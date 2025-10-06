Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó talányos szavai

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a Pilisben. Hetekig tartó keresés után szeptember 28-án került elő a holtteste, amikor több százan élőláncban és mentőkutyákkal eredtek a nyomába. Az Origo írta meg, mik lehettek az utolsó szavai.

Egy bokorban találta meg Kaszás Nikolett holttestét az egyik mentőkutyás kutatócsoport. A helyszíni szemle véget ért, a begyűjtött adatokat, tárgyakat szakértők bevonásával vizsgálják majd

(Forrás: Facebook/Pest vármegyei rendőrség)

A rendőrök kizárták az idegenkezűséget, és felmerült a gyanú, hogy öngyilkos lett, mivel egy fagyállóval töltött palackot találtak a holttest mellett, amely magzati pózban volt összegömbölyödve.

Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban

– nyilatkozta a Borsnak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében.

Az egyik kutató pedig arról beszélt, mindenki sokkot kapott a helyszínen, amikor ez kiderült, mert nem gondolták, hogy öngyilkosságot követett el.

Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai

Rokonai, ismerősei és vadidegenek is osztják ezt a véleményt. Sokan nem hiszik, hogy megtette. A Vaol.hu cikke szerint a Nikolettel utoljára találkozó túrázó beszélt vele, érdekes dolgot mondott neki.

– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős, fiatalokból álló túrázócsapat. – Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta, és továbbindult.

A túrázó hozzátette, ő sem hisz abban, hogy öngyilkos lett a sokáig eltűntként nyilvántartott, fiatal nő.

