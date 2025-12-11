Nagy bajban az ukránok, orosz ballisztikus rakéták indultak

Kremencsuk városában megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az orosz haderő egy héten belül másodszor mért csapást a város energetikai létesítményeire – írja az Origo.

Az orosz támadás miatt több helyen tűz ütött ki, ezek eloltásán jelenleg is dolgoznak

Fotó: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk Kijevtől körülbelül 250 kilométerre délkeletre fekszik.

A helyi energiatermelő létesítmények ismét az orosz támadás célpontjává váltak – jelentette Volodimir Kohut, a Poltavai terület kormányzója december 11-én reggel. „Jelentős számú célpontot lőttek le, de a lehulló törmelékek és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzet okoztak” – mondta. Az elsősegélynyújtókat a támadások helyszíneire riasztották. Helyi idő szerint reggel 7:30-ig nem jelentettek áldozatokat.