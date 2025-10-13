Újabb horrorpékségre csapott le a hivatal, brutális a látvány, de azóta már újra ki is nyitottak + videó

Ezenkívül gond volt azzal is, hogy a vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomonkövetési dokumentációkat hiányosan vezette.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket, és a termékeket, amelyek forgalomba kerültek szeptember 24-ig, visszahívta a forgalomból.