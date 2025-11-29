afdNémetországbaloldal

Megtámadták az AfD új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát

A politikai erőszak szintet lépett Németországban. Az AfD ifjúsági szervezetének alakuló ülését tüntetők zavarták meg, akik a rendőrökkel és a gyűlésre érkező AfD-s politikusokkal is összetűzésbe keveredtek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 19:15
Fotó: BORIS ROESSLER Forrás: DPA
Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországnak (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. Az AfD ellen tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, aminek következtében többen kisebb sérüléseket szenvedtek. 

Az AfD ellen tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak
Az AfD ellen tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak 
Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A hatóságok közlése szerint a tüntetők a mintegy 90 ezer lélekszámú városban több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel. Utóbbiak a köveket dobáló tüntetők ellen paprikaspray-t használtak, egy másik helyszínen pedig vízágyút vetettek be a mintegy kétezer tüntetővel szemben, akik elzárták a kongresszushoz vezető utat, és a felszólítás ellenére sem távoztak.

A helyi kórház szóvivőjének tájékoztatása szerint főleg kéz- és lábsérüléssel hozzájuk érkezőket láttak el, akik ezt követően el is hagyhatták az egészségügyi intézményt. A rendőrség közlése szerint legkevesebb 15 munkatársuk is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Julian Schmidt, az AfD szövetségi parlamenti képviselője a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy mintegy húsz tüntető támadta meg, és könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a kongresszusi csarnok közelében leparkolt az autójával.

A rendőrség szerint egy másik AfD-képviselőt is megtámadtak a Giessen melletti Heuchelheim településen, a feltételezett elkövetőt őrizetbe vették.

A tüntetést szervező német szakszervezetek országos szövetségének (DGB) adatai szerint több mint 20 000 tüntető demonstrált a városban.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár élesen bírálta a giesseni erőszakot. „Ma este a televízióban olyan képeket fognak látni Giessenből, amelyek egyáltalán nem vidámak, összecsapást a szélsőbal és a szélsőjobb között” – mondta Merz a szász-anhalti CDU tartományi pártkongresszusán Magdeburgban. „Azt akarom, hogy mutassuk meg a politikai centrumban: képesek vagyunk megoldani a problémákat” – hangsúlyozta Merz.

Alexander Dobrindt szövetségi belügyminiszter pedig a szászországi CDU lipcsei pártkongresszusán tartott beszédében ítélte el a történteket. Mint mondta, a tüntetés alapvető jog, de „nincs olyan alapvető jog, amely igazolná, hogy erőszakkal lépjenek fel biztonsági erőink ellen”.

Az AfD vezetése elítélte a támadást

Az AfD rendezvénye több mint kétórás késéssel tudott elkezdődni, mert a tüntetők megakadályozták, hogy a mintegy ezerfőnyi résztvevő megközelítse a giesseni kongresszusi központot.

Alice Weidel és Tino Chrupall, az AfD vezetői, valamint az új ifjúsági szervezet kijelölt vezetője, Jean-Pascal Holm sem tudott időben megérkezni a kongresszus helyszínére. „Ami kint zajlik, kedves baloldaliak, kedves szélsőségesek – nézzetek magatokra –, az mélyen antidemokratikus” – jelentette ki Weidel a rendezvényen.

 

Az új ifjúsági szervezet elődjét, az Ifjú Alternatívát (JA), amely autonómiát élvezett, és viszonylag laza szálakkal kötődött az AfD-hez, március végén feloszlatták, miután a párt úgy döntött, hogy megszakítja vele a kapcsolatát. A német alkotmányvédelmi hivatal 2023-ban antidemokratikus törekvésekre utaló bizonyítékokra hivatkozva szélsőjobboldali szervezetnek minősítette a JA-t, ami ellen az AfD és a JA is panaszt tett.

Az AfD szorosabban akarja felügyelni új ifjúsági szervezetét, amely a szombati kongresszuson a Generation Deutschland (GD) nevet kapta.

Borítókép: Rohamrendőrök Giessen városában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

