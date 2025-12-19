fenyőZala vármegyekarácsonyfaezüstfenyőnordmann fenyőkarácsonyfavásárárakkínálatlucfenyő

Vidéken olcsóbban szerezhető be a karácsonyfa

Zalában idén is elegendő karácsonyfa áll a vásárlók rendelkezésére, hiány nem várható, miközben az árak a tavalyihoz képest jellemzően csak 5–10 százalékkal emelkedtek.

Magyar Nemzet
2025. 12. 19. 15:29
Még mindig a Nordmann-fenyő a legnépszerűbb fajta zaol.hu Czédli Mónika
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zalában idén bőséges a karácsonyfa-kínálat, a vásárlók több településen és vásárban is frissen vágott fenyők közül választhatnak. A termelők és árusok szerint hiány nem várható, az idei szezon kiegyensúlyozott kínálattal indult – írja a Zaol.

Az árak a múlt évhez képest csak mérsékelten emelkedtek, jellemzően 5–10 százalékos drágulásról számoltak be az árusok.

A zalai árak továbbra is alacsonyabbak a budapestinél, ami sok vásárló számára vonzó.

Általánosságban a lucfenyő méterenként 4–5 ezer forintba, az ezüstfenyő 6–7 ezer forintba, míg a legnépszerűbb nordmann fenyő 8–9 ezer forintba kerül.

A kínálatban egyértelműen a nordmann fenyő dominál, a vásárlások 70–80 százalékát ez a fajta teszi ki. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy tartós, nem hullajtja a tűleveleit. Ugyanakkor továbbra is van kereslet a klasszikus lucfenyő iránt, főként az illata miatt, míg az ezüstfenyő stabil, de kisebb szerepet tölt be a piacon.

Az idei időjárás kedvezett a fenyők fejlődésének, ezért a kínált fák egészségesek, formásak, jó minőségűek.

Az árusok tapasztalata szerint sok vásárló az ünnepekhez közeledve, az utolsó napokban szerzi be a karácsonyfát, mivel a frissen vágott fenyő tovább marad szép.

Ennek megfelelően több árus később kezdte meg az értékesítést, igazodva a vásárlói szokásokhoz.

Összehasonlításként hoztak néhány jellemző árat a budapesti karácsonyfapiacról is. A XVI. kerületben, a HÉV mátyásföldi megállója közelében frissen vágott másfél-kétméteres zalai lucfenyőket kínálnak, egységesen 5900 forintos áron. A Duna Pláza mellett – ami frekventált helyszínnek számít Budapesten – ezüst és nordmann fenyőket árulnak, előbbieket a méret függvényében 13 ezer, utóbbiakat 15 ezer forinttól, de nordmann fenyőt – körülbelül 120 centimétereset – már 8000 forintért is láttak egy másik helyszínen. Természetesen a belvárosban is van karácsonyfa vásár, ott ennél is magasabbak az árak, például van nordmann fenyő 21 ezer forintért is. A XX. kerületben, a Sas utcában viszont lucfenyőből van bőséges a kínálat. A 100-120 centiméter közötti fák ára ott 5200 forint, a 120-150 centiméter közöttieké 6300 forint, a 150-170 centiméter közöttieké 7200 forint, míg 170 centiméter felett egységesen 8100 forintért juthatnak hozzá a fővárosban élők a karácsonyfának valóhoz.

 

Borítókép: Még mindig a nordmann a legnépszerűbb fenyőfajta (Fotó: Zaol/Czédli Mónika)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   
zoe.mediaworks.hu

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu