Drága lesz idén a csokimikulás: brutális árakra számítanak az édességgyártók

A kakaó világpiacán az elmúlt években olyan drasztikus áremelkedés zajlott, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A 2024 tavaszán elért tonnánkénti 14 ezer dolláros rekordár sokkolta a feldolgozóipart, és még ma is meghatározó hatással bír. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint ugyan az extrém szintekhez képest már jelentős korrekció történt, de a jelenlegi árak még mindig súlyos terhet rónak a gyártókra. Szerinte ez a karácsony környéki édességárakra is hatással lehet.

Évente körülbelül nyolcmillió csokimikulás és 3500 tonna szaloncukor fogy itthon karácsony előtt. Fotó: Shutterstock

Ezért drága a csokoládé karácsony és húsvét előtt

Intődy Gábor szerint

a történelmi 14 ezer dollár/tonnás ár már bőven korrigált, de a kakaó még mindig 6-8 ezer dollár környékén mozog, ami így is háromszorosa a korábbi évek átlagának.

A főtitkár arra is felhívja a figyelmet, hogy az édességek árában a kakaó csak egy összetevő. Egy étcsokoládé esetén természetesen nagyobb a súlya, de a kereskedelmi termékek többségében nem domináns, így a piaci drágulás hatása is „szétterül” a teljes összetevőlistán. Az édességgyártás azonban akkor is jelentős inflációs nyomás alatt marad, ha a kakaó ára valamelyest mérséklődik, hiszen számos más alapanyag,

például a cukor,

a tejpor

és a növényi zsírok szintén magas árakon mozognak.

A nyersanyagárak csökkenése így nem garantál azonnali ármérséklést a boltok polcain, és a szektor szereplői sem számítanak gyors visszarendeződésre – mondta a szakértő az Agrárszektornak.

A magyar édességpiac legfontosabb időszaka minden évben november végétől karácsonyig tart, amikor a szezonális termékek iránti kereslet töretlen. Évről évre körülbelül nyolcmillió csokimikulás és 3500 tonna szaloncukor fogy el itthon. Általában már 5–6 hónappal előtte elkezdődik a termelés, úgyhogy a gyártók húsvétkor már a karácsonyra készülnek, és karácsonykor a húsvétra.

Ez a ciklikus működés nagyfokú kiszolgáltatottságot jelent a nemzetközi nyersanyagáraknak, hiszen a gyártók nem tudják rugalmasan „kivárni”, hogy mikor lesz olcsóbb a kakaó vagy a cukor, tehát akkor kell vásárolniuk, amikor a termelési ütem ezt megköveteli. Ez magyarázza, miért jelenik meg a fogyasztói árakban lassabban az árcsökkenés, mint ahogy a világpiaci grafikonokon kirajzolódik.