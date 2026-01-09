tisza pártbiczók péterközlekedésjárda

Újabb tiszás őrület: a főutak helyett a kerékpársávokról kell eltakarítani a havat

Újabb megdöbbentő elképzeléssel állt elő a Tisza Párt delegáltja, Biczók Péter. Az autósüldözés következő lépéseként az autóutak helyett a biciklisávok és a járdák hómentesítését kellene először elvégeznie a fővárosnak a „szakértő” szerint.

Gábor Márton
2026. 01. 09. 12:03
Fotó: Ladóczki Balázs
„Miért előbbre való a járdák és kerékpárutak takarítása, mint az autóutaké?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Biczók Péter, a Tisza Párt által delegált fővárosi külső bizottsági tag. A közlekedéshez láthatóan egyáltalán nem értő, azonban tanácsokat előszeretettel osztogató Biczók szerint

a gyaloglás és kerékpározás fenntartása és a közösségi közlekedés biztonságos elérése elsőbbrendű, mint a gépjárművel való gyors közlekedés.

A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

 

A Tisza Párt delegáltja szerint 

a gépjárművek ugyan lassított sebességgel, de tudnak biztonságosan közlekedni 10 cm hó alatt téli gumival is (igen, a mentőautók is!). A gyalogos és kerékpáros közlekedők már 3 cm-en is megcsúszhatnak, a babakocsival, kerekesszékkel elakadnak.

Biczók szerint tehát mindennél fontosabb a biciklis közlekedés fenntartása, ugyanakkor a kiemelten fontos fővárosi útszakaszokon, amelyet a mentők és a rendvédelmi szervek is használnak, nyugodtan eluralkodhat a káosz. 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Biczók Péter volt az a Tiszás külső bizottsági tag, aki a hivatalos fővárosi e-mail-címéről megkereste az összes kerület polgármesterét, és egyeztetést kezdeményezett a kerületvezetőkkel, méghozzá annak érdekében, hogy az ő többségi tulajdonában álló cégnek, a Város és Mobilitás Intézetnek megrendeléseket tudjon generálni. 

 

Borítókép: Nagykörút (Fotó: Ladóczki Balázs)

