Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Pintér Sándoreredményekvizsgálat

Pintér Sándor: A kormány teljesíti a pedagógusbérekkel kapcsolatos vállalását és szeretné létrehozni Európa legjobb egészségügyi rendszerét

Rendkívül eredményes a Drogmentes Magyarország program, közölte a belügyminiszter, aki a parlament illetékes bizottsága előtt azt is elmondta: a CT- és MR-ellátásban az európai mezőny közepén áll Magyarország, de ő „dobogós helyezést” szeretne.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 19:58
Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén az Országház Klebelsberg Kunó gróf termében 2025. november 25-én. Mellette Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Február első hetére a kormány 100 százalékban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére érje el a magyarországi diplomás átlagbér 80 százalékát – mondta a belügyminiszter kedden az Országgyűlés kulturális bizottságában.

Budapest, 2025. november 25. Pintér Sándor belügyminiszter (szemben, k) meghallgatásán az Országgyűlés kulturális bizottságának ülésén az Országház Klebelsberg Kunó gróf termében 2025. november 25-én. Mellette Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke (b), Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b2), Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár (j2) és Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke (j). MTI/Balogh Zoltán
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Pintér Sándor éves meghallgatásán a többi között beszélt arról, hogy a felsőoktatásban jelentős mértékben, 15 ezer fölé emelkedett a pedagógusterületen a hallgatók száma, az iskolaőrrendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a mobiltelefonokra vonatkozó iskolai szabályozást egyre többen követik Európában, miközben nőtt az iskolapszichológusok és a gyógypedagógusok száma.

„Továbbra is kötelezőnek tartom magamra nézve a 2022-ben vállalt célt: használható tudást adjunk az ifjúságnak ahhoz, hogy képes legyen az Európai Unió gazdasági, jogi és tudományos élmezőnyébe vezetni Magyarországot" 

– hangsúlyozta a belügyminiszter.

Mint kifejtette, a 2024–2025-ös tanévben elvégzett országos digitáliskompetencia-mérés csaknem minden évfolyamon és területen jelentős javulást mutatott az előző idényhez képest, emellett a tudományos diákolimpiákon is emelkedett a teljesítményszint.

„Nálunk a gyerek az első, a számonkérésnek egyenletesnek kell lennie, az osztályozásnak nem kampányszerűen kell történnie” 

– fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy csökkent a pedagógusok adminisztratív terhe, a diákparlamenten keresztül a diákok a korábbiaknál nagyobb beleszólást kapnak az őket érintő kérdésekbe, a tanárképzésben pedig átalakították a továbbképzési rendszert.

Pintér Sándor úgy fogalmazott, 

„a pedagógusok ma már úgy tudják kritizálni a Nemzeti alaptantervet, hogy legalább tudják, mi van benne”.

„Elősegítettük a pedagógusok erkölcsi megbecsülését, de az az ő munkájukon múlik. Az elmúlt négy évben a pedagógusok bére átlagosan 93,5 százalékkal emelkedett” – hangsúlyozta.

Az iskolaőrrendszer kapcsán kitért arra, hogy abban jelenleg 998-an vesznek részt, ez jövőre 2008-ra emelkedik.

Egy kérdésre, amely a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán tett válaszintézkedésekre vonatkozott, Pintér Sándor elmondta: 

a miniszterelnök kezdeményezésére minden gyermeknevelő intézetbe egyenruhás rendőr kerül.

„Ehhez jogszabály-módosítás kell, ezt előkészítettük. Most írjuk össze az elvárásokat a pedagógusok és a diákok részéről. A Szőlő utcában történtek kapcsán egy igazgató le van tartóztatva. Hogy a rendőrség hibázott-e, azt egy külön ellenőrcsapat vizsgálja. Ha bűncselekmény történt, az elkövetőnek bíróság elé kell álln” – emelte ki Pintér Sándor.

Képviselői felvetésre azt mondta, hogy

 ő maga eddig is vállalta a felelősséget minden tettéért, és ezután is fogja.

A tárcavezető tagadta, hogy a kormány az óvodák államosítására készül. Arra a kérdésre, hogy mekkora a pedagógushiány, a miniszter azt mondta, 

egy pedagógusra jelenleg átlagosan 10,8 gyerek jut Magyarországon, ami az EU-ban nem számít rossz aránynak.

A januári országos iskolai bombariadóra vonatkozó kérdésre azt mondta a belügyminiszter, hogy 47 esetben egy nyolcadik osztályból kimaradt diák volt az elkövető. „A nyomozás során jelenleg egy bizonyos ország titkosszolgálatánál tartunk, de azt egyelőre nem tudjuk, a bombariadókat ott generálták-e” – közölte.

Simon Róbert Balázs (Fidesz) a Drogmentes Magyarország program eredményeiről érdeklődött, amire a tárcavezető azt mondta, 

„rendkívüli eredményeket” értek el ezen a területen.

„Nemrég lelepleztünk Európában egy magyar droghálózatot, összesen 2,2 tonna kábítószert foglaltunk le. Magyarország területén több mint ötszáz drogkereskedő van előzetes letartóztatásban” – ismertette.

