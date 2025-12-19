Köd és felhők fogságában az ország, délután érkezik egy kis napfény

Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Többnyire borult, párás, ködös idő várható, de délen és a Tiszántúlon napközben ritkulhat a felhőzet, helyenként a nap is kisüthet. Szitálás, néhol gyenge eső előfordulhat.

2025. 12. 19. 6:26
Többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható, ám a déli országrészben és a Tiszántúlon lehetnek kevésbé felhős körzetek. Ezeken a tájakon napközben fokozatosan ritkul, helyenként fel is oszlik a köd, így időnként a nap is kisüthet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Szitálás többfelé előfordulhat, északon és a Dunától keletre pedig néhol gyenge eső is eshet. A szél jellemzően gyenge vagy mérsékelt marad. 

A csúcshőmérséklet a tartósan borult, ködös területeken 3–8 fok között alakul, míg délen és a Tiszántúlon ennél érezhetően enyhébb lehet az idő. Késő estére 0 és +7 fok közé hűl le a levegő.

A légköri változások összességében nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti az ízületi és légúti betegségek tüneteit. Ízületi panaszok esetén fájdalom és mozgásbeszűkülés jelentkezhet, amin az ébredés utáni átmozgatás segíthet. A párás, nedves idő a vírusok terjedésének is kedvez, ezért a higiéniai szabályok betartása különösen fontos – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Aranyvasárnap is marad a ködös, párás idő

Szombaton nyirkos, többnyire borult idő várható, sokfelé tartós köddel, a felhőzet csak elszórtan vékonyodhat el rövid időre. Több helyen szitálás, helyenként gyenge eső valószínű, éjszaka pedig néhol ónos szitálás is előfordulhat. A szél jellemzően gyenge, legfeljebb mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet 2 és 12 fok között alakul – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Vasárnap sem várható számottevő változás: marad a szürke, párás, ködös idő, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti szél egyes térségekben megélénkülhet. Kora délutánra 1–9 fok közé melegszik a levegő, a legenyhébb idő a Dél-Alföldön ígérkezik.

Hétfőn is túlnyomóan felhős, párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor továbbra is lehetnek átmeneti felszakadozások. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebbé válhat, délután 3–9 fok várható.

Kedden az Alföldön szakadozottabbá válhat a felhőzet, míg máshol marad a borultság. A keleti, délkeleti szél helyenként élénk lökésekkel fújhat, a hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Komka Péter)


