Donald Trump amerikai elnök sötét jövőképet vázolt fel az Európai Unió számára, szerinte Európa húsz éven belül szembesülhet a „civilizációs eltörlés” rémképével, ha nem történik radikális irányváltás. Trump elsősorban a migrációs politikát nevezte meg veszélyként, ami visszafordíthatatlanul átalakítja a kontinens etnikai és kulturális arculatát. Emellett felrótta Brüsszelnek a szuverenitásromboló lépéseket, a szólásszabadság elleni cenzúrát, a politikai ellenzék elnyomását, a drámai mértékben zuhanó születésszámokat, valamint a nemzeti identitás és önbizalom szisztematikus lerombolását. Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta a béke fontosságát, és azt, hogy egyes európai „instabil kisebbségi kormányok” irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot.
Trump rádörrent Brüsszelre, Európa egyre nyíltabban készül a háborúra
Sötét jövő vár Európára, ha nem változtat sürgősen a migrációs politikáján – figyelmeztetett az amerikai elnök. Donald Trump szerint egyes európai kormányok irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot. Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna területeket adjon fel a béke érdekében – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Az európai politikusok azonban egyre inkább tovább mennek annál, hogy pusztán akadályozzák a békefolyamatot, nyílt háborúra készülnek Oroszország ellen. Ennek jegyében hozta vissza a német kormány a katonai szolgálatot, amely heves tiltakozásokat és társadalmi konfliktust váltott ki országszerte. Németországban mindenesetre meglehetősen egyedi módon értelmezik a demokráciát: Rajna-vidék–Pfalz egyik településén mostantól csak azok indulhatnak polgármesterjelöltként, akik előzetesen nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai az AfD-nek.
Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka szerint elfogadhatatlan lenne, ha Ukrajnának területeket kellene feladnia a béke fejében. Olekszandr Szirszkij tábornok a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott, péntek este műsorra tűzött interjúban úgy fogalmazott: még saját magának sem engedi meg, hogy egyáltalán fontolóra vegye a területek feladásának lehetőségét.
A svéd kormány pénteken benyújtott alkotmánymódosítása az állampolgárság megvonását indítványozza olyan kettős állampolgárok esetében, akiket a nemzeti érdekeket súlyosan sértő bűncselekményekért ítélnek el. A módosítás a szervezett bűnözés súlyos eseteire is kiterjed Svédországban.
