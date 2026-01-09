sérülésvádlottzala vármegyei főügyészségautó

Elsült a fegyver az autóban, maradandó sérülést okozott a vadász

Felfüggesztett fogházbüntetést és eltiltást kérnek a gondatlan zalaszentgyörgyi férfira.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 11:59
Fotó: Shutterstock
Vádat emeltek egy zalai férfi ellen, aki maradandó sérülést okozott az általa szabálytalanul autóba helyezett és véletlenül elsült vadászfegyverével – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője.

hunter holding a rifle
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

Németh Eszter tájékoztatása szerint a 41 éves zalaszentgyörgyi férfi tavaly januárban vadászaton vett részt Ozmánbük külterületén, ahol elejtett egy szarvast. A lövés leadását követően a vádlott a lőfegyvert ismételten tűzkész, illetve gyorsított állapotba helyezte, majd így rakta be a gépkocsija hátsó ülésén lévő nyitott fegyvertokba. Ozmánbükre utazott egy ismerőséért, aki segített volna az elejtett állat kizsigerelésében. Amikor megérkezett, leállította a gépkocsit, ismerőse pedig a hátsó ajtót kinyitva egy táskát akart berakni az autóba.

A vádlott ugyanekkor a jármű másik hátsó ajtaját nyitotta ki, hogy az addig nyitva hagyott fegyvertokot becipzározza, ekkor azonban belenyúlt a lőfegyver elsütőbillentyűjébe, és a tűzkész fegyvert elsütötte.

A lövedék a jármű jobb hátsó ajtaja előtt álló sértett combját találta el, amitől

a férfi súlyos, maradandó testi fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a lőfegyverek tartására vonatkozó szabályokat, amelyek szerint lakott területen, közterületen lőfegyver csak ürítve, tokban tartható, illetve szállítható.

A férfival szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, indítványozva a lőfegyverrel való tevékenységtől történő eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását.

 

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

