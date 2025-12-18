davide ancelottiCarlo AncelottiBotafogobrazil futball

Egy Ancelotti máris repült, megköszönték a munkáját Brazíliában

Kis különbséggel nevezték ki apát és fiát Brazíliában edzőnek, Carlo Ancelotti a Selecao szövetségi kapitánya, Davide pedig a Botafogo trénere lett. Míg a sikeres édesapa legalább a jövő évi világbajnokságig minden bizonnyal a brazil válogatottnál marad, addig Davide Ancelotti munkáját máris, az ottani idény végén megköszönte a klub.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 13:29
Davide Ancelotti korábban mindig az édesapja, Carlo segítőjeként dolgozott Fotó: URBANANDSPORT Forrás: NurPhoto
Meghatározó hónap volt a május az Ancelotti család életében, az apa, Carlo és a fia, Davide is a tengerentúlon, Brazíliában vállalt állást. Előbbi a Kanárik szövetségi kapitánya lett, fia pedig, aki korábban a Paris Saint-Germainnél, a Real Madridnál, a Bayern Münchennél, a Napolinál és az Evertonnál is Carlo stábjában vállalt munkát, a brazil válogatottban is a segédedzője lett. Ez az együttműködés azonban gyorsan megváltozott, mert ahogy a papa először lett szövetségi kapitány, úgy Davide Ancelotti pályafutása során először vezetőedzőnek állt, szintén Brazíliában, a bajnoki- és Copa Libertadores-címvédő Botafogónál kötött ki.

Davide Ancelotti még a Botafogo vezetőedzőjeként a Corinthians elleni bajnokin
Davide Ancelotti még a Botafogo vezetőedzőjeként a Corinthians elleni bajnokin Fotó: BRUNO ESCOLASTICO SOUSA SILVA / NurPhoto

A Série A-idényből akkora tizenegy forduló zajlott le, a bajnokcsapat a hatodik helyen szerénykedett, emiatt máris megköszönték a mindössze négy hónappal korábban kinevezett Renato Paiva munkáját, és eljött Ancelotti debütálásának ideje. 

A közös munka viszont nem az elképzelések szerint alakult, a következő 33 mérkőzésen 1,67 volt a Botafogo pontátlaga, tizenöt győzelem mellett tíz döntetlen és nyolc vereség volt a mérlege, a Libertadores kupában a negyeddöntőben elvéreztek, a bajnokságban pedig nem jött el a várva várt felemelkedés, a hatodik helyen futott be a csapat – tehát nem esett vissza, nem is lépett előre Davide Ancelotti kinevezése után.

Menesztették Davide Ancelottit

Ennél pedig minden bizonnyal többet vártak a klubnál, mert másfél héttel a ligaidény lezárulta után menesztették az olasz edzőt, akinek brazíliai pletykák szerint voltak nézeteltérései a főnökeivel a stábját illetően.

„A Botafogo tudatja, hogy Davide Ancelotti már nem az első csapat vezetőedzője. A fizikai felkészítésért felelős Luca Guerra, valamint az asszisztensek, Luis Tevenet és Andrew Mangan szintén távoznak. A döntés szerdán (17-én) tartott megbeszélések után született meg. A klub köszönetet mond Ancelottinak a professzionalizmusáért és elkötelezettségéért az alatt az időszak alatt, amikor a csapatot irányította, és a Botafogo család tagja volt. A Botafogo sok sikert kíván neki a jövőbeli kihívásokhoz. Az új szakmai stábot hamarosan bejelentjük” – rótták le a kötelező köröket a közleményben.

A Botafogo egyébként évek óta rendkívül hullámzóan teljesít a brazil bajnokságban. Az elmúlt öt idényből két alkalommal megnyerte a ligát, emellett egyszer-egyszer az ötödik, a hatodik és a tizenegyedik helyen végzett.

Ami pedig Davide Ancelottit illeti, az álláskeresés miatt nem kell túl sokat aggódnia. Amikor a Botafogo vezetőedzője lett, engedélyezték neki, hogy megtartsa a munkáját a brazil válogatottnál is, az edzőként BL-rekordgyőztes Carlo Ancelotti vélhetően szívesen fogadja a segítségét a folytatásban is.

 

