Drónokkal és rakétákkal támadtak az oroszok

Nagyjából éjfél előtt fél órával megszólaltak a szirénák Ukrajnában. Oroszország ezúttal Kremencsuk városát támadta rakétákkal és drónokkal, a helyiek szerint több robbanást is lehetett hallani – írja az Origo.

Oroszország mindent bevetett az éjszakai támadás során, még a vadászgépeket is

Fotó: SEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY

December 6-án este légiriadót rendeltek el a Poltavai régióban támadó drónok veszélye miatt. A hadsereg figyelmeztetett, hogy ellenséges drónok Poltava és Kremencsuk felé tartanak. Nem sokkal éjfél után a drónok behatoltak Kremcsuk városába, ahonnan több robbanást is jelentettek a helyiek.

01:30 körül nagyszabású készültséget hirdettek Ukrajna-szerte az ellenséges MiG–31K vadászgépek felszállása miatt. Ezúttal az ellenség Kindzsal rakétákkal támadta Kremencsukot.

Később Kremencsuk polgármestere arról számolt be , hogy az ellenség együttes csapást mért az infrastrukturális létesítményekre. A város egyes részein áram-, víz- és fűtészavarok vannak. „A város összes szolgáltatása éjjel-nappal azon dolgozik, hogy a kritikus rendszereket a lehető leggyorsabban helyreállítsa” – mondta a polgármester.