Megint eltűnt egy túrázó a Pilisben: egy erdei rémről terjed a szóbeszéd

Hat napja veszett nyoma a Pilisben Miklovicz András budapesti matematikatanárnak. Az 55 éves férfi túrázni ment a népszerű turistahelyszínre, ám nem tért haza XIV. kerületi lakásába. A családja, a rendőrség és a speciális kutató-mentők is nyomoznak az eltűnt után, de egyelőre nem sikerült a nyomára bukkanniuk – írta meg a Blikk.

Fotó: Jászai Csaba / MTVA

Miklovicz András eltűnéséről egy ismerőse nyilatkozott a lapnak, és elmondta, hogy az eltűnése napján még az édesanyjával ebédelt. Nem sokkal később közölte, hogy elmegy tanítani, de hamarosan visszatér, viszont ez nem történt meg.

A megtalált telefonjából kiderült, hogy a Pilis irányába vásárolt magának egy buszjegyet.

Állítólag nagyon szeretett túrázni, a mai napig előszeretettel jár a hegyekbe, továbbá az egyik legkeményebb teljesítménytúrát is megcsinálta Magyarországon.

Már eltűnt egyszer, de akkor előkerült

A portál a rendőrséget kérdezte az eltűnés részleteiről, és kiderítette, hogy eddig nem tudni, a férfi pontosan melyik településen szállt le a buszról, de azt elárulták, hogy augusztusban már eltűnt egyszer, de akkor időben rátaláltak.

A férfi állítólag elégedett volt az életével, ezért nem tartják valószínűnek, hogy az eltűnése mögött szándékos életellenes cselekedet állhat.

Mendemondák terjednek egy rémről

A Magyar Nemzet is sokat foglalkozott az esettel, amikor szeptember 7-én, ugyancsak a Pilisben veszett nyoma a 27 éves Kaszás Nikolettnek, akinek a holttestét szeptember 28-án találták meg.

Az eset kapcsán több összeesküvés-elmélet is napvilágot látott a közösségi médiában, miszerint egy rém garázdálkodik a Pilisben, aki sorra szedi áldozatait.

Az eltűnt férfi személyleírása

Miklovicz András körülbelül 170 centiméter magas, kopasz, barna szeme és őszülő borostája van. Eltűnésekor zöldes színű pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld tréningfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt. Ha bárkinek bármi információja van az eltűntről, haladéktalanul hívja a rendőrséget.