 

A belügyminisztert meghallgatta az Országgyűlés népjóléti bizottsága is, ahol Pintér Sándor elmondta: a kormány fenntartja azt az elkötelezettségét, hogy Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni.

Pintér Sándor közölte:

ezen célkitűzéshez az alapokat megteremtették, és a születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában 2022-ben elértük az európai uniós átlagot.

Expozéjában a tárcavezető elmondta, az informatikai rendszert egységesítették, az EESZT-vel „nyomon követhető” a beteg, napi 114 ezer naplózás történik a rendszerben és átlagosan napi 800 ezer receptet rögzítenek a felhőbe. A járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) 46 ezer szakrendelői időpont foglalását biztosítja, az EgészségAblak alkalmazást 4,3 millióan töltötték le, és a fegyelmezett munkavégzés érdekében bevezették a kórházi beléptetőrendszereket – sorolta.

Pintér Sándor kitért arra is, hogy 

a hátrányos helyzetű, kis lakosságszámú településeket tíz szűrőbusz járja, a programnak köszönhetően és a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével közel 43 ezer ember vizsgálata történt meg.

Kitért arra, hogy 2026 elejére „jó ütemben halad a magánszolgáltatóktól a CT- és MR-készülékek kivásárlása, mint mondta, jövő év elejére minden kórházban lesznek ilyen készülékek.

Jelezte: továbbra is szeretnének változtatni az orvosok és az egészségügyi személyzet betegekhez való hozzáállásán, mert – mint mondta – erre sok panasz érkezik. Az erre irányuló képzéseken már 62 ezer szakdolgozó vett részt, a képzések folyamatosak és az orvosok számára is biztosítani fogják ezt.

Beszámolt arról is, hogy

 pilot jelleggel elkezdték a kórházak teljesítménykövető rendszerének kialakítását, és folytatódik a csecsemőkori SMA-szűrés is, erre 834 millió forintot biztosítanak.

Az egészségügyi béremelésekkel kapcsolatban Pintér Sándor úgy fogalmazott, ez mindig „sarkalatos kérdés”, azonban az OECD szerint Magyarországon az orvosok átlagkeresete meghaladja a nemzetgazdasági átlagkeresetet. Ezt fenn kívánják tartani – mondta.

A miniszter kitért arra, hogy a stroke-ellátásban a mentőautókban olyan eszközök lesznek, amelyek a betegadatokat azonnal egy stroke-központba juttatják, és ott döntik majd el, mi lesz a betegnek a legmegfelelőbb ellátás, betegút. Szintén hasonló lesz a mentőautóban készített EKG-leletek útja – tette hozzá.

A várólistákról azt mondta, a csökkenés egy-egy ellátási területen bekövetkezett, de az elektív ellátásban „nem állunk jól”, a CT- és MR-ellátásban az európai mezőny közepén áll Magyarország, ami a 10-től a 14. helyet jelenti. Cél, hogy minden területen az első tíz ország közé tartozzunk. Megjegyezte: „ez a tíz legjobb nekem nem elég jó, a dobogókat szeretem”.

A gyermekvédelem területét említve a miniszter elmondta,

emelték a napi étkezésre, a ruházkodására és a zsebpénzre fordítható összegeket; étkezésre napi négyezer forint, ruhákra éves szinten 200 ezer forint jut gyerekenként.

Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány újabb csecsemőgondozó intézeteket kíván létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két ilyen intézmény lesz, míg Karcagon és Mátészalkán egy-egy. Ezzel a kórházban hagyott csecsemők sorsa meg fog oldódni – mondta a tárcavezető.

Emelik 15 százalékkal a nevelőszülők bérét, és folytatódik a romák esélyteremtési programja is

 – ismertette.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban közölte: „az ügy sajnálatos”, és „a lehető legkeményebb kivizsgálás lesz, rendőri módszerekkel, rendőri eljárással”. Hozzátette: a vizsgálatok eredményét közzéteszik. 

„Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről, ebben biztosak lehetnek”

 – nyomatékosított Pintér Sándor.

A belügyminiszter beszámolójában elmondta, ebben az ügyben hét büntetőeljárás van folyamatban, van köztük egy névtelen, 39 pontból álló feljelentés, aminek kivizsgálása 2016-ra datálódik. 

Említést tett a Szőlő utcai ügy kapcsán két nőről, akik nevelőszülői tevékenységük során szexuális kapcsolatot létesítettek a nevelt gyerekekkel. Az ezen ügyekkel kapcsolatos büntetőeljárások jelenleg is zajlanak – mondta Pintér Sándor, hozzátéve, egy esetben a kapcsolatból házasság is lett.

Varga Zoltán (DK), a bizottság elnöke azt kérdezte a minisztertől, hogy vállalja-e a felelősséget és lemond-e, amennyiben kiderül, hogy a rendőrség mulasztott a Szőlő utcai ügyben.

Pintér Sándor válaszában azt mondta,

ő mindig minden tettéért és az általa irányított szervezeteknél történtekért vállalja a felelősséget. 

Hozzátette: azt maga fogja eldönteni, hogy lemond-e.

Borítókép: Pintér Sándor (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


