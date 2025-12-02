A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken + videó

A Brussels Signal arról számolt be, hogy Ronzheimer és csapata (Bild) tudósítani próbált az Alternatíva Németországért (AfD) párt új ifjúsági mozgalmának alapításáról, ám a szélsőbaloldali tüntetők azonnal agresszív módon léptek fel ellenük. A belügyminisztérium adatai szerint több mint 25 000 résztvevő gyűlt össze az ország minden részéről, hogy tiltakozzon a jobboldali szervezet ellen. A demonstráció gyorsan erőszakba torkollott: az AfD küldöttei nem tudtak eljutni a helyszínre, miközben a rendőröket és a kísérőket is megtámadták. A GdP rendőrszakszervezet szerint harminc rendőr sérült meg az összecsapásokban, Julian Schmidt AfD-képviselőt pedig húszfős maszkos csoport támadta meg, arcsérüléseket okozva neki.

A szélsőbaloldal tömegesen korlátozta a sajtószabadságot az AfD-ellenes tüntetéseken Fotó: AFP

11:30 körül interjúkat készítettünk a tüntetőkkel az Adenauer híd közelében, de rövid időn belül felismertek minket, és egyre agresszívebben tiltakoztak ellenünk

– írta Ronzheimer az X-en. A helyszínen egy szónok hangszórón keresztül arra buzdította a tömeget, hogy „csináljanak zajt” az újságírókat zavarva. A kép csak tovább éleződött: a csapatot több száz tüntető követte az utcán, jelszavakat skandáltak, a rendőröknek közbe kellett avatkozniuk, és egy elkerített területre kísérniük az újságírókat, ahol egy órát várakoztak, mielőtt folytathatták volna munkájukat.