Jönnek az ünnepek, de előtte még bekopogtat a Nébih – ezek a kereskedők számíthatnak ellenőrzésre a következő napokban

A hatóság alapvető célja egész évben a stabil élelmiszerbiztonság. Ez a törekvés kiemelt figyelmet kap a Nébih szezonális ellenőrzéseinek alkalmával, amelyek közül a téli ellenőrzés-sorozat a biztonságos, nyugodt ünnepeket hivatott garantálni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 11:25
Illusztráció Fotó: Petőfi Népe / Bús Csaba
Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára – jelenete be a tárca. Az országos ellenőrzések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a hivatal szakembereinek közreműködésével zajlanak. A téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.

Nébih
Akcióban a Nébih. Ellenőrzéssorozatot hajt végre a hatóság november 3-a és december 31 között  Fotó: Nébih

Ezeket a termékeket ellenőrzi a Nébih

Tállai András a közleményben ismertette, hogy a hatósági akció a karácsonyi időszakot megelőzően, november 3-án kezdődik, a szakemberek többek között 

  • a friss sertéshúsok, 
  • a savanyú káposzta, 
  • a bejgli és 
  • a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, Mikulás-figurák, habkarika) 

előállítását ellenőrzik. Ezekenfelül az ünnep közeledtével az ellenőrök a jégpályáknál és karácsonyi vásárokon forgalmazott 

  • forralt borok, 
  • karácsonyi puncsok és 
  • egyéb alkoholtartalmú italok 

vizsgálatát is elvégzik. A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem.

Élelmiszerbiztonság, nyomonkövethetőség, higiénia – ezek a fő szempontok

A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és darabolóüzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak.

A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során a hatósági ellenőrzések a higiéniai szempontok és a nyomonkövethetőség mellett kiterjednek az adalékanyagokra, a kötelező jelölési elemek feltüntetésére, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre. E termékkörök esetén mintavételre is sor kerül a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (például pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten – részletezte az államtitkár.

A karácsonyi vásárokra, jégpályákhoz kitelepült vendéglátóknál is alapvető elvárás a higiéniai szabályok betartása, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A vizsgálatok alkalmával a forgalmazott alkoholos italok, forralt borok, puncsok előállításához használt alapanyagok eredetét igazoló dokumentumokat, továbbá a receptúra meglétét is ellenőrzik a szakemberek. 

A zavaros, kiválásos, hibás kiszerelésű termékek esetében hatósági mintavétel is történhet, és amennyiben indokolt, azonnali intézkedésként az adott termék forgalomból való kivonására is sor kerülhet

 – figyelmeztetett a közlemény.

Ránéznek a halárusok körmére is

Az elkövetkezendő két hónapban az üzletek és az ideiglenes halárusító helyek is számíthatnak az élőhal-árusítás kiemelt ellenőrzésére. Ennek során nagy figyelmet kapnak a halak származási dokumentumai, valamint az állatvédelmi szabályok betartása. Az ellenőrök a halak tárolására vonatkozó feltételek mellett azt is vizsgálják, hogy a leölés előtt megfelelően történik-e az állatok kábítása.

Annak érdekében, hogy az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékek esetében az előírások maradéktalanul teljesüljenek, a Nébih kiemelt figyelmet fordít az őstermelőkre, a nagyüzemi és kézműves sörök előállítására, a vadhúsdarabolókra és a halfeldolgozó üzemekre.

A hatóság alapvető célja egész évben a stabil élelmiszerbiztonság. Ez a törekvés kiemelt figyelmet kap a szezonális ellenőrzések alkalmával, melyek közül a téli ellenőrzés-sorozat a biztonságos, nyugodt ünnepeket hivatott garantálni – közölte az Agrárminisztérium.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

