Oroszországukrajnai háborúUkrajna

Drónokkal és rakétákkal támadtak az oroszok

Kremencsuk városában nem sokkal éjfél után robbanásokat jelentettek. Oroszország az éjszaka újabb csapást mért Ukrajnára amely során drónokat és rakétákat is bevetettek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 07. 9:10
Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU AGENCY
Nagyjából éjfél előtt fél órával megszólaltak a szirénák Ukrajnában. Oroszország ezúttal Kremencsuk városát támadta rakétákkal és drónokkal, a helyiek szerint több robbanást is lehetett hallani – írja az Origo.

Oroszország mindent bevetett az éjszakai támadás során, még a vadászgépeket is
Oroszország mindent bevetett az éjszakai támadás során, még a vadászgépeket is 
Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

December 6-án este légiriadót rendeltek el a Poltavai régióban támadó drónok veszélye miatt. A hadsereg figyelmeztetett, hogy ellenséges drónok Poltava és Kremencsuk felé tartanak. Nem sokkal éjfél után a drónok behatoltak Kremcsuk városába, ahonnan több robbanást is jelentettek a helyiek. 

01:30 körül nagyszabású készültséget hirdettek Ukrajna-szerte az ellenséges MiG–31K vadászgépek felszállása miatt. Ezúttal az ellenség Kindzsal rakétákkal támadta Kremencsukot. 

Később Kremencsuk polgármestere arról számolt be , hogy az ellenség együttes csapást mért az infrastrukturális létesítményekre. A város egyes részein áram-, víz- és fűtészavarok vannak. „A város összes szolgáltatása éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a kritikus rendszereket a lehető leggyorsabban helyreállítsa” – mondta a polgármester.

 

A jelentések szerint az éjszakai támadás során nem Kremencsuk volt az egyetlen célpont, miután az oroszok több kijevi területen található településre is csapást mértek. A károk felmérése a hatóságok szerint folyamatban van, halálos áldozatról egyelőre nem érkezett jelentés. 

Borítókép: MiG–31K vadászgépek (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

