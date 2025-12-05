Itt a német demokrácia: ha valaki az AfD tagja, nem indulhat a választáson

A nyilatkozat szerint a jelölt az elmúlt öt évben nem tartozhatott olyan szervezethez, amely ellentétes a szabad demokratikus renddel, és hivatkozik a tartomány belügyminisztériuma által kiadott „szélsőséges szervezetek listájára”.

Ezen a listán az AfD-t olyan terrorszervezetek mellett tüntetik fel, mint az al-Kaida vagy a Hamász.

Roberto Kiefer az AfD színeiben indulna a március 22-i választáson. Az 57 éves politikus úgy nyilatkozott: „Ez egyenértékű a párt betiltásával.” Ennek ellenére beadja az induláshoz szükséges engedélykérelmet a kerületi közigazgatásnál. Elmondása szerint a listáról és a kötelező nyilatkozatról a szövetségi politikusokat is tájékoztatta – számolt be az Apollo News.