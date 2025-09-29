Részleteket osztottak meg a holtan talált Kaszás Nikolett esetéről + videó

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat záróközleményben tudatta, hogy befejezte a keresést. Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg, miután több héten át zajlott a kutatás civil önkéntesek és a polgárőrség bevonásával. Az Origo osztotta meg a legfrissebb híreket Nikolett tragédiájáról.

Az utolsó kép, amin Kaszás Nikolett látható (Fotó: Rendőrség)

Kutatás Kaszás Nikolett megtalálása érdekében

A szolgálat beszámolója szerint a bejelentés szeptember 9-én érkezett hozzájuk, két nappal az eltűnés után. Az első információk alapján – hozzátartozói és rendőrségi jelzések nyomán – még kizárták a baleset lehetőségét, hiszen Nikolett sms-ben jelezte, hogy befejezte a túrát.

A keresés azonban hamar kiterjedt a környék egészére. Szeptember 10-én a tanösvény bizonyos szakaszait vizsgálták át, majd két nappal később a

teljes Spartacus-útvonal felkutatására kaptak megbízást.

Elsősorban a meredekebb, lecsúszásveszélyes területekre összpontosítottak.

A rendőrséggel szoros együttműködésben a Visegrádi-hegység érintett szakaszait is átnézték. A munkába sok túrázó kapcsolódott be, emellett a polgárőrség is segítette a mentőszolgálatot. Nikolett telefonjának utolsó cellainformációi Pilisszentlászló külterületéről származtak.

Kaszás Nikolett keresésének útvonalai (Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat)

A kutatás kiterjedt területen zajlott, amelynek átfésülése rendkívüli szervezettséget és szakmai felkészültséget igényelt. A keresési zónát végül mintegy hárommillió négyzetméterre szűkítették le, s később kiderült: a keresőegységek a holttest helyszínétől mintegy nyolcvan méterre is elhaladtak.

Az utolsó, vasárnapi akcióban több száz civil vett részt, kutyákkal és lovakkal is segítve a munkát. A keresés Pilisszentlászlótól északra összpontosult,

végül egy bokor tövében találtak rá a fiatal nő holttestére,

nagyjából kétszáz méterre egy turisták által gyakran használt úttól.

Magáról a keresésről a közszolgálati televízió híradója is beszámolt.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: az eddigi vizsgálataik alapján idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel.

A halál pontos körülményeinek tisztázása még folyamatban van,

és még néhány napot is igénybe vehet.