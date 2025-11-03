A kormány negyvenmilliárd forintot fordít egészségügyi eszközök fejlesztésére és új telephelyekre

Az orvosszakma részéről az utóbbi időben jelentősen nőtt az igény a képalkotó diagnosztikára – mutatott rá Takács Péter a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén egy új CT-berendezés átadásán. Az államtitkár hozzáfűzte: egyre több diagnosztika, egyre jobb minőségben: ezt várja el az orvosszakma, de ezt várják el a betegek is, és ennek próbál a kormány megfelelni.

Új CT-berendezést adtak át Kalocsán (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A kalocsai fejlesztés a magyar kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság

22,6 milliárd forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programjának része, amely 30 CT- és 11 MR-berendezés beszerzését biztosítja országszerte.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány azonnali 7,6 milliárd forintot biztosított a kórházaknak és szakrendelőknek a képalkotó diagnosztikai várólista csökkentésre, és majdnem húszmilliárd forintból azokat a német pontértékeket is rendezték, amelyek elmaradásban voltak a képalkotó vizsgálatok terén.

Felidézte, hogy az elmúlt 15 évben

91 kórházat és számtalan szakrendelőt újítottak fel, míg a Magyar falu programban 625 háziorvosi rendelő újulhatott meg és több mint 1100 mentőt szereztek be.

Az egészségügyben a munkának azonban soha sincs vége, és mindig van új kihívás is, amire reagálni kell – jelentette ki. Emlékeztetett a néhány évvel ezelőtti Covid-világjárványra, amelynek során a magyar egészségügyi dolgozók és a magyar ellátórendszer szervezetten és kiválóan helytállt.

Az új CT vizsgálórendszere egyetlen másodperc alatt háromszor fordul körbe, így a vizsgálat ideje akár 10 másodperc alá csökkenthető.

A mesterséges intelligenciával támogatott képrekonstrukció pedig élesebb, kontrasztosabb, pontosabb képet ad.

A kalocsai kórházban eddig évente 3500 CT-vizsgálat történt, az új berendezés bevezetésével ez a szám jelentősen növekedhet.