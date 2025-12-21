IndiaMagyarországgazdaság

A tigris és a turul: Miért válhat a gyorsan átalakuló India Magyarország stabil partnerévé a mai megosztott világban?

Kritikus fontosságú időket élünk, amelyben a globális gazdasági struktúra gyökeres átrendeződésének lehetünk tanúi. A zökkenőmentesen zajló globalizáció békés korszaka egyre inkább átalakul a protekcionizmus által erőteljesen megosztott világképpé, ahol a kereskedelmi akadályok ugyanolyan gyorsan gyarapszanak, mint ahogyan a politikai feszültség fokozódik. A nagy gazdaságok által nemrégen bevezetett vámok erőteljesen emlékeztetnek erre a votalitásra – írta gazdasági elemző cikkében India magyarországi nagykövete, Anshuman Gaur.

2025. 12. 21. 5:03
India zászlaja Fotó: SOPA Images Forrás: LightRocket
Mégis, éppen ebben a globális turbulenciával teli pillanatban, az indiai gazdaság nem csupán a rugalmasságát mutatja meg, hanem hatalmas újjáéledését is. A legfrissebb adatok megerősítik, hogy India gazdasága az elmúlt negyedévben 8,2 százalékos robbanásszerű növekedést ért el. Az, hogy ezt a fellendülést a büntető jellegű külső vámok ellenére értük el, nem egy statisztikai véletlen, hanem egy évtizedes strukturális átalakulás vitathatatlan bizonyítéka, amely mögött egy felvilágosult vezetés áll – hangsúlyozta India magyarországi nagykövete.

Anshuman Gaur, India magyarországi nagykövete Forrás: Facebook
Anshuman Gaur, India magyarországi nagykövete. Forrás: Facebook

India már nem egy exportfüggő gazdaság, amely érzékenyen reagál a nyugati gazdasági ciklusokra, hanem egy hazai fogyasztásalapú, gazdasági nagyhatalom, amelyet egy évtizednyi, kitartó kínálati oldali reform erősített meg. A megbízható partnert, stratégiai beszerzési helyszínt vagy jövőbeli piacot kereső magyar vállalkozások számára ez az alapvető tényező létfontosságú.

A gyors növekedés motorja India ipari struktúrájának szisztematikus átalakítása. A kezdő lépést a Goods and Services Tax (GST) képezte, amely zökkenőmentesen volt képes egyesíteni egyetlen közös piaccá a hatalmas gazdaságot. Most Modi miniszterelnök kormánya végrehajtotta azt a döntő jelentőségű „szoftverfrissítést”, amelyre a globális befektetők már régóta vártak: a négy, áttörő munka törvénykönyv bevezetését.

Évtizedeken keresztül India munkaerőpiaca egy paradoxon volt, amelyet 29 elavult törvény alkotta labirintus szabályzott, ezek a szabályok merevséget kényszerítettek a vállalkozásokra, miközben nem adtak biztonságot a munkavállalók számára sem. Az új törvénykönyvek – amelyek ezeket a bértörvénykönyvben, a munka törvénykönyvben, a társadalombiztosítási törvénykönyvben és a munkavédelmi, egészségügyi és munkafeltételekről szóló törvénykönyvben egyesítik – stratégiailag szüntették meg ezt a bonyolultságot, helyette átláthatóvá tették a rendszert, és a jogvitáktól a digitalizálás felé mozdították el a folyamatokat.

Egy magyar vezérigazgató számára ezeknek a reformoknak a hatásai nem elméletiek, hanem gyakorlatiak és azonnaliak. Vegyük például az új munkaügyi kapcsolatok törvénykönyvét, amely bevezeti a határozott idejű munkaviszonyt. Ez a reform lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az állandó alkalmazottakhoz hasonlóan, ugyanolyan juttatásokkal vegyenek fel szakképzett munkavállalókat a meghatározott projektidőszakokra; és ami még fontosabb, hogy a korábbi nehézkes bürokratikus akadályok nélkül tehetik meg mindezt. Magyarország világszínvonalú autóipari alkatrészgyártó szektorának, amely gyakran szembesül ciklikus kereslettel, ez a rugalmasság valódi áttörést jelent, megkönnyítve a dinamikus skálázást és Indiát a merev munkaerőpiacból egy agilis gyártási központtá alakítva.

