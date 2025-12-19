ünnepsötétnap

Jön a leghosszabb és a legsötétebb éj az évben, a néphagyomány szerint jelentős ünnep ez

Hamarosan egyre hosszabbak lesznek a nappalok.

Magyar Nemzet
Forrás: Vaol2025. 12. 19. 15:09
sötét,ház,rejtély,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap jön el az év leghosszabb éjszakája, utána elkezdenek hosszabbodni a nappalok – írja a Vaol. Hozzáfűzik, a téli napforduló minden korban és kultúrában fontos ünnepnek számított.

Vasárnap, azaz december 21-én lesz  év leghosszabb éjszakája és ebből következően legrövidebb nappala. Ez azt jelenti, hogy a jövő héttől fokozatosan hosszabbodnak majd a nappalok és rövidülnek az éjszakák. A folyamat egészen március 20-ig tart, az lesz ugyanis a tavaszi nap-éj egyenlőség napja, amikor az éjszaka és a nappal hossza közel azonos lesz. Utána pedig kezdődik a csillagászati tavasz, és a nappalok hosszának növekedése egészen a nyári napfordulóig, azaz 2026. június 21-ig tart, amikor elkezdődik a csillagászati nyár.

Nem érdemes azonban egyelőre ennyire rohanni, a csillagászati tél vasárnap kezdődik majd. December 21. a néphagyományban a fény születésének ünnepe is, hiszen ettől a pillanattól kezdve ismét hosszabbodnak a napok, azonban szinte csak percekről van szó, a változás január elejére lesz majd feltűnő.

A portál emlékeztet arra is, hogy a téli napfordulóhoz a legtöbb kultúrában számos ősi népi szokás kapcsolódik, és ünnepségek kísérik, mint például az ókori római szaturnália, a zsidó hanuka, az afroamerikai kwanzaa, a kelet-ázsiai tungcse-fesztivál vagy maga a karácsony. További részleteket erről ide kattintva a Vaol cikkében olvashat. 

Ehhez az időponthoz rengeteg néphagyomány is tartozik, ilyen például a tűzgyújtás, a tuskóégetés vagy éppen a termésvarázslás. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu