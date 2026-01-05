Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet

Az éjszaka folyamán Ukrajna több pontján is támadás történt, a főváros egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Oroszország a támadás során Sahed drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett – írja az Origo.
A csernyihivi hatóságok a ballisztikus rakéták becsapódásáról számoltak be. A jelentések szerint áram nélkül maradt Szlavutics, az energiaipari munkások városa, amely a Csernyihivi régióban található, de hivatalosan a kijevi régió része.
A fővárosban az oroszok egy kórházat támadtak, amely során egy ember meghalt.
