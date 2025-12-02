szélsőbaloldalAfDbaloldaltüntetésvandalizmus

A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken + videó

Németországban a sajtószabadság ismét célponttá vált: Paul Ronzheimer, a Bild újság főszerkesztő-helyettese szerint a szélsőbaloldali tüntetők „tömegesen korlátozták” az újságírók munkáját a Giessenben tartott AfD-ellenes demonstrációkon. A november 29-i események újabb figyelmeztetést jelentenek a politikai erőszak és a nyilvános véleménynyilvánítás szabadságának hiányáról Németország középső részén.

Sebők Barbara
2025. 12. 02. 1:00
A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken Forrás: AFP
A Brussels Signal arról számolt be, hogy Ronzheimer és csapata (Bild) tudósítani próbált az Alternatíva Németországért (AfD) párt új ifjúsági mozgalmának alapításáról, ám a szélsőbaloldali tüntetők azonnal agresszív módon léptek fel ellenük. A belügyminisztérium adatai szerint több mint 25 000 résztvevő gyűlt össze az ország minden részéről, hogy tiltakozzon a jobboldali szervezet ellen. A demonstráció gyorsan erőszakba torkollott: az AfD küldöttei nem tudtak eljutni a helyszínre, miközben a rendőröket és a kísérőket is megtámadták. A GdP rendőrszakszervezet szerint harminc rendőr sérült meg az összecsapásokban, Julian Schmidt AfD-képviselőt pedig húszfős maszkos csoport támadta meg, arcsérüléseket okozva neki.

A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken
A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken Fotó: AFP

11:30 körül interjúkat készítettünk a tüntetőkkel az Adenauer híd közelében, de rövid időn belül felismertek minket, és egyre agresszívebben tiltakoztak ellenünk

– írta Ronzheimer az X-en. A helyszínen egy szónok hangszórón keresztül arra buzdította a tömeget, hogy „csináljanak zajt” az újságírókat zavarva. A kép csak tovább éleződött: a csapatot több száz tüntető követte az utcán, jelszavakat skandáltak, a rendőröknek közbe kellett avatkozniuk, és egy elkerített területre kísérniük az újságírókat, ahol egy órát várakoztak, mielőtt folytathatták volna munkájukat.

Amit a csapatommal tapasztaltunk, az a sajtószabadság hatalmas korlátozása volt – teljesen elfogadhatatlan. A sértések és az agresszió mélyen megrázott minket

– hangsúlyozta Ronzheimer, aki korábban maga is kritikus volt az AfD-vel szemben.

A történtek nem egyedi esetnek számítanak Németországban: több kommentátor szerint a baloldali tüntetések során tapasztalt bánásmód a jobboldali, konzervatív vagy egyszerűen nem baloldali véleményt nyilvánosan vállaló emberek számára évek óta valóság. Jan A Karon újságíró így fogalmazott: 

Ez az a valóság, amelyben a jobboldaliak – vagy akiket mások annak tartanak – évek óta élnek. Jó reggelt!

Joana Cotar, az AfD korábbi képviselője is megerősítette a helyzet súlyosságát, hangsúlyozva, hogy a konzervatív vélemények nyilvános képviselete évtizedek óta folyamatos kihívásokkal jár.

Így építi hálózatát a német szélsőbaloldal

Miközben az Egyesült Államokban Donald Trump elnök hivatalosan is terrorszervezetként sorolta be az Antifát, Németországban évek óta tárt karokkal fogadják a szélsőbaloldali mozgalmat. A szélsőbaloldali radikális csoportok nem csupán tüntetéseken vonulhatnak fel, hanem randalírozhatnak, gyújtogathatnak, politikai ellenfeleiket pedig nyíltan megfélemlíthetik – sokszor bármiféle következmény nélkül. A német belügyminisztérium adatai szerint 2016-ban még 8500 erőszakos baloldali szélsőségest tartottak nyilván, tavaly azonban már 11 200-at – vagyis a számuk évről évre nő.

Az AfD politikusait támadják

A szélsőbaloldali csoportok elsődleges célpontja a jobboldali AfD. Nem csupán pártrendezvényeket zavarnak meg – például a riesai pártkongresszust, ahol „kontrollálhatatlan helyzetet” akartak előidézni –, hanem a politikusok otthonánál is támadásokat intéznek.

Borítókép: Rendőrök az AfD-ellenes tüntetéseken (Fotó: AFP)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

