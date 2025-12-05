Európai UnióUkrajnaTrumpmigrációs válság

Trump rádörrent Brüsszelre, Európa egyre nyíltabban készül a háborúra

Sötét jövő vár Európára, ha nem változtat sürgősen a migrációs politikáján – figyelmeztetett az amerikai elnök. Donald Trump szerint egyes európai kormányok irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot. Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna területeket adjon fel a béke érdekében – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 12. 05. 23:59
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Donald Trump amerikai elnök sötét jövőképet vázolt fel az Európai Unió számára, szerinte Európa húsz éven belül szembesülhet a „civilizációs eltörlés” rémképével, ha nem történik radikális irányváltás. Trump elsősorban a migrációs politikát nevezte meg veszélyként, ami visszafordíthatatlanul átalakítja a kontinens etnikai és kulturális arculatát. Emellett felrótta Brüsszelnek a szuverenitásromboló lépéseket, a szólásszabadság elleni cenzúrát, a politikai ellenzék elnyomását, a drámai mértékben zuhanó születésszámokat, valamint a nemzeti identitás és önbizalom szisztematikus lerombolását. Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta a béke fontosságát, és azt, hogy egyes európai „instabil kisebbségi kormányok” irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot.

Az európai vezetők folytatják a háborús készülődést, Donald Trump figyelmeztetett a jelenlegi irányvonal következményeire
Az európai vezetők folytatják a háborús készülődést, Donald Trump figyelmeztetett a jelenlegi irányvonal következményeire (Fotó: Anadolu via AFP)

Az európai politikusok azonban egyre inkább tovább mennek annál, hogy pusztán akadályozzák a békefolyamatot, nyílt háborúra készülnek Oroszország ellen. Ennek jegyében hozta vissza a német kormány a katonai szolgálatot, amely heves tiltakozásokat és társadalmi konfliktust váltott ki országszerte. Németországban mindenesetre meglehetősen egyedi módon értelmezik a demokráciát: Rajna-vidék–Pfalz egyik településén mostantól csak azok indulhatnak polgármesterjelöltként, akik előzetesen nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai az AfD-nek.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a béke fejében. Olekszandr Szirszkij tábornok a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, péntek este műsorra tűzött interjúban úgy fogalmazott: még saját magának sem engedi meg, hogy egyáltalán fontolóra vegye a területek feladásának lehetőségét.

A svéd kormány pénteken benyújtott alkotmánymódosítása az állampolgárság megvonását indítványozza olyan kettős állampolgárok esetében, akiket a nemzeti érdekeket súlyosan sértő bűncselekményekért ítélnek el. A módosítás a szervezett bűnözés súlyos eseteire is kiterjed Svédországban.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kárpáti András
idezojelekHavas

Havas Henrik és a keservesen pergő homokszemek

Kárpáti András avatarja

A másik megalázására indított szokásos Havas-akció most már a rajtvonalnál elhasalt.

