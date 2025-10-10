Megszólaltak a kutató-mentők a pilisi rémről

Azzal folytatják, hogy ez a rém a sok-sok hazugságból ihletett cikkből összefércelt jelmeze mögött bújkált, és bűzlött az izzadságszagú kattintásvadász címektől. Hozzáfűzték, csak kapkodják a fejüket, hogy mennyi hazugság és eszement elmélet lát napvilágot Kaszás Nikolett és Miklovicz András eltűnésének ügyében. Úgy vélik továbbá, hogy mindenki, aki egy kicsit is foglalkozik a témával, az pontosan tudhatja, hogy a két eltűnés között párhuzamot keresők jó úton járnak, de „nem a kitalált kattintásvadász hülyeségek kapcsán”, a kapocs ehelyett az, hogy a családja mindkét eltűntért aggódik.

A »pilisi rémet« éppen most kreálják meg azok, akik ezt a sok-sok hazugságot terjesztik. Mindenki, akinek ez a dolga, az erején felül próbál ezekben a helyzetekben segítséget nyújtani az eltűnteknek, a hozzátartozóknak, és inkább ez lenne a követendő irány

– fejtegetik.