Videón, amint elfogják a magyar férfit, aki a világ másik felére menekült, nehogy felelősségre vonják a gyalázatos gaztettei miatt

Ma szállították vissza Magyarországra.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 19. 15:39
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Mianmarban elfogtak, majd Magyarországra szállítottak egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.

Azt írták: a Budapest Környéki Törvényszék november 7-én nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki Cs. Tamás Zoltán ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt.

A körözött Mianmarba menekült, azonban az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogatta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit.

