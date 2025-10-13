Rendkívüli

Újabb horrorpékségre csapott le a hivatal, brutális a látvány, de azóta már újra ki is nyitottak + videó

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülményekkel szembesültek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy tiszavasvári sütőipari üzem ellenőrzésekor. A feltárt jogsértések miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették. Továbbá mintegy 207 kilogramm élelmiszert vontak ki a forgalomból. Az eljárás és a bírság kiszabása folyamatban van.

Magyar Nemzet
Forrás: Nébih2025. 10. 13. 11:52
horrorpékség Tiszavasváriban Forrás: Nébih
A falak, a berendezések, az eszközök szennyezettek és pókhálósak voltak a tiszavasvári üzemben. Az ablakoknál rovartetemek gyűltek fel, miközben az előállító helyiségekben több helyen a mennyezetről és a falról a festék pergett – részletezi a Nébih. 

Ezenkívül gond volt azzal is, hogy a vállalkozás az előállított élelmiszerekkel kapcsolatos gyártási és nyomonkövetési dokumentációkat hiányosan vezette.

A Nébih a súlyos hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

 A hatóság továbbá 20 tétel, mindösszesen 207,2 kilogramm nem nyomon követhető, illetve lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert haladéktalanul kivont a forgalomból, megtiltotta azok forgalomba hozatalát és felhasználását, valamint elrendelte hatósági zár alá vételüket, és a termékeket, amelyek forgalomba kerültek szeptember 24-ig, visszahívta a forgalomból.

Az egység az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságok kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatta tevékenységét. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.


