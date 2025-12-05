AfDNémetországdiszkrimináció

Itt a német demokrácia: ha valaki az AfD tagja, nem indulhat a választáson

Rajna-vidék–Pfalz egyik településén mostantól csak azok indulhatnak polgármesterjelöltként, akik előzetesen nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai az AfD-nek. Erre azért van szükség, mert a pártot a tartományban hivatalosan szélsőséges szervezetként tartják nyilván. Így működik a német demokrácia, egyszerűen nem engedik, hogy a legerősebb párt elinduljon a voksoláson.

Magyar Nemzet
2025. 12. 05. 12:03
Az AfD Brandenburg állami pártkonferenciáján Fotó: MICHAEL BAHLO Forrás: DPA
A Mainz–Bingen járásban található Nieder-Olmben így az AfD (Alternatíva Németországért) tagjai nem pályázhatnak polgármesteri tisztségre. Mindez egy kötelező „fokozott alkotmányhűségi nyilatkozaton” alapul, amelyet a jelölteknek alá kell írniuk – írja a Junge Freiheit.

Rajna-vidék–Pfalz egyik településén mostantól csak azok indulhatnak polgármesterjelöltként, akik előzetesen nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai az AfD-nek (Fotó: BERND WEISSBROD / DPA)
Rajna-vidék–Pfalz egyik településén mostantól csak azok indulhatnak polgármesterjelöltként, akik előzetesen nyilatkoznak arról, hogy nem tagjai az AfD-nek (Fotó: BERND WEISSBROD / DPA)

A nyilatkozat szerint a jelölt az elmúlt öt évben nem tartozhatott olyan szervezethez, amely ellentétes a szabad demokratikus renddel, és hivatkozik a tartomány belügyminisztériuma által kiadott „szélsőséges szervezetek listájára”.

Ezen a listán az AfD-t olyan terrorszervezetek mellett tüntetik fel, mint az al-Kaida vagy a Hamász. 

Roberto Kiefer az AfD színeiben indulna a március 22-i választáson. Az 57 éves politikus úgy nyilatkozott: „Ez egyenértékű a párt betiltásával.” Ennek ellenére beadja az induláshoz szükséges engedélykérelmet a kerületi közigazgatásnál. Elmondása szerint a listáról és a kötelező nyilatkozatról a szövetségi politikusokat is tájékoztatta – számolt be az Apollo News.

A jelölteknek az alábbi tartalmú nyilatkozatot kell aláírniuk:

Nem vagyok, és az elmúlt öt évben sem voltam tagja egyetlen ilyen szervezetnek sem, különösen nem annak a szélsőséges szervezetek listáján szereplő csoportnak, amelyet a Belügy- és Sportminisztérium […] rendelkezésemre bocsátott.

Mivel a belügyminisztérium álláspontja szerint a lista az AfD tagjainak kizárását is célozza, egyelőre nem tudni, a tartomány más települései vagy járásai alkalmazni fogják-e a jövőben ezt az eljárást.

Az AfD-s jelöltek kizárása Rajna-vidék–Pfalz tartományban nem új fejlemény. A nyár folyamán már nagy vihart kavart, amikor Joachim Paul tartományi képviselőt kizárták a ludwigshafeni polgármester-választásból. Ludwigshafen jelenlegi polgármestere, Jutta Steinruck nemcsak Paul indulását akadályozta meg, hanem hivatalosan terhelő adatokat is kért. Ennek érdekében bejelentést tett a tartományi alkotmányvédelmi hivatalnál, megkérdőjelezve Paul alkotmányhűségét.

Borítókép: Az AfD Brandenburg állami pártkonferenciáján (Fotó: AFP)

 

