Jön a leghosszabb és a legsötétebb éj az évben, a néphagyomány szerint jelentős ünnep ez

Vasárnap jön el az év leghosszabb éjszakája, utána elkezdenek hosszabbodni a nappalok – írja a Vaol. Hozzáfűzik, a téli napforduló minden korban és kultúrában fontos ünnepnek számított.
Vasárnap, azaz december 21-én lesz év leghosszabb éjszakája és ebből következően legrövidebb nappala. Ez azt jelenti, hogy a jövő héttől fokozatosan hosszabbodnak majd a nappalok és rövidülnek az éjszakák. A folyamat egészen március 20-ig tart, az lesz ugyanis a tavaszi nap-éj egyenlőség napja, amikor az éjszaka és a nappal hossza közel azonos lesz. Utána pedig kezdődik a csillagászati tavasz, és a nappalok hosszának növekedése egészen a nyári napfordulóig, azaz 2026. június 21-ig tart, amikor elkezdődik a csillagászati nyár.
Nem érdemes azonban egyelőre ennyire rohanni, a csillagászati tél vasárnap kezdődik majd. December 21. a néphagyományban a fény születésének ünnepe is, hiszen ettől a pillanattól kezdve ismét hosszabbodnak a napok, azonban szinte csak percekről van szó, a változás január elejére lesz majd feltűnő.
A portál emlékeztet arra is, hogy a téli napfordulóhoz a legtöbb kultúrában számos ősi népi szokás kapcsolódik, és ünnepségek kísérik, mint például az ókori római szaturnália, a zsidó hanuka, az afroamerikai kwanzaa, a kelet-ázsiai tungcse-fesztivál vagy maga a karácsony. További részleteket erről ide kattintva a Vaol cikkében olvashat.
Ehhez az időponthoz rengeteg néphagyomány is tartozik, ilyen például a tűzgyújtás, a tuskóégetés vagy éppen a termésvarázslás.
