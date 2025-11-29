Megtámadták az AfD új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát

Erőszakba torkolló tüntetés zavarta meg az Alternatíva Németországnak (AfD) párt új ifjúsági szervezetének alakuló kongresszusát szombaton a közép-németországi Giessen városban. Az AfD ellen tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, aminek következtében többen kisebb sérüléseket szenvedtek.

Az AfD ellen tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak

Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A hatóságok közlése szerint a tüntetők a mintegy 90 ezer lélekszámú városban több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel. Utóbbiak a köveket dobáló tüntetők ellen paprikaspray-t használtak, egy másik helyszínen pedig vízágyút vetettek be a mintegy kétezer tüntetővel szemben, akik elzárták a kongresszushoz vezető utat, és a felszólítás ellenére sem távoztak.

A helyi kórház szóvivőjének tájékoztatása szerint főleg kéz- és lábsérüléssel hozzájuk érkezőket láttak el, akik ezt követően el is hagyhatták az egészségügyi intézményt. A rendőrség közlése szerint legkevesebb 15 munkatársuk is könnyebb sérüléseket szenvedett.

Julian Schmidt, az AfD szövetségi parlamenti képviselője a dpa hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy mintegy húsz tüntető támadta meg, és könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a kongresszusi csarnok közelében leparkolt az autójával.