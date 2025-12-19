Használt cikkek: nem hiszi el, mi forgott legjobban másodkézből 2025-ben

A használtcikkek piacának forgalma évről évre hűen tükrözi a lakosság fogyasztási szokásait és az aktuális szezonális igényeket. A Jófogás statisztikái szerint a két legaktívabb időszak a január és a november. Ennek oka prózai: év elején az újévi fogadalmak és a karácsony utáni rendszerezés hajtja a piacot, míg novemberben a közelgő ünnepek és a black friday időszaka pörgeti fel a keresletet. Májusban pedig a baba-mama termékek száma ugrik meg, ami a szezonváltással és a tavaszi nagytakarítással magyarázható.

Illusztráció. Fotó: Pexels.com

Ingyen a Jófogáson

A legnépszerűbb kategóriák továbbra is a ruházati cikkek, a sporteszközök, a műszaki és a háztartási termékek.

A vevői oldalon a kereslet meglehetősen stabil, de az év eleje itt is kiugró: januárban a legtöbb kategóriában csúcsot dönt a vásárlások száma. Érdekességként említhető, hogy 2025 első adásvétele már az újév hajnalán, 1 óra 20 perckor megtörtént egy hifi fülhallgatóval. Bár a leggyakrabban beírt keresőszó az „ingyen”, a felhasználók nem riadnak vissza a nagyobb kiadásoktól sem. A leggyorsabban, sokszor 24 órán belül gazdára találó termékek között számos műszaki cikk szerepel. A Marketplace felületen például 350 ezer forintért kelt el egy Lego Star Wars-csomag, de egy csúcskategóriás mobiltelefonért is fizettek 290 ezer forintot.

A járművek és az ingatlanok piacán is élénk a mozgás. A használt autók között az Opel, a Suzuki, a Volkswagen és a Ford a legkeresettebbek, de a luxuskategória is jelen van: idén egy Audi A6 kombi ötvenmillió forintért cserélt gazdát. Az ingatlanpiacon pedig még ennél is nagyobb összegek forognak: egy debreceni családi házért 590 millió forintot fizettek, de egy hajdúszoboszlói hotel is elkelt 570 millióért.

A platform folyamatos fejlesztésekkel igyekszik növelni a tranzakciók biztonságát és gyorsaságát. Idén bevezették a Facebook Marketplace-szel való keresztmegosztás lehetőségét, ami a járműveknél a háromszorosára gyorsította az eladást. Novembertől pedig új fizetési rendszer és vevővédelem segíti a felhasználókat, amely a vételárat a vevő visszaigazolásáig megőrzi, így minimalizálva a kockázatokat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A magyar online kereskedelem zömét meghatározó szereplőről itt írtunk.