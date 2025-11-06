Kiváló gyógyítókat díjaztak Budapesten

– A hivatástudat, a folyamatos fejlődés és a tudás továbbadása az, ami a jó gyógyítót kiválóvá teszi – mondta Takács Péter a Batthyány-Strattmann László és Hőgyes Endre születésnapja alkalmából adományozott díjak átadásán csütörtökön, Budapesten. – E három sarokpont arra is felhívja a figyelmet, hogy térben is, időben is összetartozunk, kapcsolódunk egymáshoz – hangsúlyozta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, kiemelve: csak egymásra figyelve, egymást segítve, egymásra építve tudunk előre lépni és van esélyünk sikeres, gyarapodó nemzetet és országot építeni.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára beszédet mond a Batthyány-Strattmann László és Hőgyes Endre születésnapja alkalmából adományozott díjak átadásán a minisztériumban 2025. november 6-án

Fotó: Soós Lajos/MTI

A Belügyminisztérium dísztermében, a magyar egészségügy két kiemelkedő alakja, Batthyány-Strattmann László és Hőgyes Endre születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen átadták a Pintér Sándor belügyminiszter által adományozott Hőgyes Endre-díjat, a Védőnői Szolgálatért díjat, a Pro Sanitate díjat és miniszteri elismerő oklevelet, továbbá a kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából odaítélt miniszteri elismerő oklevelet.

Takács Péter köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Batthyány-Strattmann László, a „szegények orvosa”, akinek kiemelkedő munkássága megrendíthetetlen hitéből, elkötelezett hivatástudatából, sziklaszilárd emberségéből és emberszeretetéből fakadt. Kiemelte: e tulajdonságok ma is elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy orvosból valóban nagy gyógyító legyen.

Mint mondta, a másik ünnepelt Hőgyes Endre, a „magyar Pasteur”, aki a 19. század második felének volt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egészségügyi alakja. A tudomány melletti elkötelezettsége, az emberek szolgálatáért vállalt felelőssége és a jövő generációk képzésében végzett munkája méltán teszi példaképpé mindannyiunk előtt – tette hozzá.

Az államtitkár kiemelte: a nagy elődök példája és a kitüntetések három olyan értékre hívják fel a figyelmet, amely minden orvos és gyógyító számára elengedhetetlen.

– Az első a gyógyító, segítő szándék, a társadalmi szempontból hasznos munka – mondta, hozzátéve: akik erre a pályára lépnek, azokat az az idea mozgatja, hogy a hozzájuk fordulók boldogulásához, minőségi életéhez és ezzel a teljes közösség, a társadalom jólétéhez járulnak hozzá. Ez az elkötelezett segítő szándék teszi a gyógyítást hivatássá – hangsúlyozta.

Második értéknek a folyamatos fejlődést és a kiemelkedő tudományos munkát nevezte az államtitkár, hangsúlyozva, hogy egy jó orvos, gyógyszerész vagy ápoló nem elégedhet meg a megbízható mesterember szintjével. – Többre kell tartania magát: arra, hogy folyamatosan fejlessze tudását, mindeddig megválaszolatlan kérdéseket tegyen fel, és törekedjen azok megválaszolására – fogalmazott.

Harmadik értékként az oktatói tevékenységről beszélt. Mint mondta, végigtekintve a magyar orvostudomány történetén, az látható, hogy minden kiemelkedő személyiség különösen nagy hangsúlyt helyezett a tudás továbbadására, amely így generációról generációra száll és egyre bővül.