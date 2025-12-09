Nébihellenőrszaloncukorélelmiszer

Szaloncukor, ami idén nem fog a fára kerülni: lecsapott a Nébih

A Nébih ellenőrei egy Vas vármegyei édességgyártó létesítményben tartottak vizsgálatot a téli ünnepi időszak előtt. A szakemberek súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságokat tártak fel. A hatóság a helyszíni tapasztalatok alapján azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem tevékenységét, ami minden bizonnyal nagy érvágást jelent a cégnek most, a szaloncukorszezon közepén. Az intézkedés során több mint egy tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból.

2025. 12. 09. 9:32
Forrás: Nébih
A Nébih szakemberei a helyszíni szemle során az egész létesítményben rendezetlen és zsúfolt állapotokat találtak. A higiéniai körülmények nem feleltek meg az előírásoknak. Az ellenőrzés a Chocofive Édességgyártó Kft. (a Facebook-oldaluk szerint: „Manufaktura, ahol különleges csokoládék készülnek”) üzemét érintette, ahol a vizsgálat megállapította, hogy egyes helyiségekben a padozat, a falak és az ajtók erősen szennyezettek voltak. Érdemes elgondolkodni azon, hogy akarjuk-e, hogy a cég által készített szaloncukor a szánk közelébe kerüljön ezek után.

Szeretné, ha az ebben kevert szaloncukor is az ünnepi asztalra kerülne? / Fotó: Nébi
Ijesztő állapotok a szaloncukorgyárban

A gyártóhelyiségek burkolata több helyen sérült volt. A falakon hiányzott a csempe, a járólapok töredezettek voltak. A padlóösszefolyók több ponton eldugultak, azokról a bűzzáró csatornaszemek hiányoztak. A berendezések és munkaeszközök tisztasága szintén hagyott kívánnivalót maga után. Az egyik hűtő kívül-belül szennyezett volt, és a tárolókocsik is koszos állapotban kerültek az ellenőrök szeme elé. Az egyik helyiségben az ajtó félig leszakadt állapotban volt.

Fotó: Nébih
A szociális helyiségekben is szabálytalanságokat rögzítettek. A mosogatómedence szennyezett volt. A dolgozói zuhanyzót nem rendeltetésszerűen használták, ott és az öltözőszekrényeken oda nem illő tárgyakat, dobozokat, táskákat tároltak. Több kézmosónál nem voltak biztosítottak a higiénikus kézmosás feltételei. A dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége lejárt.

Fotó: Nébih
Az alapanyagok tárolása során is hibákat vétettek. Több esetben alátétláda vagy raklap használata nélkül, közvetlenül a padozaton, kartonpapírokon tárolták a gyártáshoz szükséges anyagokat.

A Nébih összesen 55 tételt, mindösszesen 1129 kilogramm élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból.

Az intézkedésre a nyomonkövethetetlenség, illetve a minőségmegőrzési idő lejárta miatt került sor. A szakemberek megtiltották ezen termékek forgalomba hozatalát és felhasználását, egyúttal elrendelték a hatósági zár alá vételt. A gyártó által már előállított termékek közül nyolc tételt visszahívtak a forgalomból.

A vállalkozással szemben a hatósági eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

A felfüggesztett létesítmény csak a jogsértések maradéktalan megszüntetése után folytathatja a működését, ehhez pedig ismételt, kedvező eredményű hatósági ellenőrzés szükséges.

Arról, hogy eltűnt 9 millió csokimikulás, itt írtunk korábban.

