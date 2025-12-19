Rendkívüli

Orbán Viktor rendkívüli sikert ért el Brüsszelben – kövesse élőben a miniszterelnök tájékoztatóját

szaloncukorcsokoládépiac

Karácsony íze aranyárban – milliárdos üzlet a szaloncukor Magyarországon

A kakaó és a csomagolás drágulása alapjaiban határozta meg a hazai piac 2025-ös árait. Az alapanyagok árának növekedése alaposan feltornázta a szaloncukor termékkategória árát. Forgalmi adatok még nincsenek, a piac nagysága 3-3,5 ezer tonna közötti méretre tehető, de a szaloncukor csak karácsony előtt adható el.

Hőnyi Gyula
2025. 12. 19. 10:54
Fotó: H. BARANYAI EDINA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kevés olyan termék van, amely ennyire szorosan összeforrt volna a magyar karácsonnyal, mint a szaloncukor. Bár sokáig afféle „magától értetődő” ünnepi kelléknek számított, ma már komoly gazdasági súlya van: iparági becslések és a Magyar Édesipari Szövetség számításai szerint évente több mint háromezer tonna szaloncukor fogy el idehaza, húszmilliárd forintot meghaladó értékben.

20241126 Zalaegerszeg Szaloncukor körkép, a zalaegerszegi piacon. Takács Tiborné Éva zalaegerszegi standjához folyamatosan érkeztek a vásárlók, már most kelendő a szaloncukor.Fotó: Pezzetta Umberto puZalai Hírlap
Szaloncukor (Fotó: Pezzetta Umberto)

Ez elsőre talán nem tűnik óriásinak a teljes csokoládépiac mellett, csakhogy van egy fontos különbség: a szaloncukor gyakorlatilag mindössze két hónap alatt realizálja ezt a forgalmat. Ebben a rövid időszakban dől el gyártók és kereskedők éve, profitja, sőt sokszor a következő szezon stratégiája is.

Ami az árakat illeti, a kakaó az elmúlt időszakban jelentősen drágult, ráadásul a piacot is nagy bizonytalanság övezi az árak alakulásával kapcsolatban, ami a hazai gyártók működésére is rányomja a bélyegét. Szinte lehetetlen előre kikalkulálni a későbbi beszerzési árakat, és a cégeknek be kell magukat biztosítaniuk az alapanyag árváltozások ellen. A piaci bizonytalanságokat be kellett árazni, ezzel idén jelentősen megugrott a szaloncukor, főleg a prémium szegmens ára.

Az olcsóbb termékeknél sem volt elkerülhető az áremelés, ráadásul ezen szezonális termékek (szinte minden esetben) döntő részben nemes és drága anyagokból, kakaóvajból, csokoládéból, marcipánból, pisztáciából készülnek. A gyártók költségeit pedig a kézzel készült vagy munkaigényes elem és a díszcsomagolás is tovább növeli. Fontos megjegyezni, hogy bő egy évtizede teljesen átalakult a piac azzal, hogy gyártóként megerősödött a Szamos és Stühmer. A két cég létrehozta és megerősítette a termékkörben a kisüzemi kategóriát. Mára ez annyira erős lett, hogy a kiskereskedelmi láncok a lédig saját márkás körbe is beemelték. Korábban csak az olcsó kategóriában alkalmazták a kereskedelmi saját márkát.

Multik, saját márkák és kézműves csodák – zsúfolt a szaloncukor-választék

Az Édességgyártók Szövetségének adatai szerint a 2025-ös ünnepi szezonban az látszott, hogy a vásárlók két irányba mozdulnak: egyrészt továbbra is nagyon erős az érdeklődés a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, amelyek zászlóvivője egyértelműen a zselés szaloncukor. Ezt a terméket a kókuszos, marcipános és mogyorókrémes követi, másrészt egyre többen keresik az innovatív, különlegesebb szaloncukrokat, mint például a magas gyümölcstartalmú (körte, áfonya, rumos vagy vörösboros szilva), vagy prémium olajos magvakkal, pisztácia- vagy diótöltelékkel készített szaloncukrokat.

