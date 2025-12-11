UkrajnaOroszországháborúorosz-ukrán háború

Nagy bajban az ukránok, orosz ballisztikus rakéták indultak

Az éjszaka ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kremencsuk városában. Az orosz haderő egy héten belül másodszor támadta a város energetikai létesítményeit.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 8:07
Fotó: HANDOUT Forrás: STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI
Kremencsuk városában megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az orosz haderő egy héten belül másodszor mért csapást a város energetikai létesítményeire – írja az Origo

Az orosz támadás miatt több helyen tűz ütött ki, ezek eloltásán jelenleg is dolgoznak
Az orosz támadás miatt több helyen tűz ütött ki, ezek eloltásán jelenleg is dolgoznak 
Fotó: HANDOUT / STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI

A Dnyipro folyó partján fekvő Kremencsuk Kijevtől körülbelül 250 kilométerre délkeletre fekszik.

A helyi energiatermelő létesítmények ismét az orosz támadás célpontjává váltak – jelentette Volodimir Kohut, a Poltavai terület kormányzója december 11-én reggel. „Jelentős számú célpontot lőttek le, de a lehulló törmelékek és a létesítményeket ért közvetlen találatok tüzet okoztak” – mondta. Az elsősegélynyújtókat a támadások helyszíneire riasztották. Helyi idő szerint reggel 7:30-ig nem jelentettek áldozatokat.

A legutóbbi támadás kevesebb mint egy héttel azután történt, hogy Oroszország december 7-én nagyszabású, egyesített csapást mért Kremencsukra, amely több energiatermelő létesítményt is megrongált.

A légierő éjszaka arról számolt be, hogy Oroszország drónok hullámait indította. A hadsereg ballisztikus rakétákra vonatkozó figyelmeztetést is kiadott, a jelentések szerint legalább három rakétát indítottak a város irányába. Röviddel ezután robbanásokról érkeztek jelentések Kremencsukból.

A légierő szerint a támadás során több dróncsoport is célba vette a várost.

Borítókép: Ukrán tűzoltók dolgoznak a légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

