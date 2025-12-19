Az olimpiai bajnok legenda úgy küzd, hogy tudja: hamarosan meghal

Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

A hatszoros olimpiai bajnok pályakerékpáros, Chris Hoy gyógyíthatatlan rákbeteg. A negyvenkilenc éves skót legenda tudja, hogy életének utolsó éveiben jár, de tovább küzd, mégpedig azért, hogy minél kevesebb követője legyen, akik túl későn kapják meg a diagnózist. Chris Hoy a sporton, valamint a BBC-s dokumentumfilmjén keresztül is próbálja felhívni a figyelmet a rákszűrés fontosságára.

2025. 12. 19. 5:05
Chris Hoy pályakerékpáros a két londoni olimpiai aranyérmével; a rákbeteg sportlegenda élete utolsó éveiben még fontosabb célokért küzd Fotó: AFP/Pool/Paul Gilham
Sir Chris Hoy minden idők egyik legjobb pályakerékpárosaként vonult vissza 2013-ban. Hat olimpiai aranyérmével akkor csúcstartó volt sportágában (azóta honfitársa, Jason Kenny megelőzte az örökrangsorban), s tizenegy világbajnoki címet is nyert. Az idén negyvenkilenc éves skót sportlegenda azonban tavaly azzal szembesült, hogy már csak néhány éve van hátra: nincs remény arra, hogy Chris Hoy meggyógyuljon a rákból.

Chris Hoy rendszeresen megjelenik sporteseményeken, hogy a rákszűrés fontosságára felhívja a figyelmet, az év elején ő adta át a darts-vb trófeáját Luke Littlernek
Chris Hoy rendszeresen megjelenik sporteseményeken, hogy a rákszűrés fontosságára felhívja a figyelmet, az év elején ő adta át a darts-vb trófeáját Luke Littlernek (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Hoy 2023-ban tudta meg, hogy prosztatarákban szenved. Egy évvel később kiderült, hogy a kerékpáros legenda betegsége a csontjaiban lévő áttét miatt gyógyíthatatlan, az orvosok mindössze kettő-négy évet adtak neki.

Chris Hoy rákbetegen is sportversenyekre jár

A még aktív pályafutása alatt lovaggá ütött korábbi kerékpárost érthetően sokkolta a diagnózis, de aztán a sportpályafutása mentalitásából merített erőt.

– Akkor is arra koncentráltam, amit befolyásolni tudtam. De a győzelem vagy a vereség nem élet-halál kérdése, most viszont már arról van szó – mondta Hoy a BBC-nek, amely dokumentumfilmet készített a sportoló küzdelméről.

Chris Hoy tisztában van vele, hogy saját magát már nem tudja megmenteni, de utolsó éveiben a rákszűrés jelentőségére akarja a tőle telhető legjobban felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy rákbetegen, kezelések mellett is lehet aktív életet élni.

Chris Hoy küzdelme a családjáról is szól: sclerosis multiplexben szenvedő feleségével két gyermeket nevelnek, s közülük az idősebb, a tizenegy éves Callum különösen veszélyeztetett lehet, hiszen apja előtt nagyapja és dédapja is prosztatarákos lett.

Olimpiai bajnokként Hoy leginkább a sporton keresztül tud szólni az emberekhez: szeptemberben jótékonysági tekerés keretében hárommillió fontot (kb. 1,3 milliárd forintot) gyűjtött rákbetegeknek segítő szervezeteknek, de megjelent az idén a wimbledoni tenisztornán, a skót rögbiválogatott meccsén és a PDC darts-vb-n is, utóbbin ő adta át a trófeát Luke Littlernek.

S váratlanul még arra is lehet esélye Hoynak, hogy kedvenc futballcsapatát, a Heartsot lássa skót bajnoki címet szerezni.

Az olimpiai bajnok legfontosabb küzdelme

Miközben Hoy szerint az Egyesült Királyságban évente tízezren már túl későn kapják meg a diagnózist a prosztatarákjukról, novemberben az ország szűrési bizottsága úgy döntött, hogy a minden férfira kiterjedő szűrési program szükségtelen. Hoyt megdöbbentette a fejlemény, de a saját küzdelmében nem veti vissza.

– Hosszú éveken át az olimpia hajtott. Nagyon büszke vagyok arra, amit elértem, jó szívvel tekintek vissza rá, de

amit most csinálok, az sokkal fontosabb, mint az óramutató járásával ellentétes irányban körözni a biciklivel.

 

