Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

Részleteket osztottak meg a holtan talált Kaszás Nikolett esetéről + videó

A Pest vármegyei kutató-mentő szolgálat közleményben számolt be a háromhetes keresés lezárásáról. Kaszás Nikolett halálának körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja, és bár idegenkezűség gyanúja nem merült fel, egyes médiumok az öngyilkosság lehetőségét is felvetették.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 13:42
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat záróközleményben tudatta, hogy befejezte a keresést. Kaszás Nikolett holttestét a Pilisben találták meg, miután több héten át zajlott a kutatás civil önkéntesek és a polgárőrség bevonásával. Az Origo osztotta meg a legfrissebb híreket Nikolett tragédiájáról.

Kaszás Nikolett
Az utolsó kép, amin Kaszás Nikolett látható (Fotó: Rendőrség)

 

Kutatás Kaszás Nikolett megtalálása érdekében

A szolgálat beszámolója szerint a bejelentés szeptember 9-én érkezett hozzájuk, két nappal az eltűnés után. Az első információk alapján – hozzátartozói és rendőrségi jelzések nyomán – még kizárták a baleset lehetőségét, hiszen Nikolett sms-ben jelezte, hogy befejezte a túrát.

A keresés azonban hamar kiterjedt a környék egészére. Szeptember 10-én a tanösvény bizonyos szakaszait vizsgálták át, majd két nappal később a

teljes Spartacus-útvonal felkutatására kaptak megbízást.

Elsősorban a meredekebb, lecsúszásveszélyes területekre összpontosítottak.

A rendőrséggel szoros együttműködésben a Visegrádi-hegység érintett szakaszait is átnézték. A munkába sok túrázó kapcsolódott be, emellett a polgárőrség is segítette a mentőszolgálatot. Nikolett telefonjának utolsó cellainformációi Pilisszentlászló külterületéről származtak.

Kaszás Nikolett
Kaszás Nikolett keresésének útvonalai (Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat)

A kutatás kiterjedt területen zajlott, amelynek átfésülése rendkívüli szervezettséget és szakmai felkészültséget igényelt. A keresési zónát végül mintegy hárommillió négyzetméterre szűkítették le, s később kiderült: a keresőegységek a holttest helyszínétől mintegy nyolcvan méterre is elhaladtak.

Az utolsó, vasárnapi akcióban több száz civil vett részt, kutyákkal és lovakkal is segítve a munkát. A keresés Pilisszentlászlótól északra összpontosult,

végül egy bokor tövében találtak rá a fiatal nő holttestére,

nagyjából kétszáz méterre egy turisták által gyakran használt úttól.

Magáról a keresésről a közszolgálati televízió híradója is beszámolt.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője közölte: az eddigi vizsgálataik alapján idegenkezűségre utaló nyom nem merült fel.

 A halál pontos körülményeinek tisztázása még folyamatban van,

és még néhány napot is igénybe vehet.

A hivatalos közlés mellett a médiában olyan információk is megjelentek, amelyek szerint a helyszínen talált tárgyak az öngyilkosság lehetőségét vethetik fel. Ezt a hatóságok eddig nem erősítették meg, a vizsgálat eredményéig a rendőrség nem ad ki részletesebb tájékoztatást.

A tragikus eset ismét felhívja a figyelmet, hogy a természetjárás minden körültekintés mellett is veszélyeket rejthet. A hatóságok és a mentőszolgálat köszönetet mondtak mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal hozzájárultak a háromhetes kutatáshoz.

A Magyar Nemzet több alkalommal is foglalkozott az eltűnt túrázóval, igyekezett megosztani az esettel kapcsolatban minden friss információt.

Borítókép: Hetekig keresték az eltűnt Kaszás Nikolettet (Fotó: Rendőrség)


Vida Ákos
Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

