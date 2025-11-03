Jönnek az ünnepek, de előtte még bekopogtat a Nébih – ezek a kereskedők számíthatnak ellenőrzésre a következő napokban

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára – jelenete be a tárca. Az országos ellenőrzések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a hivatal szakembereinek közreműködésével zajlanak. A téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.
Ezeket a termékeket ellenőrzi a Nébih
Tállai András a közleményben ismertette, hogy a hatósági akció a karácsonyi időszakot megelőzően, november 3-án kezdődik, a szakemberek többek között
- a friss sertéshúsok,
- a savanyú káposzta,
- a bejgli és
- a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, Mikulás-figurák, habkarika)
előállítását ellenőrzik. Ezekenfelül az ünnep közeledtével az ellenőrök a jégpályáknál és karácsonyi vásárokon forgalmazott
- forralt borok,
- karácsonyi puncsok és
- egyéb alkoholtartalmú italok
vizsgálatát is elvégzik. A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem.
Élelmiszerbiztonság, nyomonkövethetőség, higiénia – ezek a fő szempontok
A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és darabolóüzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak.
A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során a hatósági ellenőrzések a higiéniai szempontok és a nyomonkövethetőség mellett kiterjednek az adalékanyagokra, a kötelező jelölési elemek feltüntetésére, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre. E termékkörök esetén mintavételre is sor kerül a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (például pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten – részletezte az államtitkár.