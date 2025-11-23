labdarúgáslászló csabaskót futballHeartsHeart of Midlothian

A magyar edző szerint az MI áll az európai klubfutball szenzációjának hátterében

Skócia labdarúgása ünnepel, hiszen az ország válogatottja 1998 óta először jutott ki világbajnokságra. A skót klubfutballban még ennél is régebb óta nem látott történet következhet ebben az idényben. 1985 óta mindig Glasgow két gigászának valamelyike – a Celtic vagy a Rangers – ünnepelhetett skót bajnoki címet, ezúttal azonban a Heart of Midlothian sokkal jobban kezdte a Premiership-évadot. A Hearts néven ismert csapat sikerhátterének kiderítésében a korábbi vezetőedző, László Csaba segített.

Wiszt Péter
2025. 11. 23. 6:24
László Csaba segített megfejteni korábbi skót csapata, a Hearts sikerének titkát (Fotó: Belga via AFP/John Thys)
Az első skót bajnokságra az 1890–91-es idényben került sor, és a jelenlegi élvonalban szereplő klubok közül a Celtic, a Rangers, a Heart of Midlothian (Hearts) és a St. Mirren egyaránt ott volt már 135 éve is. A két glasgow-i csapat a kezdetektől fogva a legsikeresebbek közé tartozott, az elmúlt négy évtized pedig különösképpen róluk szólt Skóciában: az elmúlt negyven bajnoki idényből 22-szer a Celtic, 18-szor pedig a Rangers lett aranyérmes. A Premiership 2025–26-os évada meghozhatja a fordulatot, ugyanis László Csaba egykori csapata, a Hearts vezeti a tabellát. Az edinburgh-iek bajnoki címe pedig alighanem a skót válogatott 1998 óta nem látott vb-kijutásánál is nagyobbat szólna.

Lawrence Shankland a skót válogatott vb-kijutása után a Hearts bajnoki címét is megünnepelné az idényben
Lawrence Shankland a skót válogatott vb-kijutása után a Hearts bajnoki címét is megünnepelné az idényben (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A Hearts vezeti a skót bajnokságot

Az 1874-ben alapított és egy Walter Scott-novelláról elnevezett Hearts négyszer-négyszer lett bajnok és kupagyőztes, de 1963 óta legfeljebb ligakupa-trófeának örülhetett a klub. Noha az új évezred elején a nemzetközi kupaporondra is többször kijutott a csapat – és ott a Ferencváros és a Paks ellen is megmérkőzött –, nagy sikert ott sem tudott elérni, főtáblára is csak párszor jutott a selejtezőből. A Konferencialigában 2022-ben és 2024-ben is szerepelhetett ősszel, ám az egyenes kieséses szakaszba onnan nem kvalifikált. 

Ráadásul az edinburgh-i együttes 2014 óta kétszer járt a másodosztályban is, igaz, mindkét alkalommal – legutóbb 2021-ben – azonnal visszajutott. 

Azóta sorrendben a 3., 4., 3. és 7. helyen zárt a Hearts, amely a legutóbbi évadban a 34 fordulós alapszakaszban összesen 40 pontot szerzett. A mostani idényben 12 forduló után jár 30-nál.

A sikeres ősz egyik főszereplője a dietetikus segítségével a közelmúltban sokat fogyott Lawrence Shankland, aki egyrészt az elmúlt három idényben a Hearts házi gólkirálya volt, másrészt a Dánia elleni sorsdöntő vb-selejtezőn a 30 éves csatár gólja is kellett a skótok ünnepléséhez. Az sem mellékes, hogy a Premiership góllövőlistáján a hét találattal éllovas csapatkapitány, Shankland mögött a második helyen is edinburgh-iek egyik játékosa, a norvég másodosztályból nyáron igazolt Cláudio Braga áll. Továbbá az is segített, hogy a Bundesligából érkezett német kapus, Alexander Schwolow az eddigi nyolc bajnokijából ötön nem kapott gólt.

Ám azt látva, hogy az új tréner májusi érkezése óta 17 tétmérkőzésből egyet sem veszített el a csapat (bár a ligakupából tizenegyespárbaj után kiesett), Derek McInnes vezetőedző érdemeit sem lehet vitatni. László Csaba sem teszi.

