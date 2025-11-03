Takács PéterBelügyminisztériumegészségügyKalocsai Szent Kereszt Kórház

A kormány negyvenmilliárd forintot fordít egészségügyi eszközök fejlesztésére és új telephelyekre

A magyar kormány mintegy 40 milliárd forintot fordít az elavultabb képalkotó diagnosztikai berendezések cseréjére, illetve új telephelyek nyitására – mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Kalocsán. A Szent Kereszt Kórház telephelyén új CT-berendezést adtak át.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 03. 13:49
Az orvosszakma részéről az utóbbi időben jelentősen nőtt az igény a képalkotó diagnosztikára – mutatott rá Takács Péter a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén egy új CT-berendezés átadásán. Az államtitkár hozzáfűzte: egyre több diagnosztika, egyre jobb minőségben: ezt várja el az orvosszakma, de ezt várják el a betegek is, és ennek próbál a kormány megfelelni.

Kalocsa, 2025. november 3. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Körmendy Szabolcs telephelyvezető és Óváry Csaba főigazgató (b-j) a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén, egy új CT-berendezés átadásán 2025. november 3-án. MTI/Kiss Dániel
Új CT-berendezést adtak át Kalocsán (Fotó: MTI/Kiss Dániel)

A kalocsai fejlesztés a magyar kormány és az Országos Kórházi Főigazgatóság

22,6 milliárd forint összegű országos diagnosztikai modernizációs programjának része, amely 30 CT- és 11 MR-berendezés beszerzését biztosítja országszerte.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány azonnali 7,6 milliárd forintot biztosított a kórházaknak és szakrendelőknek a képalkotó diagnosztikai várólista csökkentésre, és majdnem húszmilliárd forintból azokat a német pontértékeket is rendezték, amelyek elmaradásban voltak a képalkotó vizsgálatok terén.

Felidézte, hogy az elmúlt 15 évben

91 kórházat és számtalan szakrendelőt újítottak fel, míg a Magyar falu programban 625 háziorvosi rendelő újulhatott meg és több mint 1100 mentőt szereztek be.

Az egészségügyben a munkának azonban soha sincs vége, és mindig van új kihívás is, amire reagálni kell – jelentette ki. Emlékeztetett a néhány évvel ezelőtti Covid-világjárványra, amelynek során a magyar egészségügyi dolgozók és a magyar ellátórendszer szervezetten és kiválóan helytállt.

Az új CT vizsgálórendszere egyetlen másodperc alatt háromszor fordul körbe, így a vizsgálat ideje akár 10 másodperc alá csökkenthető.

A mesterséges intelligenciával támogatott képrekonstrukció pedig élesebb, kontrasztosabb, pontosabb képet ad.

A kalocsai kórházban eddig évente 3500 CT-vizsgálat történt, az új berendezés bevezetésével ez a szám jelentősen növekedhet.

Borítókép: Új CT-berendezés átadása a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kalocsai Szent Kereszt Kórház telephelyén (Fotó: MTI/Kiss Dániel)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

