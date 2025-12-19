Vidéken olcsóbban szerezhető be a karácsonyfa

Zalában idén bőséges a karácsonyfa-kínálat, a vásárlók több településen és vásárban is frissen vágott fenyők közül választhatnak. A termelők és árusok szerint hiány nem várható, az idei szezon kiegyensúlyozott kínálattal indult – írja a Zaol.

Az árak a múlt évhez képest csak mérsékelten emelkedtek, jellemzően 5–10 százalékos drágulásról számoltak be az árusok.

A zalai árak továbbra is alacsonyabbak a budapestinél, ami sok vásárló számára vonzó.

Általánosságban a lucfenyő méterenként 4–5 ezer forintba, az ezüstfenyő 6–7 ezer forintba, míg a legnépszerűbb nordmann fenyő 8–9 ezer forintba kerül.

A kínálatban egyértelműen a nordmann fenyő dominál, a vásárlások 70–80 százalékát ez a fajta teszi ki. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy tartós, nem hullajtja a tűleveleit. Ugyanakkor továbbra is van kereslet a klasszikus lucfenyő iránt, főként az illata miatt, míg az ezüstfenyő stabil, de kisebb szerepet tölt be a piacon.

Az idei időjárás kedvezett a fenyők fejlődésének, ezért a kínált fák egészségesek, formásak, jó minőségűek.

Az árusok tapasztalata szerint sok vásárló az ünnepekhez közeledve, az utolsó napokban szerzi be a karácsonyfát, mivel a frissen vágott fenyő tovább marad szép.

Ennek megfelelően több árus később kezdte meg az értékesítést, igazodva a vásárlói szokásokhoz.