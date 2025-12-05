Trump rádörrent Brüsszelre, Európa egyre nyíltabban készül a háborúra

Donald Trump amerikai elnök sötét jövőképet vázolt fel az Európai Unió számára, szerinte Európa húsz éven belül szembesülhet a „civilizációs eltörlés” rémképével, ha nem történik radikális irányváltás. Trump elsősorban a migrációs politikát nevezte meg veszélyként, ami visszafordíthatatlanul átalakítja a kontinens etnikai és kulturális arculatát. Emellett felrótta Brüsszelnek a szuverenitásromboló lépéseket, a szólásszabadság elleni cenzúrát, a politikai ellenzék elnyomását, a drámai mértékben zuhanó születésszámokat, valamint a nemzeti identitás és önbizalom szisztematikus lerombolását. Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban hangsúlyozta a béke fontosságát, és azt, hogy egyes európai „instabil kisebbségi kormányok” irreális elvárásokat támasztanak a háború kimenetelével kapcsolatban, és ezzel akadályozzák a békefolyamatot.

Az európai vezetők folytatják a háborús készülődést, Donald Trump figyelmeztetett a jelenlegi irányvonal következményeire (Fotó: Anadolu via AFP)