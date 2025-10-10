„Egyetlenegy rémmel találkoztunk az elmúlt hetekben Pilisben, de annak nem ember formája volt” – kezdi a bejegyzését a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Megszólaltak a kutató-mentők a pilisi rémről
Eggyel találkoztak ők is.
Azzal folytatják, hogy ez a rém a sok-sok hazugságból ihletett cikkből összefércelt jelmeze mögött bújkált, és bűzlött az izzadságszagú kattintásvadász címektől. Hozzáfűzték, csak kapkodják a fejüket, hogy mennyi hazugság és eszement elmélet lát napvilágot Kaszás Nikolett és Miklovicz András eltűnésének ügyében. Úgy vélik továbbá, hogy mindenki, aki egy kicsit is foglalkozik a témával, az pontosan tudhatja, hogy a két eltűnés között párhuzamot keresők jó úton járnak, de „nem a kitalált kattintásvadász hülyeségek kapcsán”, a kapocs ehelyett az, hogy a családja mindkét eltűntért aggódik.
A »pilisi rémet« éppen most kreálják meg azok, akik ezt a sok-sok hazugságot terjesztik. Mindenki, akinek ez a dolga, az erején felül próbál ezekben a helyzetekben segítséget nyújtani az eltűnteknek, a hozzátartozóknak, és inkább ez lenne a követendő irány
– fejtegetik.
Végezetül közölték azt is, hogy jelenleg nem keresik Andrást, az eltűnt matematikust. A rendőrség kérésére október 3-án éjszaka a Pilis-tetőhöz közel átvizsgáltak egy helyet, de más feladatot nem kaptak. Emellett kapcsolatban vannak a családdal és a hatóságokkal, és amint konkrétabb információk érkeznek András hollétéről, akkor bekapcsolódnak a kutatásba.
