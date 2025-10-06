Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó talányos szavai

Elárulta egy túrázó, mit mondott neki a 27 évesen eltűnt és holtan megtalált nő a halála napján. A közösségi oldalán osztotta meg Kaszás Nikolett utolsó szavait.

Munkatársunktól
2025. 10. 06. 15:11
Kaszás Nikolett holttestét kereste szeptember 28-án a Pilisben a rendőrség Forrás: Pest vármegyei rendőrség
Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el a Pilisben. Hetekig tartó keresés után szeptember 28-án került elő a holtteste, amikor több százan élőláncban és mentőkutyákkal eredtek a nyomába. Az Origo írta meg, mik lehettek az utolsó szavai.

Egy bokorban találta meg Kaszás Nikolett holttestét az egyik mentőkutyás kutatócsoport. A helyszíni szemle véget ért, a begyűjtött adatokat, tárgyakat szakértők bevonásával vizsgálják majd.
(Forrás: Facebook/Pest vármegyei rendőrség)

A rendőrök kizárták az idegenkezűséget, és felmerült a gyanú, hogy öngyilkos lett, mivel egy fagyállóval töltött palackot találtak a holttest mellett, amely magzati pózban volt összegömbölyödve. 

Először senki sem akarta elhinni, hogy Nikolett öngyilkos lett. Úgy tudom, nemrég kiderült, hogy valóban fagyállót vitt magával egy palackban

– nyilatkozta a Borsnak a család egy közeli barátja Kaszás Nikolett ügyében

Az egyik kutató pedig arról beszélt, mindenki sokkot kapott a helyszínen, amikor ez kiderült, mert nem gondolták, hogy öngyilkosságot követett el.

Ezek lehettek Kaszás Nikolett utolsó szavai

Rokonai, ismerősei és vadidegenek is osztják ezt a véleményt. Sokan nem hiszik, hogy megtette. A Vaol.hu cikke szerint a Nikolettel utoljára találkozó túrázó beszélt vele, érdekes dolgot mondott neki. 

– Hogyhogy egyedül kirándul? – kérdeztem tőle, amikor elhaladt mellettünk egy hat-hét fős, fiatalokból álló túrázócsapat.

– Jó, ha időnként meg tud magával beszélni dolgokat az ember – válaszolta, és továbbindult.

A túrázó hozzátette, ő sem hisz abban, hogy öngyilkos lett a sokáig eltűntként nyilvántartott, fiatal nő.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 


 

 

