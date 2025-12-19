Karácsony íze aranyárban – milliárdos üzlet a szaloncukor Magyarországon

Kevés olyan termék van, amely ennyire szorosan összeforrt volna a magyar karácsonnyal, mint a szaloncukor. Bár sokáig afféle „magától értetődő” ünnepi kelléknek számított, ma már komoly gazdasági súlya van: iparági becslések és a Magyar Édesipari Szövetség számításai szerint évente több mint háromezer tonna szaloncukor fogy el idehaza, húszmilliárd forintot meghaladó értékben.

Szaloncukor (Fotó: Pezzetta Umberto)

Ez elsőre talán nem tűnik óriásinak a teljes csokoládépiac mellett, csakhogy van egy fontos különbség: a szaloncukor gyakorlatilag mindössze két hónap alatt realizálja ezt a forgalmat. Ebben a rövid időszakban dől el gyártók és kereskedők éve, profitja, sőt sokszor a következő szezon stratégiája is.

Ami az árakat illeti, a kakaó az elmúlt időszakban jelentősen drágult, ráadásul a piacot is nagy bizonytalanság övezi az árak alakulásával kapcsolatban, ami a hazai gyártók működésére is rányomja a bélyegét. Szinte lehetetlen előre kikalkulálni a későbbi beszerzési árakat, és a cégeknek be kell magukat biztosítaniuk az alapanyag árváltozások ellen. A piaci bizonytalanságokat be kellett árazni, ezzel idén jelentősen megugrott a szaloncukor, főleg a prémium szegmens ára.

Az olcsóbb termékeknél sem volt elkerülhető az áremelés, ráadásul ezen szezonális termékek (szinte minden esetben) döntő részben nemes és drága anyagokból, kakaóvajból, csokoládéból, marcipánból, pisztáciából készülnek. A gyártók költségeit pedig a kézzel készült vagy munkaigényes elem és a díszcsomagolás is tovább növeli. Fontos megjegyezni, hogy bő egy évtizede teljesen átalakult a piac azzal, hogy gyártóként megerősödött a Szamos és Stühmer. A két cég létrehozta és megerősítette a termékkörben a kisüzemi kategóriát. Mára ez annyira erős lett, hogy a kiskereskedelmi láncok a lédig saját márkás körbe is beemelték. Korábban csak az olcsó kategóriában alkalmazták a kereskedelmi saját márkát.

Multik, saját márkák és kézműves csodák – zsúfolt a szaloncukor-választék

Az Édességgyártók Szövetségének adatai szerint a 2025-ös ünnepi szezonban az látszott, hogy a vásárlók két irányba mozdulnak: egyrészt továbbra is nagyon erős az érdeklődés a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, amelyek zászlóvivője egyértelműen a zselés szaloncukor. Ezt a terméket a kókuszos, marcipános és mogyorókrémes követi, másrészt egyre többen keresik az innovatív, különlegesebb szaloncukrokat, mint például a magas gyümölcstartalmú (körte, áfonya, rumos vagy vörösboros szilva), vagy prémium olajos magvakkal, pisztácia- vagy diótöltelékkel készített szaloncukrokat.

A szaloncukorpiac egyik legérdekesebb sajátossága a rendkívüli sokszínűség. Pontos szereplőszámról nincs hiteles adat, de a kínálat alapján egyértelmű: erősen szegmentált piacról beszélünk.

Jelen vannak

a nagy nemzetközi

és hazai édesipari cégek, mellettük

a kiskereskedelmi láncok saját márkás termékei,

amelyek a diszkontok, szuper- és hipermarketek hatalmas hálózatán keresztül jutnak el a vásárlókhoz. Az elmúlt években pedig látványosan megszaporodtak a kézműves gyártók és cukrászatok, akik egyedi ízekkel és prémium megoldásokkal próbálnak kitűnni.