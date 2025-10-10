Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

eltűnéstúrázórendőrségszemélyleírásPiliskutatás

Megint eltűnt egy túrázó a Pilisben: egy erdei rémről terjed a szóbeszéd

Kaszás Nikolett után egy hónapon belül ez a második eltűnés a környéken, miközben egyre több összeesküvés-elmélet születik egy bizonyos pilisi rémről, aki sorra szedi áldozatait.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 7:45
Miklovicz András. Fotó: Police.hu Forrás: Police.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hat napja veszett nyoma a Pilisben Miklovicz András budapesti matematikatanárnak. Az 55 éves férfi túrázni ment a népszerű turistahelyszínre, ám nem tért haza XIV. kerületi lakásába. A családja, a rendőrség és a speciális kutató-mentők is nyomoznak az eltűnt után, de egyelőre nem sikerült a nyomára bukkanniuk – írta meg a Blikk.

Piliscsaba, 2023. március 18. Kilátás észak-északnyugat felé a 447 méter magas Nagy-Kopasz-hegy csúcsára 2015-ben felépített 11,5 méter magas Dévényi Antal-kilátóról. Középen Piliscsév Komárom-Esztergom vármegyei település épületei, távolabb pedig (fent) a Kétág-hegy és a Fekete-hegy között tiszta időben jól látható Esztergomi bazilika. A hétvégi természetjáró turisták kedvelt célpontjának tetejéről 360 fokos panoráma nyílik nem csak a Pilis-, a Budai- és a Visegrádi-hegység, hanem a Gerecse magaslataira, valamint tiszta időben akár Esztergomig is. MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: Jászai Csaba / MTVA

Miklovicz András eltűnéséről egy ismerőse nyilatkozott a lapnak, és elmondta, hogy az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt. Nem sokkal később közölte, hogy elmegy tanítani, de hamarosan visszatér, viszont ez nem történt meg.

A megtalált telefonjából kiderült, hogy a Pilis irányába vásárolt magának egy buszjegyet.

Állítólag nagyon szeretett túrázni, a mai napig előszeretettel jár a hegyekbe, továbbá az egyik legkeményebb teljesítménytúrát is megcsinálta Magyarországon.

Már eltűnt egyszer, de akkor előkerült

A portál a rendőrséget kérdezte az eltűnés részleteiről, és kiderítette, hogy eddig nem tudni, a férfi pontosan melyik településen szállt le a buszról, de azt elárulták, hogy augusztusban már eltűnt egyszer, de akkor időben rátaláltak.

A férfi állítólag elégedett volt az életével, ezért nem tartják valószínűnek, hogy az eltűnése mögött szándékos életellenes cselekedet állhat.

Mendemondák terjednek egy rémről

A Magyar Nemzet is sokat foglalkozott az esettel, amikor szeptember 7-én, ugyancsak a Pilisben veszett nyoma a 27 éves Kaszás Nikolettnek, akinek a holttestét szeptember 28-án találták meg.

Az eset kapcsán több összeesküvés-elmélet is napvilágot látott a közösségi médiában, miszerint egy rém garázdálkodik a Pilisben, aki sorra szedi áldozatait.

Az eltűnt férfi személyleírása

Miklovicz András körülbelül 170 centiméter magas, kopasz, barna szeme és őszülő borostája van. Eltűnésekor zöldes színű pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld tréningfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt. Ha bárkinek bármi információja van az eltűntről, haladéktalanul hívja a rendőrséget.

 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön, vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Borítókép: Miklovicz András, fotó: Police.hu

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu