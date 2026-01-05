UkrajnaOroszországKijev

Oroszország ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet

Az éjszaka során egy kórházat is támadás ért, Kijev egy része pedig áram nélkül maradt. A beszámolók szerint Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 7:17
Fotó: DANYLO ANTONIUK Forrás: NurPhoto
Az éjszaka folyamán Ukrajna több pontján is támadás történt, a főváros egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Oroszország a támadás során Sahed drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett – írja az Origo. 

Oroszország drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett
Fotó: DANYLO ANTONIUK / NurPhoto

A csernyihivi hatóságok a ballisztikus rakéták becsapódásáról számoltak be. A jelentések szerint áram nélkül maradt Szlavutics, az energiaipari munkások városa, amely a Csernyihivi régióban található, de hivatalosan a kijevi régió része. 

A fővárosban az oroszok egy kórházat támadtak, amely során egy ember meghalt. 

A kijevi Obolon negyedben történt találatról Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője számolt be. A tisztviselők jelentése szerint egy magánrendelőben keletkezett kár. Sok beteg részesült ott fekvőbeteg-ellátásban, és összesen 70 embert kellett kitelepíteni a kórházból.

A katasztrófavédelem reggel pontosította, hogy a becsapódás egy négyemeletes egészségügyi intézmény épületében történt – a második emeleten –, ahol egy fekvőbeteg-osztály volt.

„A helyszín átvizsgálása során egy holttestet találtak, három ember megsérült” – közölte az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat.

Borítókép: Egy légicsapás helyszíne Kijevben (Fotó: AFP)