A szaloncukorpiac egyik legérdekesebb sajátossága a rendkívüli sokszínűség. Pontos szereplőszámról nincs hiteles adat, de a kínálat alapján egyértelmű: erősen szegmentált piacról beszélünk.

Jelen vannak 

  • a nagy nemzetközi 
  • és hazai édesipari cégek, mellettük 
  • a kiskereskedelmi láncok saját márkás termékei, 

amelyek a diszkontok, szuper- és hipermarketek hatalmas hálózatán keresztül jutnak el a vásárlókhoz. Az elmúlt években pedig látványosan megszaporodtak a kézműves gyártók és cukrászatok, akik egyedi ízekkel és prémium megoldásokkal próbálnak kitűnni.

Volumenben továbbra is a nagy gyártók diktálják a tempót: ők azok, akik képesek országos szinten, stabil minőségben és nagy mennyiségben kiszolgálni a kereskedelmi igényeket – különösen egy ilyen rövid, de intenzív szezonban.

Stühmer: hagyomány, innováció és az űrből érkező szaloncukor

A magyar szaloncukor-piacról lehetetlen úgy beszélni, hogy ne kerüljön szóba a Stühmer neve. Pontos piaci részesedés nélkül is kijelenthető: a márka megkerülhetetlen szereplő. Nem véletlenül – a mai szaloncukorformát és az ikonikus csomagolást Stühmer Frigyes dolgozta ki, amelyet azóta is az egész iparág használ.

A Stühmer filozófiája szerint a hagyomány nem a megállást, hanem az állandó megújulást jelenti – válaszolta a cég a kérdéseinkre. Ennek jegyében idén 38-féle íz szerepel a kínálatban, lédig és díszdobozos kiszerelésben egyaránt. Az egyik legkülönlegesebb újdonság az a szaloncukor, amely a Kapu Tibor által a világűrbe is eljutott Stühmer űrcsoki inspirációjára született.

Az idei szezonban ráadásul teljes körű csomagolásfejlesztés is megvalósult: a termékek elegánsabb, modernebb külsőt kaptak, miközben a prémium minőség változatlan maradt. 

A Stühmer szaloncukrok ma már nemcsak a hagyományos bolti csatornákban érhetők el, hanem a márka saját üzleteiben, a webshopban és céges ügyfelek számára is.

A megmaradt készletek kérdése sok gyártónál komoly fejtörést okoz, a Stühmernél azonban a precíz tervezés és a sokcsatornás értékesítés a kulcs. A szezon végére gyakorlatilag minden termék gazdára talál – legkésőbb az új év első hónapjaiban. Ehhez már nyáron elindul a gyártás, rugalmas kapacitásokkal és utángyártási lehetőségekkel felkészülve a váratlan slágertermékekre.

Később vásárolunk, kevesebbet költünk – de a szaloncukor marad

Az infláció és az alapanyagárak emelkedése a szaloncukorpiacot sem hagyta érintetlenül. A fogyasztók egy része olcsóbb termékek felé fordult, mások viszont kitartottak a prémium minőség mellett – gyakran kisebb kosárértékkel. Az idei szezonban két trend rajzolódik ki: később indul a vásárlás, és csökken az egy vásárlásra jutó költés – legalábbis ez derül ki a Stühmer adataiból.

Mindez még inkább felértékeli a hatékony kommunikáció szerepét. Nem véletlen, hogy a Stühmer már nyár végén megszólítja leglojálisabb rajongóit.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekkarácsony

Karácsonyi esély az újragondolásra

Földi László avatarja

Ha tudunk hinni benne, nagyon egyszerűvé válhat az alagútból a fényre kivezető út.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.