AfDNémetországFriedrich Merz

Az AfD stabilan a legnépszerűbb Németországban

Markáns változás tapasztalható a német belpolitika térképén. Míg a kormányzó pártok visszaszorulnak, az Alternatíva Németországért immár stabilan a legerősebb politikai csoport az országban.

Munkatársunktól
2025. 12. 04. 21:34
Alice Weidel, az AfD társelnöke Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Úgy tűnik, visszafordíthatatlan folyamatok zajlanak a német belpolitikában. Az Ipsos legfrissebb, 2025. november végi felmérése szerint megtörtént az, amitől a fősodratú német elit a legjobban rettegett: az Alternatíva Németországért (AfD) immár stabilan a legerősebb politikai csoport az országban, megelőzve a folyamatosan gyengélkedő CDU/CSU-t.

Németország lakosságának a jelek szerint elege lett Friedrich Merz kormányának politikájából
Németország lakosságának a jelek szerint elege lett Friedrich Merz kormányának politikájából (Fotó: AFP)

Míg a kormányzó koalíció egyre népszerűtlenebb, a bevándorlásellenes, szuverenista AfD megkerülhetetlen tényezővé vált. A számok tükrében kijelenthető: a német választók többsége elfordult a hagyományos pártoktól, és radikális változást követel.

Elfogyott a németek türelme

Az ezer fő megkérdezésével készült reprezentatív kutatás rávilágít arra, hogy a német társadalom türelme elfogyott: az elhibázott migrációs politika, a gazdasági recesszió és az energiaválság kezelésének kudarca a választók jelentős részét az AfD felé terelte.

A felmérés legfontosabb és legdrámaibb adata az Alternatíva Németországért tartós erősödése. A jobboldali párt 26 százalékos támogatottsággal immár stabilan vezeti a népszerűségi listát – hívja fel a figyelmet a NIUS német hírportál. 

Hiába a fősodratú média folyamatos támadásai, a titkosszolgálati megfigyelések lebegtetése és a többi párt által emelt úgynevezett „demokratikus tűzfal”, a német választópolgárok több mint egynegyede az AfD-ben látja az egyetlen kiutat az országot sújtó válságokból.

A 26 százalékos eredmény azt jelenti, hogy kormányt alakítani vagy stabil törvényhozást működtetni a jobboldali párt bevonása nélkül matematikailag és politikailag is egyre lehetetlenebb vállalkozás lesz.

Válságban Németország kormánya?

Ezzel párhuzamosan folytatódik a Friedrich Merz vezette CDU/CSU pártszövetség mélyrepülése. A  nagyobbik koalíciós párt támogatottsága 23 százalékra csökkent, ami egy százalékpontos visszaesést jelent a november közepi méréshez képest.

A másik koalíciós partner, a szociáldemokrata SPD mindössze 15 százalékon áll. A Zöldek ugyan egy százalékpontot javítva 13 százalékra kúsztak fel, de erre az eredményre sem lehetnek kimondottan büszkék. Az előző kormány idején még a koalícióban is részt vevő liberális FDP továbbra is a politikai túlélésért küzd, jelenleg 4 százalékon áll. A Baloldal egy pontot veszített, most a szavazatok 10 százalékát szerezné meg. A BSW-re az FDP-hez hasonlóan mindössze a válaszadók 4 százaléka voksolna. Az egyéb pártok összesen 5 százalékot tesznek ki.

Borítókép: Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: DPA Picture/Alliance via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Üzenet Erdélyből

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális! Anti bácsi Erdélyből üzent Magyar Péternek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.