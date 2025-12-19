Jön a leghosszabb és a legsötétebb éj az évben, a néphagyomány szerint jelentős ünnep ez

Nem érdemes azonban egyelőre ennyire rohanni, a csillagászati tél vasárnap kezdődik majd. December 21. a néphagyományban a fény születésének ünnepe is, hiszen ettől a pillanattól kezdve ismét hosszabbodnak a napok, azonban szinte csak percekről van szó, a változás január elejére lesz majd feltűnő.

A portál emlékeztet arra is, hogy a téli napfordulóhoz a legtöbb kultúrában számos ősi népi szokás kapcsolódik, és ünnepségek kísérik, mint például az ókori római szaturnália, a zsidó hanuka, az afroamerikai kwanzaa, a kelet-ázsiai tungcse-fesztivál vagy maga a karácsony. További részleteket erről ide kattintva a Vaol cikkében olvashat.