Lithuania's head coach Csaba Laszlo reacts during the Slovakia vs Lithuania FIFA 2014 World Cup qualifying football match in Zilina, on March 22, 2013. AFP PHOTO / SAMUEL KUBANI (Photo by SAMUEL KUBANI / AFP)
László Csaba vezetésével a Heart of Midlothian többször is pontot szerzett a Celtic és a Rangers ellen, nem véletlenül lett 2009-ben Skócia legjobb vezetőedzője (Fotó: AFP/Samuel Kubani)

László Csaba az edinburgh-i élményeiről

A székelyudvarhelyi születésű László Csaba 2008 nyara és 2010 januárja között volt a Hearts vezetőedzője, és az első, bronzéremmel zárult idényében az év edzőjének is megválasztották.

– A Heartsnál szinte otthon érzem magam, már csak azért is, mert lényegében Magyarország mellett Edinburgh-ban is életvitelszerűen lakunk. Nagyon közeli kapcsolatom van a klubbal, a volt játékosokkal és edzőkkel is, úgyhogy képben vagyok a jelenlegi helyzetükkel is. 

Edzői karrierem egyik legsikeresebb időszaka volt az a másfél év személyesen, sportszakmailag és klubépítés szempontjából is.

Ők is értékelték a munkámat, úgyhogy ma is boldogan gondolok vissza rá – nyilatkozta lapuknak László Csaba.

 

Tony Bloom áll a siker hátterében?

A Hearts tulajdonosi köréhez nyáron csatlakozott Tony Bloom is 29 százalékos részesedéssel, az 55 éves angol pókerjátékos így szülővárosának csapata, a Brighton után már nem csak a belga Royale Union Saint-Gilloise és az ausztrál Melbourne Victory ügyeibe szólhat bele. László Csaba szerint Bloom tevékenysége is szerepet játszik a skót klub felemelkedésében.

– Az új résztulajdonos használja a mesterséges intelligenciát. 

Hozott magával egy saját fejlesztésű, játékosmegfigyelésre szolgáló programot, és ezzel próbáltak igazolni játékosokat. Úgy tűnik, ez működik.

Nem drága, hanem inkább kevésbé ismert futballistákat szerzett meg a klub, olyanokat, akiket az előző csapatnál nélkülöztek, de megvan a tehetségük és az a képességük, amire a Heartsnak szüksége volt. Ebből is látszik, hogy okosan használva a modern technológia hasznos lehet, bár ehhez nyilván az emberi tényező és McInnes edzői képessége is szükséges. Ahogyan az is, hogy jelenleg a Celtic és a Rangers is sportszakmai krízisben van – mondta László Csaba.

Az FTC-vel is megmérkőző Rangers az Európa-liga alapszakaszában eddig mindegyik mérkőzését elveszítette, és a bajnokságban sem megy a glasgow-iaknak
A később az FTC-vel is megmérkőző Rangers az Európa-liga alapszakaszában eddig mindegyik mérkőzését elveszítette, és a bajnokságban sem megy túl jól a glasgow-iaknak (Fotó: NTB/Paul S. Amundsen)

Megdől a Celtic és a Rangers skóciai hegemóniája?

A 61 éves szakember a Ferencváros, a Sopron, az MTK, a Dunaszerdahely és a Sepsi OSK együttesét is irányította, de dolgozott Uganda és Litvánia szövetségi kapitányaként, a magyar válogatott másodedzőjeként, illetve belga és indiai élvonalbeli kluboknál is vezetőedzőként. László Csaba Skóciában évekkel a Hearts után a Dundee United edzője is volt, de már Edinburgh-ban érezte, hogy milyen fontos lenne a glasgow-i gigászok elcsípése.

– Már régóta a riválisok nagy célja, hogy megszakadjon a Rangers és a Celtic dominanciája, elvégre a konkurenciaharc is élteti a futballt. 

Már negyven éve csak ők nyernek, úgyhogy az európai bajnokságok talán legnagyobb meglepetése lenne a Hearts aranyérme.

Úgy tűnik, valóban szép év elé néz Edinburgh, de azért még messze van az idény vége – mondta.

A jelenleg a Debreceni Egyetemen előadóként tevékenykedő, az intézményt nemzetközi fórumokon képviselő László Csaba elárulta, az elmúlt időszaka a rehabilitációról is szólt, mert nem halogathatta tovább a térdprotézisműtétét. Immáron újra fittnek érzi magát, Debrecenben edzőképzésen is részt vesz, a közeljövőben pedig szívesen visszatérne a kispadra egy klubcsapatnál.

A Hearts vasárnap magyar idő szerint 16 órától az Aberdeen otthonába látogat a skót bajnokság alapszakaszának 13. fordulójában, és egy újabb sikerrel még jobban eltávolodna a címvédő Celtictől.

  • A Hearts a bajnoki idényben a Rangers után már a Celticet is legyőzte:

 

Kondor Katalin
Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

