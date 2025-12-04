Az AfD stabilan a legnépszerűbb Németországban

Úgy tűnik, visszafordíthatatlan folyamatok zajlanak a német belpolitikában. Az Ipsos legfrissebb, 2025. november végi felmérése szerint megtörtént az, amitől a fősodratú német elit a legjobban rettegett: az Alternatíva Németországért (AfD) immár stabilan a legerősebb politikai csoport az országban, megelőzve a folyamatosan gyengélkedő CDU/CSU-t.

Németország lakosságának a jelek szerint elege lett Friedrich Merz kormányának politikájából (Fotó: AFP)

Míg a kormányzó koalíció egyre népszerűtlenebb, a bevándorlásellenes, szuverenista AfD megkerülhetetlen tényezővé vált. A számok tükrében kijelenthető: a német választók többsége elfordult a hagyományos pártoktól, és radikális változást követel.

Elfogyott a németek türelme

Az ezer fő megkérdezésével készült reprezentatív kutatás rávilágít arra, hogy a német társadalom türelme elfogyott: az elhibázott migrációs politika, a gazdasági recesszió és az energiaválság kezelésének kudarca a választók jelentős részét az AfD felé terelte.

A felmérés legfontosabb és legdrámaibb adata az Alternatíva Németországért tartós erősödése. A jobboldali párt 26 százalékos támogatottsággal immár stabilan vezeti a népszerűségi listát – hívja fel a figyelmet a NIUS német hírportál.

Hiába a fősodratú média folyamatos támadásai, a titkosszolgálati megfigyelések lebegtetése és a többi párt által emelt úgynevezett „demokratikus tűzfal”, a német választópolgárok több mint egynegyede az AfD-ben látja az egyetlen kiutat az országot sújtó válságokból.

A 26 százalékos eredmény azt jelenti, hogy kormányt alakítani vagy stabil törvényhozást működtetni a jobboldali párt bevonása nélkül matematikailag és politikailag is egyre lehetetlenebb vállalkozás lesz.

Válságban Németország kormánya?

Ezzel párhuzamosan folytatódik a Friedrich Merz vezette CDU/CSU pártszövetség mélyrepülése. A nagyobbik koalíciós párt támogatottsága 23 százalékra csökkent, ami egy százalékpontos visszaesést jelent a november közepi méréshez képest.

A másik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD mindössze 15 százalékon áll. A Zöldek ugyan egy százalékpontot javítva 13 százalékra kúsztak fel, de erre az eredményre sem lehetnek kimondottan büszkék. Az előző kormány idején még a koalícióban is részt vevő liberális FDP továbbra is a politikai túlélésért küzd, jelenleg 4 százalékon áll. A Baloldal egy pontot veszített, most a szavazatok 10 százalékát szerezné meg. A BSW-re az FDP-hez hasonlóan mindössze a válaszadók 4 százaléka voksolna. Az egyéb pártok összesen 5 százalékot tesznek ki.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: DPA Picture/Alliance via AFP)