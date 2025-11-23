A magyar edző szerint az MI áll az európai klubfutball szenzációjának hátterében

Az első skót bajnokságra az 1890–91-es idényben került sor, és a jelenlegi élvonalban szereplő klubok közül a Celtic, a Rangers, a Heart of Midlothian (Hearts) és a St. Mirren egyaránt ott volt már 135 éve is. A két glasgow-i csapat a kezdetektől fogva a legsikeresebbek közé tartozott, az elmúlt négy évtized pedig különösképpen róluk szólt Skóciában: az elmúlt negyven bajnoki idényből 22-szer a Celtic, 18-szor pedig a Rangers lett aranyérmes. A Premiership 2025–26-os évada meghozhatja a fordulatot, ugyanis László Csaba egykori csapata, a Hearts vezeti a tabellát. Az edinburgh-iek bajnoki címe pedig alighanem a skót válogatott 1998 óta nem látott vb-kijutásánál is nagyobbat szólna.

Lawrence Shankland a skót válogatott vb-kijutása után a Hearts bajnoki címét is megünnepelné az idényben (Fotó: AFP/Andy Buchanan)

A Hearts vezeti a skót bajnokságot

Az 1874-ben alapított és egy Walter Scott-novelláról elnevezett Hearts négyszer-négyszer lett bajnok és kupagyőztes, de 1963 óta legfeljebb ligakupa-trófeának örülhetett a klub. Noha az új évezred elején a nemzetközi kupaporondra is többször kijutott a csapat – és ott a Ferencváros és a Paks ellen is megmérkőzött –, nagy sikert ott sem tudott elérni, főtáblára is csak párszor jutott a selejtezőből. A Konferencialigában 2022-ben és 2024-ben is szerepelhetett ősszel, ám az egyenes kieséses szakaszba onnan nem kvalifikált.

Ráadásul az edinburgh-i együttes 2014 óta kétszer járt a másodosztályban is, igaz, mindkét alkalommal – legutóbb 2021-ben – azonnal visszajutott.

Azóta sorrendben a 3., 4., 3. és 7. helyen zárt a Hearts, amely a legutóbbi évadban a 34 fordulós alapszakaszban összesen 40 pontot szerzett. A mostani idényben 12 forduló után jár 30-nál.

A sikeres ősz egyik főszereplője a dietetikus segítségével a közelmúltban sokat fogyott Lawrence Shankland, aki egyrészt az elmúlt három idényben a Hearts házi gólkirálya volt, másrészt a Dánia elleni sorsdöntő vb-selejtezőn a 30 éves csatár gólja is kellett a skótok ünnepléséhez. Az sem mellékes, hogy a Premiership góllövőlistáján a hét találattal éllovas csapatkapitány, Shankland mögött a második helyen is edinburgh-iek egyik játékosa, a norvég másodosztályból nyáron igazolt Cláudio Braga áll. Továbbá az is segített, hogy a Bundesligából érkezett német kapus, Alexander Schwolow az eddigi nyolc bajnokijából ötön nem kapott gólt.