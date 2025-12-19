Vidéken olcsóbban szerezhető be a karácsonyfa

Zalában idén bőséges a karácsonyfa-kínálat, a vásárlók több településen és vásárban is frissen vágott fenyők közül választhatnak. A termelők és árusok szerint hiány nem várható, az idei szezon kiegyensúlyozott kínálattal indult – írja a Zaol.
Az árak a múlt évhez képest csak mérsékelten emelkedtek, jellemzően 5–10 százalékos drágulásról számoltak be az árusok.
A zalai árak továbbra is alacsonyabbak a budapestinél, ami sok vásárló számára vonzó.
Általánosságban a lucfenyő méterenként 4–5 ezer forintba, az ezüstfenyő 6–7 ezer forintba, míg a legnépszerűbb nordmann fenyő 8–9 ezer forintba kerül.
A kínálatban egyértelműen a nordmann fenyő dominál, a vásárlások 70–80 százalékát ez a fajta teszi ki. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy tartós, nem hullajtja a tűleveleit. Ugyanakkor továbbra is van kereslet a klasszikus lucfenyő iránt, főként az illata miatt, míg az ezüstfenyő stabil, de kisebb szerepet tölt be a piacon.
Az idei időjárás kedvezett a fenyők fejlődésének, ezért a kínált fák egészségesek, formásak, jó minőségűek.
Az árusok tapasztalata szerint sok vásárló az ünnepekhez közeledve, az utolsó napokban szerzi be a karácsonyfát, mivel a frissen vágott fenyő tovább marad szép.
Ennek megfelelően több árus később kezdte meg az értékesítést, igazodva a vásárlói szokásokhoz.
Összehasonlításként hoztak néhány jellemző árat a budapesti karácsonyfapiacról is. A XVI. kerületben, a HÉV mátyásföldi megállója közelében frissen vágott másfél-kétméteres zalai lucfenyőket kínálnak, egységesen 5900 forintos áron. A Duna Pláza mellett – ami frekventált helyszínnek számít Budapesten – ezüst és nordmann fenyőket árulnak, előbbieket a méret függvényében 13 ezer, utóbbiakat 15 ezer forinttól, de nordmann fenyőt – körülbelül 120 centimétereset – már 8000 forintért is láttak egy másik helyszínen. Természetesen a belvárosban is van karácsonyfa vásár, ott ennél is magasabbak az árak, például van nordmann fenyő 21 ezer forintért is. A XX. kerületben, a Sas utcában viszont lucfenyőből van bőséges a kínálat. A 100-120 centiméter közötti fák ára ott 5200 forint, a 120-150 centiméter közöttieké 6300 forint, a 150-170 centiméter közöttieké 7200 forint, míg 170 centiméter felett egységesen 8100 forintért juthatnak hozzá a fővárosban élők a karácsonyfának valóhoz.
