Nemzetközi együttműködéssel a magyar hatóságok Mianmarban elfogtak, majd Magyarországra szállítottak egy férfit, akivel szemben szexuális bűncselekmény miatt nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság.
Videón, amint elfogják a magyar férfit, aki a világ másik felére menekült, nehogy felelősségre vonják a gyalázatos gaztettei miatt
Ma szállították vissza Magyarországra.
Azt írták: a Budapest Környéki Törvényszék november 7-én nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki Cs. Tamás Zoltán ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, illetve befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt.
További Belföld híreink
A körözött Mianmarba menekült, azonban az ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) a helyi hatóságokkal együttműködve felkutatta és elfogatta. A magyar hatóságok december 19-én szállították haza a férfit.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyar Péter lehúzza a híveit, nagy pénzeket kaszál a tiszás bazár
Haszontalan és túlárazott termékek tömkelegét árulják Magyar Péterék.
Vidéken olcsóbban szerezhető be a karácsonyfa
Továbbra is a nordmann a legnépszerűbb fajta.
Jön a leghosszabb és a legsötétebb éj az évben, a néphagyomány szerint jelentős ünnep ez
Hamarosan egyre hosszabbak lesznek a nappalok.
Folytatódik a Bors különkiadásának terjesztése, hiába Magyar Péter vergődése
A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyar Péter lehúzza a híveit, nagy pénzeket kaszál a tiszás bazár
Haszontalan és túlárazott termékek tömkelegét árulják Magyar Péterék.
Vidéken olcsóbban szerezhető be a karácsonyfa
Továbbra is a nordmann a legnépszerűbb fajta.
Jön a leghosszabb és a legsötétebb éj az évben, a néphagyomány szerint jelentős ünnep ez
Hamarosan egyre hosszabbak lesznek a nappalok.
Folytatódik a Bors különkiadásának terjesztése, hiába Magyar Péter vergődése
A Bors szerkesztősége és a lapot kiadó Mediaworks tiltakozik a politikai nyomásgyakorlás, az alaptörvényben biztosított jogok durva megsértése ellen.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!