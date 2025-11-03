Jönnek az ünnepek, de előtte még bekopogtat a Nébih – ezek a kereskedők számíthatnak ellenőrzésre a következő napokban

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést rendelt el a 2025. november 3. és december 31. közötti időszakra Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára – jelenete be a tárca. Az országos ellenőrzések a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) irányításával, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok, valamint a hivatal szakembereinek közreműködésével zajlanak. A téli átfogó vizsgálatsorozat az ünnepi időszakhoz kapcsolódó termékekre és célterületekre fókuszál.

Akcióban a Nébih. Ellenőrzéssorozatot hajt végre a hatóság november 3-a és december 31 között Fotó: Nébih

Ezeket a termékeket ellenőrzi a Nébih

Tállai András a közleményben ismertette, hogy a hatósági akció a karácsonyi időszakot megelőzően, november 3-án kezdődik, a szakemberek többek között

a friss sertéshúsok,

a savanyú káposzta,

a bejgli és

a legkedveltebb karácsonyi édességek (szaloncukrok, Mikulás-figurák, habkarika)

előállítását ellenőrzik. Ezekenfelül az ünnep közeledtével az ellenőrök a jégpályáknál és karácsonyi vásárokon forgalmazott

forralt borok,

karácsonyi puncsok és

egyéb alkoholtartalmú italok

vizsgálatát is elvégzik. A téli ellenőrzések sorából nem marad ki az élőhal-árusítás felügyelete sem.

Élelmiszerbiztonság, nyomonkövethetőség, higiénia – ezek a fő szempontok

A friss húsok esetében kiemelt szempont a nyomonkövethetőség biztosítása. A vágóhidak és darabolóüzemek ellenőrzése során a szakemberek az élelmiszerbiztonságra, ezen belül kiemelten a higiéniára, nyomonkövetésre és önellenőrzésre fókuszálnak.

A karácsonyi édességek, a bejgli és a savanyú káposzta előállítása során a hatósági ellenőrzések a higiéniai szempontok és a nyomonkövethetőség mellett kiterjednek az adalékanyagokra, a kötelező jelölési elemek feltüntetésére, továbbá a Magyar Élelmiszerkönyv és a gyártmánylap előírásainak való megfelelésre. E termékkörök esetén mintavételre is sor kerül a laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez. A csokoládéknál többek között a termékek növényi zsír- (például pálmaolaj) és összes kakaó szárazanyag-tartalmát, a bejgliknél pedig a dió- és máktölteléket vizsgálják kiemelten – részletezte az államtitkár.