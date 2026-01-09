Annyit kereshetnek a diákok, amennyit soha - ezek a legjobban fizető munkakörök

A diákmunka évek óta fontos tartópillére a magyar munkaerőpiacnak, különösen a szezonális időszakokban. Bár 2025-ben a diákok által vállalt munkák száma összességében nem nőtt érdemben az elmúlt évekhez képest, a kereslet szerkezete látványosan átalakulóban van – összegezte lapunknak a Prohuman Diákmunka és a Prodiák Iskolaszövetkezet a tavalyi tapasztalatokat.

Tavaly láthatóan nőtt a kiskereskedelemhez és az online kereskedelemhez kapcsolódó diákmunka lehetőségek száma/ Fotó: Kallus György

Diákmunka: stabil volumen, átrendeződő szektorok és emelkedő bérek

A nyáron, amely hagyományosan a diákmunka szempontjából a legintenzívebb időszak, a DIÁKÉSZ becslése szerint körülbelül ugyanannyi, 120 ezer diák vállalt munkát iskolaszövetkezeteken keresztül, mint az előző években, ebből Prodiákon keresztül nagyjából 10–12 ezren. Az iskolaszövetkezet szerint, eltérés az elmúlt évben inkább a szektorok között történt:

a turizmus és vendéglátás továbbra is húzóterület volt: a teljes nyári diákmunkás-kereslet 35–40 százaléka ide koncentrálódott, Balaton környéki településeken pedig a szezonális munkaerő 60–70 százalékát is diákok adták.

Erősödött ugyanakkor az ipari-termelő szektor, a raktározás és a logisztika szerepe: a nyáron elérhető diákmunkák 25–30 százaléka már ezekhez a területekhez volt köthető az idén, jellemzően

összeszerelési,

csomagolási,

raktári

és adminisztrációs feladatokkal,

sok helyen akár háromműszakos beosztásban. Mindez a nyári szabadságolásokhoz kapcsolódott.

Ami ugyancsak láthatóan nőtt, az a kiskereskedelemhez és az online kereskedelemhez kapcsolódó munka: árufeltöltés, rendelésfeldolgozás, csomaglogisztika, webshoppal kapcsolatos adminisztráció. Ezeknek a munkaköröknek a népszerűsége tavaly is jelentősen erősödött a karácsonyi ajándékozási, csomagküldési szezonhoz közeledve, szinte már az iskolakezdéstől keresték a diákokat ezekbe a pozíciókba.

Szintén folyamatosan erősödik a gyakornok piac. A demográfiai trendek miatt egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, így sok cég próbálja már a tanulmányok alatt megszólítani a tehetségeket. Különösen azokat, akik nem csak angol-, hanem további nyelvtudással – például németre vagy franciára – bírnak, de kapósak az informatikai és mérnöki tanulmányokat folytató hallgatók is.