Karácsonyi bevásárlás – mennyi lesz a szaloncukor és a többi fontos termék?

Aki decemberben közepén kezdi el beszerezni az ünnepi hozzávalókat, az könnyen pórul járhat. Évek óta nem szabad az utolsó pillanatokra hagyni a népszerű édességek és alapanyagok beszerzését, mert könnyen előfordulhat, hogy az üzletek polcai kiürülnek vagy erősen szűkül a választék. A kiskereskedelmi láncok ma már nagyon pontosan kalibrálják a berendelt készletet, mert tudják, hogy a karácsonyi termékek rajtuk maradnak, ha nem fogynak el. De mennyibe kerül idén a szaloncukor?

A csomagolt szaloncukor kisebb súlyú lesz, a termék kilója már 10 000 forint felett van/Fotó: Pezzetta Umberto

Milyen szaloncukorárakkal számolhatunk az ünnepi szezonban?

A kakaó árának komoly emelkedése megdrágítja a csokimikulást és a szaloncukrot is. A gyártók sok esetben nem emelnek árát, inkább a kiszerelés súlyát csökkentik, ahogy korábban az Origo megírta.

A 250–300 grammos csomagok átlagára eléri a 2000–2600 forintot,

a prémium kategória pedig 3000 és 4500 forint között mozog.

Tehát a szaloncukor kilója bőven tízezer forint felett lesz a kimért, ömlesztett áruból is. A gyártók óvatosak, nem akarnak fölös készleteket visszavenni januárban, ezért inkább kevesebbet gyártanak. A vevők viszont egyre tudatosabbak – amint megjelenik a friss árukészlet, már viszik is a népszerű ízeket, különösen a marcipános és cukormentes fajtákat. Így fordulhat elő, hogy a szaloncukor-választék már november közepére jóval szűkebb, mint egy évtizeddel ezelőtt december elején.

A legkisebb, húszgrammos csokimikulások ára háromszáz forint körül van, egy 160 grammos figura ára már 1800-2200 forintba kerül.

Idén sem lesz olcsó a dió

A dió kilója a nagybani piacon november elején 3700–4500 forint volt, a kiskereskedelemben6–7500 forint között kapható. A közösségi oldalakon rengetegen árulnak diót, 3500-4000 forintértn, de sok kérdést felvet, hogy honnan származik és milyen minőségű. A dió mennyisége mindig szűkös, a hazai diótermés évek óta ingadozik, az import pedig drágább és kiszámíthatatlanabb, ezért az áruházak óvatosabban rendelnek. Hasonló trendet látunk a máknál és a mandulánál is. A mák ára 2500 és 4800 forint között mozog kilogrammonként, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a kedvezőbb árú csomagok fogynak el először. A mandula esetében még látványosabb a különbség, eleve drágább termékről van szó, bár a nagybani ár 3500–4000 forint, a boltokban ennek a dupláját is elkérik érte.