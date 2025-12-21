Adventben, a gonosz markában

Nem feltétlenül azért választottam cikkem címéül a fenti pár szót, mert a napokban éppen az ausztrál kontinensen történt, hogy Sydney belvárosában fegyveresek támadtak zsidókra, egy, a hanuka idején szokásos gyertyagyújtás idején. Eddig ugyebár csak az Európának nevezett kontinensünket, no meg olykor az Egyesült Államokat tisztelték meg a káoszkeltők ilyen-olyan erőszakos bűncselekményekkel, most már Ausztrália is ide sorolható. Kérdezem a világ hatalmasaitól: ezt akarjátok? Azt, hogy egyetlen békés hely se maradjon a földgolyón? Úgy tűnik, igen. A káoszkeltő háborúpártiak nem nyugszanak. Nem kell persze messze mennünk, Európa végtelenül tehetségtelen és erkölcstelen vezetője, Ursula von der Leyen most éppen azzal akarja a káoszt fokozni, hogy az úgynevezett befagyasztott orosz vagyont el óhajtja zabrálni. Nyilván, hogy csókosának, Zelenszkijnek adja, s ezzel bekerüljön az „Európa angyalai” panteonjába. Hogy milyen jogi alapon, azt nem tudom, jó volna, ha minket, laikusokat is felvilágosítanának arról, mi ennek a cselekedetnek a törvénynek megfelelő magyarázata. A káoszfokozás mindenképpen, a többit nem tudom, már csak azért se, mert annyi van belőle azóta, amióta beléptünk az unióba, hogy már lexikonokat tölthetnénk meg az unió ilyen-olyan igazságtalan és erkölcstelen döntéseivel. Meddig tűrjük még? Ez a tisztességes polgár kérdése, melyre persze nemigen jön válasz. Kiszolgáltatottá váltunk ebben a társaságban, s ez már jószerével napi tapasztalat. A gonosz nem adja meg könnyen magát. Nem törődik vele, sőt bosszantja is, hogy aki Európában nőtt fel, az keresztény alapokon nyugvó kultúrát kapott ajándékba. Akár hithű katolikus, református, avagy evangélikus, amit készen kapott, a gyönyörű templomokat, palotákat, festményeket, zeneműveket, regényeket, verseket – no meg a tízparancsolatot –, azt cáfolhatatlanul keresztény gyökerekből táplálkozva alkották meg az építészek és más mesteremberek. S az, hogy most olyan korban élünk, amely mindent le akar rombolni, amit ezek az alkotások sugallnak, ami belülről épít identitást, hitet, nemi hovatartozást, hagyományt, és főképp nemzethez való hűséget, az szintén tagadhatatlan.
Hazánk kimarad a háborúból és a hadikölcsönből is
NEM MINDEN ARANY – Orbán Viktor a migráció kérdésében egyedül állt, de már szinte mindenki az ő példáját követi. Ez lesz a háború ügyében is.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!