Zelenszkij értelmetlenek nevezte az éjszakai támadást

Az ukrán elnök elítélte az éjszaka történt orosz támadást, ami szerinte megmutatja miért van szükség a nyomásgyakorlás fokozására Oroszország ellen. Volodimir Zelenszkij szerint Oroszország támadása katonai szempontból értelmetlen volt, az ukrán külügyminiszter szerint pedig egyértelműen szembemegy a béketörekvésekkel – írja a Sky News.

Zelenszkij szerint a támadás teljesen értelmetlen volt (Fotó: AFP/Genya Savilov)

Az ukrán külügyminiszter szerint a tegnapi tömeges orosz drón- és rakétatámadás azt bizonyítja, hogy Moszkva figyelmen kívül hagyja a békefenntartási erőfeszítéseket. A beszámolók szerint a támadás időzítése nem volt véletlen, miután az Egyesült Államok és Ukrajna éppen újabb tárgyalást készít elő az amerikai béketervek kapcsán.