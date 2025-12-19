Az olimpiai bajnok legenda úgy küzd, hogy tudja: hamarosan meghal

Sir Chris Hoy minden idők egyik legjobb pályakerékpárosaként vonult vissza 2013-ban. Hat olimpiai aranyérmével akkor csúcstartó volt sportágában (azóta honfitársa, Jason Kenny megelőzte az örökrangsorban), s tizenegy világbajnoki címet is nyert. Az idén negyvenkilenc éves skót sportlegenda azonban tavaly azzal szembesült, hogy már csak néhány éve van hátra: nincs remény arra, hogy Chris Hoy meggyógyuljon a rákból.

Chris Hoy rendszeresen megjelenik sporteseményeken, hogy a rákszűrés fontosságára felhívja a figyelmet, az év elején ő adta át a darts-vb trófeáját Luke Littlernek (Fotó: AFP/Ben Stansall)

Hoy 2023-ban tudta meg, hogy prosztatarákban szenved. Egy évvel később kiderült, hogy a kerékpáros legenda betegsége a csontjaiban lévő áttét miatt gyógyíthatatlan, az orvosok mindössze kettő-négy évet adtak neki.

Chris Hoy rákbetegen is sportversenyekre jár

A még aktív pályafutása alatt lovaggá ütött korábbi kerékpárost érthetően sokkolta a diagnózis, de aztán a sportpályafutása mentalitásából merített erőt.

– Akkor is arra koncentráltam, amit befolyásolni tudtam. De a győzelem vagy a vereség nem élet-halál kérdése, most viszont már arról van szó – mondta Hoy a BBC-nek, amely dokumentumfilmet készített a sportoló küzdelméről.

Chris Hoy tisztában van vele, hogy saját magát már nem tudja megmenteni, de utolsó éveiben a rákszűrés jelentőségére akarja a tőle telhető legjobban felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy rákbetegen, kezelések mellett is lehet aktív életet élni.

Chris Hoy küzdelme a családjáról is szól: sclerosis multiplexben szenvedő feleségével két gyermeket nevelnek, s közülük az idősebb, a tizenegy éves Callum különösen veszélyeztetett lehet, hiszen apja előtt nagyapja és dédapja is prosztatarákos lett.

Olimpiai bajnokként Hoy leginkább a sporton keresztül tud szólni az emberekhez: szeptemberben jótékonysági tekerés keretében hárommillió fontot (kb. 1,3 milliárd forintot) gyűjtött rákbetegeknek segítő szervezeteknek, de megjelent az idén a wimbledoni tenisztornán, a skót rögbiválogatott meccsén és a PDC darts-vb-n is, utóbbin ő adta át a trófeát Luke Littlernek.