Pintér Sándor: A kormány teljesíti a pedagógusbérekkel kapcsolatos vállalását és szeretné létrehozni Európa legjobb egészségügyi rendszerét

Február első hetére a kormány 100 százalékban teljesíti azon vállalását, hogy a pedagógusok átlagbére érje el a magyarországi diplomás átlagbér 80 százalékát – mondta a belügyminiszter kedden az Országgyűlés kulturális bizottságában.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Pintér Sándor éves meghallgatásán a többi között beszélt arról, hogy a felsőoktatásban jelentős mértékben, 15 ezer fölé emelkedett a pedagógusterületen a hallgatók száma, az iskolaőrrendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a mobiltelefonokra vonatkozó iskolai szabályozást egyre többen követik Európában, miközben nőtt az iskolapszichológusok és a gyógypedagógusok száma.

„Továbbra is kötelezőnek tartom magamra nézve a 2022-ben vállalt célt: használható tudást adjunk az ifjúságnak ahhoz, hogy képes legyen az Európai Unió gazdasági, jogi és tudományos élmezőnyébe vezetni Magyarországot"

– hangsúlyozta a belügyminiszter.

Mint kifejtette, a 2024–2025-ös tanévben elvégzett országos digitáliskompetencia-mérés csaknem minden évfolyamon és területen jelentős javulást mutatott az előző idényhez képest, emellett a tudományos diákolimpiákon is emelkedett a teljesítményszint.

„Nálunk a gyerek az első, a számonkérésnek egyenletesnek kell lennie, az osztályozásnak nem kampányszerűen kell történnie”

– fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy csökkent a pedagógusok adminisztratív terhe, a diákparlamenten keresztül a diákok a korábbiaknál nagyobb beleszólást kapnak az őket érintő kérdésekbe, a tanárképzésben pedig átalakították a továbbképzési rendszert.

Pintér Sándor úgy fogalmazott,

„a pedagógusok ma már úgy tudják kritizálni a Nemzeti alaptantervet, hogy legalább tudják, mi van benne”.

„Elősegítettük a pedagógusok erkölcsi megbecsülését, de az az ő munkájukon múlik. Az elmúlt négy évben a pedagógusok bére átlagosan 93,5 százalékkal emelkedett” – hangsúlyozta.

Az iskolaőrrendszer kapcsán kitért arra, hogy abban jelenleg 998-an vesznek részt, ez jövőre 2008-ra emelkedik.

Egy kérdésre, amely a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán tett válaszintézkedésekre vonatkozott, Pintér Sándor elmondta:

a miniszterelnök kezdeményezésére minden gyermeknevelő intézetbe egyenruhás rendőr kerül.

„Ehhez jogszabály-módosítás kell, ezt előkészítettük. Most írjuk össze az elvárásokat a pedagógusok és a diákok részéről. A Szőlő utcában történtek kapcsán egy igazgató le van tartóztatva. Hogy a rendőrség hibázott-e, azt egy külön ellenőrcsapat vizsgálja. Ha bűncselekmény történt, az elkövetőnek bíróság elé kell álln” – emelte ki Pintér Sándor.