, hogy a belügyminiszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán a Szőlő utcai ügyről azt mondta, hogy azt két részre kell bontani. Folyik egy büntetőeljárás, amelyben fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekményt eddig nem derítettek fel. Ugyanakkor a korábban 39 esetben jelentett visszaélések ügyében fegyelmi eljárást rendeltek el annak kiderítésére, hogy azokat megfelelően kivizsgálta-e a rendőrség.

Jelen pillanatban nincs arra utaló adat, ami egyértelműen bizonyítaná a szabálytalan rendőri intézkedést.

A fegyelmi eljárással párhuzamosan pedig a Legfőbb Ügyészség büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot – fűzte hozzá.

 

Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter az éves meghallgatásán az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén (Fotó: MTI/Kovács Attila)

 