Ezek a reformok döntő fontosságúak, mivel a rugalmasság és az empátia közötti egyensúlyt tükrözik. A társadalombiztosítási törvénykönyv globális úttörő szereppel rendelkezik, mivel kiterjeszti a szociális védőhálót – beleértve a nyugdíjat és a társadalombiztosítást is – a gyorsan növekvő platformgazdaságra. A gig-economy intézményesítésével India stratégiailag bővíti fogyasztói középosztályát, biztosítva, hogy a gazdaságunkat építő munkavállalók is megengedhessék maguknak a benne értékesített termékek megvásárlását. 

Ez a tudatos társadalmi stabilitás a külföldi befektetők hosszú távú jövedelmezőségének alapja. 

Ezenkívül jelentősen csökkentették a„megfelelési adót”; a munkavédelmi törvénykönyv most már egyetlen engedélyt ír elő a munkaerő-közvetítő cégek számára, és digitalizálta a bevallások benyújtását. 

India új digitális felületeken működik, ami tökéletesen illeszkedik a modern magyar cégek gyakorlatához, lehetővé téve számukra, hogy ugyanolyan könnyedén kapcsolódjanak be az indiai ökoszisztémába, mint ahogyan az EU-ban teszik.

Ezek a reformok csak az „India Advantage” első pillérei. A második a páratlan digitális közinfrastruktúra. A Unified Payments Interface (UPI) segítségével India havonta több mint 10 milliárd valós idejű tranzakciót dolgoz fel. Hatékonyan került kiépítésre egy digitális pálya, amely a legtávolabbi falvakat is képes összekötni a globális piaccal. Akár magyar technológiai kkv-ról, akár az Organicához hasonló vízgazdálkodási cégről van szó – amely máris kimagasló munkát végez Indiában –, ez az infrastruktúra radikálisan csökkenti az ügyfélszerzés és a szolgáltatásnyújtás költségeit.

Az India és Magyarország közötti mélyebb partnerség stratégiai indokai erőteljesek. Ahogy az Európai Unió és India egyre jobban a szabadkereskedelmi megállapodás (FTA) aláírása felé halad, a piacaink közötti vámkorlátok is el-eltűnni látszanak majd. A tudatos befektetők azonban nem várják meg a szerződés aláírását, hanem előre pozicionálják magukat, hogy teljes mértékben kihasználhassák az előnyöket. A magyar vállalkozásoknak egyedülálló, azonban korlátozott idejű lehetőségük van arra, hogy „elsőként lépő” partnerekként használhassák ki ezeket. 

A gyógyszeriparban, ahol olyan óriások, mint a Richter Gedeon már régóta elismerésre méltó eredményeket értek el, az 1,4 milliárd lélekszámú indiai népesség magas színvonalú egészségügyi ellátás iránti igénye olyan növekedési pályát kínál, amely az öregedő Európában példátlan. 

Hasonlóképpen, a víztechnológia területén India Jal Jeevan Mission-jének – a világ legnagyobb vízellátási programjának – pontosan olyan szakértelemre van szüksége, amelyről Budapest híres.

Az a narratíva, hogy India egy „összetett” ország, már a múlté. Az új India gazdasága 8,2 százalékos növekedéssel rendelkezik, míg a világ gazdasága lassul.

Ez egy olyan nemzet, amely az ötvenszázalékos külső vámokra nem pánikkal, hanem belső reformokkal és erős belföldi kereslettel reagál. Leegyszerűsítettük törvényeinket, digitalizáltuk rendszereinket és megnyitottuk kapuinkat. Az India és Magyarország közötti partnerség mindig is történelmi jelentőségű volt, gyökerei a kulturális és szellemi cserékben rejlenek. Most itt az ideje, hogy mélyen gazdasági jellegűvé váljanak. Felkérem a magyar vállalkozásokat, hogy ne csak piacot keressenek Indiában, hanem olyan partnert, amely stabilitást, méretgazdaságosságot és közös prosperitást kínál egy kiszámíthatatlan világban.

(A cikk szerzője India magyarországi nagykövete)

