A kormány minden támogatást megad az ügyészségnek a Szőlő utca kapcsán

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium.

Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatása az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

Beszámoltunk róla, hogy a belügyminiszter az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának meghallgatásán a Szőlő utcai ügyről azt mondta, hogy azt két részre kell bontani. Folyik egy büntetőeljárás, amelyben fiatalkorúak sérelmére elkövetett cselekményt eddig nem derítettek fel. Ugyanakkor a korábban 39 esetben jelentett visszaélések ügyében fegyelmi eljárást rendeltek el annak kiderítésére, hogy azokat megfelelően kivizsgálta-e a rendőrség.

Jelen pillanatban nincs arra utaló adat, ami egyértelműen bizonyítaná a szabálytalan rendőri intézkedést.

A fegyelmi eljárással párhuzamosan pedig a Legfőbb Ügyészség büntetőeljárás keretében folytat vizsgálatot – fűzte hozzá.