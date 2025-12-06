Rendkívüli

Orbán Viktor: Erőssé kell tennünk Magyarországot, hogy ki tudjunk maradni a háborúból – Kövesse nálunk élőben!

ZelenszkijKijevMoszkva

Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást

Az ukrán elnök szerint az éjszakai támadás „katonai szempontból értelmetlen volt”. Volodimir Zelenszkij szerint ugyanakkor az ilyen támadások megmutatják, hogy miért van szükség az Oroszország elleni nyomásgyakorlásra.

Magyar Nemzet
2025. 12. 06. 12:08
Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
Az ukrán elnök elítélte az éjszaka történt orosz támadást, ami szerinte megmutatja miért van szükség a nyomásgyakorlás fokozására Oroszország ellen. Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország támadása katonai szempontból értelmetlen volt, az ukrán külügyminiszter szerint pedig egyértelműen szembemegy a béketörekvésekkel – írja a Sky News

Zelenszkij szerint a támadás teljesen értelmetlen volt
Zelenszkij szerint a támadás teljesen értelmetlen volt (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Az ukrán külügyminiszter szerint a tegnapi tömeges orosz drón- és rakétatámadás azt bizonyítja, hogy Moszkva figyelmen kívül hagyja a békefenntartási erőfeszítéseket. A beszámolók szerint a támadás időzítése nem volt véletlen, miután az Egyesült Államok és Ukrajna éppen újabb tárgyalást készít elő az amerikai béketervek kapcsán. 

Mint arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff nemrég a Kremlben tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a háború lezárásáról. 

Witkoff azonban most hasonló tárgyalásokat folytat Ukrajnával, aminek fényében a külügyminiszter szerint nem lehet az éjszakai támadást nem a béketörekvésekkel szembeni cselekedetként értelmezni. 

Zelenszkij szerint értelmetlen volt a támadás 

Az ukrán elnök szintén arról beszélt, hogy az éjszakai támadások értelmetlenek voltak. Zelenszkij szerint a célpontok javarészt energetikai létesítmények voltak, amivel az oroszok „több millió ukránnak” ártottak.

Az elnök szerint azt hogy milyen mélyre süllyedt Oroszország, jól mutatja, hogy a békés városok elleni csapásokat éppen Szent Miklós napján követték el. 

„Ezért van szükség további nyomásgyakorlásra” – fogalmazott Zelneszkij, aki emellett hangsúlyozta, hogy a légvédelemnek is működni kell a szankciók mellett ahhoz, hogy Ukrajna védelme sikeres legyen. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

