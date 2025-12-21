A tigris és a turul: Miért válhat a gyorsan átalakuló India Magyarország stabil partnerévé a mai megosztott világban?

Mégis, éppen ebben a globális turbulenciával teli pillanatban, az indiai gazdaság nem csupán a rugalmasságát mutatja meg, hanem hatalmas újjáéledését is. A legfrissebb adatok megerősítik, hogy India gazdasága az elmúlt negyedévben 8,2 százalékos robbanásszerű növekedést ért el. Az, hogy ezt a fellendülést a büntető jellegű külső vámok ellenére értük el, nem egy statisztikai véletlen, hanem egy évtizedes strukturális átalakulás vitathatatlan bizonyítéka, amely mögött egy felvilágosult vezetés áll – hangsúlyozta India magyarországi nagykövete.

Anshuman Gaur, India magyarországi nagykövete. Forrás: Facebook

India már nem egy exportfüggő gazdaság, amely érzékenyen reagál a nyugati gazdasági ciklusokra, hanem egy hazai fogyasztásalapú, gazdasági nagyhatalom, amelyet egy évtizednyi, kitartó kínálati oldali reform erősített meg. A megbízható partnert, stratégiai beszerzési helyszínt vagy jövőbeli piacot kereső magyar vállalkozások számára ez az alapvető tényező létfontosságú.

A gyors növekedés motorja India ipari struktúrájának szisztematikus átalakítása. A kezdő lépést a Goods and Services Tax (GST) képezte, amely zökkenőmentesen volt képes egyesíteni egyetlen közös piaccá a hatalmas gazdaságot. Most Modi miniszterelnök kormánya végrehajtotta azt a döntő jelentőségű „szoftverfrissítést”, amelyre a globális befektetők már régóta vártak: a négy, áttörő munka törvénykönyv bevezetését.

Évtizedeken keresztül India munkaerőpiaca egy paradoxon volt, amelyet 29 elavult törvény alkotta labirintus szabályzott, ezek a szabályok merevséget kényszerítettek a vállalkozásokra, miközben nem adtak biztonságot a munkavállalók számára sem. Az új törvénykönyvek – amelyek ezeket a bértörvénykönyvben, a munka törvénykönyvben, a társadalombiztosítási törvénykönyvben és a munkavédelmi, egészségügyi és munkafeltételekről szóló törvénykönyvben egyesítik – stratégiailag szüntették meg ezt a bonyolultságot, helyette átláthatóvá tették a rendszert, és a jogvitáktól a digitalizálás felé mozdították el a folyamatokat.

Egy magyar vezérigazgató számára ezeknek a reformoknak a hatásai nem elméletiek, hanem gyakorlatiak és azonnaliak. Vegyük például az új munkaügyi kapcsolatok törvénykönyvét, amely bevezeti a határozott idejű munkaviszonyt. Ez a reform lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy az állandó alkalmazottakhoz hasonlóan, ugyanolyan juttatásokkal vegyenek fel szakképzett munkavállalókat a meghatározott projektidőszakokra; és ami még fontosabb, hogy a korábbi nehézkes bürokratikus akadályok nélkül tehetik meg mindezt. Magyarország világszínvonalú autóipari alkatrészgyártó szektorának, amely gyakran szembesül ciklikus kereslettel, ez a rugalmasság valódi áttörést jelent, megkönnyítve a dinamikus skálázást és Indiát a merev munkaerőpiacból egy agilis gyártási központtá alakítva.