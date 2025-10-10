rémPilisbenPilisi rémeteltűnt

Megszólaltak a kutató-mentők a pilisi rémről

Eggyel találkoztak ők is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 10. 12:57
A Börzsönyből nézve a Pilis hegyvonulatai látszanak Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
„Egyetlenegy rémmel találkoztunk az elmúlt hetekben Pilisben, de annak nem ember formája volt” – kezdi a bejegyzését a közösségi oldalán a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Azzal folytatják, hogy ez a rém a sok-sok hazugságból ihletett cikkből összefércelt jelmeze mögött bújkált, és bűzlött az izzadságszagú kattintásvadász címektől. Hozzáfűzték, csak kapkodják a fejüket, hogy mennyi hazugság és eszement elmélet lát napvilágot Kaszás Nikolett és Miklovicz András eltűnésének ügyében. Úgy vélik továbbá, hogy mindenki, aki egy kicsit is foglalkozik a témával, az pontosan tudhatja, hogy a két eltűnés között párhuzamot keresők jó úton járnak, de „nem a kitalált kattintásvadász hülyeségek kapcsán”, a kapocs ehelyett az, hogy a családja mindkét eltűntért aggódik. 

A »pilisi rémet« éppen most kreálják meg azok, akik ezt a sok-sok hazugságot terjesztik. Mindenki, akinek ez a dolga, az erején felül próbál ezekben a helyzetekben segítséget nyújtani az eltűnteknek, a hozzátartozóknak, és inkább ez lenne a követendő irány

– fejtegetik. 

Végezetül közölték azt is, hogy jelenleg nem keresik Andrást, az eltűnt matematikust. A rendőrség kérésére október 3-án éjszaka a Pilis-tetőhöz közel átvizsgáltak egy helyet, de más feladatot nem kaptak. Emellett kapcsolatban vannak a családdal és a hatóságokkal, és amint konkrétabb információk érkeznek András hollétéről, akkor bekapcsolódnak a kutatásba. 


 

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

