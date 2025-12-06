Rendkívüli

Eltűnt kilencmillió csokimikulás!

A december az édességipar számára kiemelt időszaknak számít, megjelennek az ünnepi termékek. Évente mintegy kilencmillió csokimikulás fogy el Magyarországon, a szezonális édesség iránti kereslet pedig már december elején csúcsra jár. A hatalmas mennyiség jól mutatja, milyen erős a hazai ünnepi édességpiac, amelyben a hagyományos figurák továbbra is őrzik vezető szerepüket.

2025. 12. 06.
illusztráció Fotó: Pezzetta Umberto
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint a 2025-ös ünnepi szezonban is az látszik, hogy a vásárlók erősen érdeklődnek a hagyományos, nosztalgikus ízek és formák iránt, de az innovatív termékek is egyre keresettebbek – írja az Infostart. De melyek a kedvenc szezonális édességek a csokimikulás mellett? 

csokimikulás, 20241211 KecskemétCsokoládé, szaloncukor.Fotó: Bús Csaba BCSPetőfi Népe
A szezonális édesség jól fogy, milliószám vásárolunk csokimikulást, szaloncukrot (Fotó: Petőfi Népe/Bús Csaba)

Az InfoRádió Intődy Gábortól, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkárát kérdezte, aki elmondta, hogy a vásárlók továbbra is keresik a tradicionális termékeket, kókuszos és zselés szaloncukor például nagyon népszerű ráadásul hagyományos csomagolásban. A főtitkárt azt is elmondta, hogy az újítók is megjelentek például a dubaji csoki, a megbolondított töltelékek vagy az aszalt gyümölcsös termékek környékén. Úgy fogalmazott a rádióban, hogy mind a két igény létezik. A gyártók pedig alkalmazkodnak, úgy alakítják a kínálatot, hogy mindenki megtalálhassa, amit keres.

 

Csokimikuláshegyeket falnak fel a gyerekek

A december 6. előtti hetekben átlagosan csaknem 

  • 8-9 millió csokoládémikulást vásárolnak Magyarországon, 
  • és 33 500 tonna szaloncukrot. 

Arról is beszélt a szakember, hogy stabilizálódott a kakaóbab ára. Kifejtette, hogy részben a kakaó árának az elszállása volt az oka a csokoládé jellegű termékek drágulásának. Hozzátette azt is, hogy a kakaó-alapanyagnak nagyon ritkán nagyobb az értéke, mint a teljes terméknek a 20 százaléka. A jelentős drágulás eléggé megütötte a gyártókat, így a fogyasztókat is korábban, mostanra úgy tűnik, hogy bár jóval magasabb áron, de legalább stabilizálódott a kakaónak az ára, jobban tudnak a cégek tervezni – magyarázta az interjúban. A fogyasztók választásait egyre inkább befolyásolják a fenntarthatósági szempontok, valamint a praktikus, környezettudatos csomagolási megoldások is- hangzott el.

 

