Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

édességgyártáskakaószaloncukorcsokoládéédesiparkarácsony

Drága lesz idén a csokimikulás: brutális árakra számítanak az édességgyártók

Bár az édességipar világpiaci árai mérséklődtek a tavaszi történelmi rekordok után, a csokoládégyártóknak továbbra is rendkívül magas alapanyagköltségekkel kell szembenézniük. Édesipari szakértők szerint a karácsonyi szezon biztosan nem lesz olcsóbb a tavalyinál, de a magyar vásárlók ragaszkodnak a minőséghez, és inkább a mennyiségen spórolnak.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 10:01
A kakaó világpiacán az elmúlt években olyan drasztikus áremelkedés zajlott, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A 2024 tavaszán elért tonnánkénti 14 ezer dolláros rekordár sokkolta a feldolgozóipart, és még ma is meghatározó hatással bír. Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint ugyan az extrém szintekhez képest már jelentős korrekció történt, de a jelenlegi árak még mindig súlyos terhet rónak a gyártókra. Szerinte ez a karácsony környéki édességárakra is hatással lehet.

karácsony
Évente körülbelül nyolcmillió csokimikulás és 3500 tonna szaloncukor fogy itthon karácsony előtt. Fotó: Shutterstock

Ezért drága a csokoládé karácsony és húsvét előtt 

Intődy Gábor szerint 

a történelmi 14 ezer dollár/tonnás ár már bőven korrigált, de a kakaó még mindig 6-8 ezer dollár környékén mozog, ami így is háromszorosa a korábbi évek átlagának.

A főtitkár arra is felhívja a figyelmet, hogy az édességek árában a kakaó csak egy összetevő. Egy étcsokoládé esetén természetesen nagyobb a súlya, de a kereskedelmi termékek többségében nem domináns, így a piaci drágulás hatása is „szétterül” a teljes összetevőlistán. Az édességgyártás azonban akkor is jelentős inflációs nyomás alatt marad, ha a kakaó ára valamelyest mérséklődik, hiszen számos más alapanyag, 

  • például a cukor, 
  • a tejpor 
  • és a növényi zsírok szintén magas árakon mozognak. 

A nyersanyagárak csökkenése így nem garantál azonnali ármérséklést a boltok polcain, és a szektor szereplői sem számítanak gyors visszarendeződésre – mondta a szakértő az Agrárszektornak.

A magyar édességpiac legfontosabb időszaka minden évben november végétől karácsonyig tart, amikor a szezonális termékek iránti kereslet töretlen. Évről évre körülbelül nyolcmillió csokimikulás és 3500 tonna szaloncukor fogy el itthon. Általában már 5–6 hónappal előtte elkezdődik a termelés, úgyhogy a gyártók húsvétkor már a karácsonyra készülnek, és karácsonykor a húsvétra. 

Ez a ciklikus működés nagyfokú kiszolgáltatottságot jelent a nemzetközi nyersanyagáraknak, hiszen a gyártók nem tudják rugalmasan „kivárni”, hogy mikor lesz olcsóbb a kakaó vagy a cukor, tehát akkor kell vásárolniuk, amikor a termelési ütem ezt megköveteli. Ez magyarázza, miért jelenik meg a fogyasztói árakban lassabban az árcsökkenés, mint ahogy a világpiaci grafikonokon kirajzolódik.

Ilyenek a magyarok édességvásárlási szokásai

A szakértő szerint 

az idei évre vonatkozó adatok már most megrajzolnak egy markáns trendet, a magyar vásárlók a gazdasági környezet miatt visszafogják a mennyiségi vásárlást, miközben a minőségi elvárások nőnek.

A prémium termékek iránti kereslet nem csökkent, sőt bizonyos kategóriákban erősödött is, ez különösen igaz a karácsonyi időszakban. A mennyiségi csökkenés egyértelmű, de a minőségről nehezen engednek a vásárlók. Sokan inkább választanak jobb minőségű terméket, és szívesebben váltanak akár saját márkás édességre is, ha az ár-érték arány kedvezőbb – véli Intődy Gábor.

A gyártók számára ez azt jelenti, hogy a választékot inkább minőségi irányba kell eltolni. A polcokról mára szinte teljesen eltűntek a nagyon alacsony kakaótartalmú vagy gyengébb alapanyagokból készült termékek, nemcsak a fogyasztói igények, hanem az iparági standardok miatt is. A vállalatok egyre több energiát fordítanak az innovációra, a csomagolásfejlesztésre és a fenntartható alapanyag-beszerzésre, ami hosszabb távon versenyelőnyt jelenthet.

Ez indukálta világpiaci szinten a drágulást

A kakaópiacot az elmúlt években leginkább az tette labilissá, hogy a világ legnagyobb termelői, mint Ghána és Elefántcsontpart egyszerre néztek szembe durva időjárási szélsőségekkel, terméskieséssel és mezőgazdasági szerkezeti problémákkal. Az ültetvények nagy része túl idős, alacsony termékenységű és többnyire kistermelők kezében van, akik nem tudnak modernizálni. Emellett a klímaváltozás is gyorsan súlyosbítja a helyzetet. Bár egyes országok, például Ecuador ígéretes növekedési pályán vannak, termésük egyelőre nem képes egyik napról a másikra pótolni a nagy termelők veszteségeit.

A kakaótermelésben tapasztalható szélsőségek miatt a következő évekre is feszes piacra számítunk, enyhülések lesznek, de a korábbi, hosszú évekig tartó kínálati bőség nem fog visszatérni. Ez Intődy Gábor szerint azt jelenti, hogy a gyártók hosszú távon magas nyersanyagköltségekkel kalkulálhatnak, és a világpiaci bizonytalanság állandó tényező marad. A fogyasztói árak így a következő időszakban is mérsékelten, de folyamatosan emelkedhetnek.

Karácsonyi bevásárlás – mennyi lesz a szaloncukor és a többi fontos termék?

Az üzletek polcain már megtaláljuk az év végi ünnepi időszak termékeit. A karácsonyi készülődés tervezést és előrelátást igényel, mert aki az utolsó pillanatra hagyja a vásárlást, üres polcokat találhat. Az utóbbi években gyorsan fogy a csokimikulás, a szaloncukor. Idén az édességek árát jelentősen befolyásolja, az hogy a kakaó ára január óta több mint a duplájára emelkedett a világpiacon.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

